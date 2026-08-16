ഇയര് ഔട്ട് ഭയം; അരുണാചല് പ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ബിടെക് വിദ്യാര്ഥി ജീവനൊടുക്കി, വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി റോജി എം ജോണ്
അരുണാചൽ പ്രദേശ് പാപും പരെ ജില്ലയിലെ നഹർലഗുൻ സ്വദേശിയായ മിചി മാർപു (20) ആണ് മരിച്ചത്.
Published : August 16, 2026 at 10:23 AM IST|
Updated : August 16, 2026 at 10:30 AM IST
എറണാകുളം: കോതമംഗലം മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് (എം എ കോളജ്) വിദ്യാർഥിയായ അരുണാചൽ പ്രദേശ് സ്വദേശിയെ കോളജിന് സമീപത്തെ വാടകവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അരുണാചൽ പ്രദേശ് പാപും പരെ ജില്ലയിലെ നഹർലഗുൻ സ്വദേശിയായ മിചി മാർപു (20) ആണ് മരിച്ചത്. എം എ കോളജിലെ മൂന്നാം വർഷ ബിടെക് സിവില് എന്ജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിയായിരുന്നു മാർപു.
കോതമംഗലം കോഴിപ്പിള്ളിക്ക് സമീപമുള്ള വാടകവീട്ടിൽ കോളജിലെ മറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു മാർപു താമസിച്ചിരുന്നത്. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് വാടക വീട്ടിൽ മാർപുവിനെ കഴുത്തിൽ കയർ കെട്ടിയ നിലയിൽ നിലത്ത് കിടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഡോക്ടര്ർമാര് മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. മുറിയുടെ മേൽക്കൂരയിൽ കയർ ഉപയോഗിച്ച് തൂങ്ങിമരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാകാമെന്നും, ഇതിനിടെ കയർ പൊട്ടി നിലത്ത് വീണതാകാമെന്നുമാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
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മുറിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമായി എഴുതിയ മൂന്ന് പേജുള്ള ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില വിഷയങ്ങള്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് കാരണം ഒരു വർഷം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയമാണ് മാര്പുവിനെ ജീവനൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. സംഭവത്തിൽ കോതമംഗലം പൊലീസ് അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധുക്കൾ എത്തിയ ശേഷം നാളെയായിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടക്കുക. ബന്ധുക്കള് ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ എത്തുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
അതേസമയം, സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കോളജിൽ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരണത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവുമായി വിദ്യാർഥികൾ കോതമംഗലം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിരുന്നു. മറ്റ് എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ മിനിമം ക്രെഡിറ്റ് വ്യവസ്ഥ കർശനമാണെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ആരോപിക്കുന്നു.
കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ (കെ.ടി.യു) കീഴിലുള്ള കോളജുകളിൽ 18 ക്രെഡിറ്റാണ് മിനിമം ആവശ്യമെങ്കിൽ, ഓട്ടോണമസ് പദവിയുള്ള എം എ കോളജിൽ ഇത് 22 ക്രെഡിറ്റായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് വലിയ മാനസിക സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എസ്എഫ്ഐ, കെഎസ്യു നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. വിഷയത്തിൽ കോളജ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. വിദ്യാർഥിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെയും ആവശ്യം.
അത്യന്തം ദൗര്ഭാഗ്യകരമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും വിഷയത്തില് പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി റോജി എം ജോണ് പ്രതികരിച്ചു.യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും ഉണ്ടാകും. ഇയര്ബാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയില് വന്നിരുന്നു. ബോര്ഡ് കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം ആയതിനാല്ത്തന്നെ അത് മാറ്റാനുള്ള അധികാരം ബോര്ഡിന് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് അധികാരമേറ്റശേഷമുള്ള ആദ്യ സിന്ഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തില്തന്നെ ഈ വര്ഷം ഇയര്ബാക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം കെടിയു കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു. കെടിയുവിന് കീഴിലുള്ള കോളജുകളെല്ലാം സ്വാഭാവികനിലയില് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഓട്ടോണോമസ് കോളജിനുള്ള അധികാരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോതമംഗലം കോളജ് ഇയര്ബാക്ക് സിസ്റ്റം പിന്വലിക്കാന് തയാറാകതെ നിന്നത്. വിദ്യാര്ഥികളുടെ ആവശ്യത്തെത്തുടര്ന്ന് ഇയര്ബാക്ക് സിസ്റ്റം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോളജിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായും മന്ത്രി റോജി എം ജോണ് പറഞ്ഞു.
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