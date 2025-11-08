ETV Bharat / state

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ വീണ്ടും ഇഡി നടപടി: ഗ്രീൻ വാലി അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെ 67 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി

രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഹവാല ഇടപാട്, ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിദേശ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കൽ എന്നിവയാണ് കുറ്റങ്ങൾ. ഇതോടെ കണ്ടുകെട്ടിയ ആകെ സ്വത്തുക്കൾ 129 കോടി രൂപയായി.

Popular Front India ban SDPI property attachment Foreign funding terror Hawala money laundering
ഗ്രീൻവാലി അക്കാദമി (x.com/dir_ed)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 8, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ നടപടിയുമായി വീണ്ടും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി). കേരളത്തിലെ ഗ്രീൻ വാലി അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെ 67 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളാണ് ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയത്. രാജ്യത്തിന് എതിരായി പ്രവർത്തിച്ചു, ഹവാല പണമിടപാട് നടത്തി, വിദേശ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇഡി ഇതുവരെ കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളുടെ ആകെ മൂല്യം 129 കോടി രൂപയായി വർധിച്ചു.

കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളും സംഘടനകളും

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മുഖമായ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ഡിപിഐ), വിവിധ ട്രസ്റ്റുകൾ എന്നിവയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്തുക്കളാണ് കണ്ടുകെട്ടിയവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്‌ഡിപിഐയുടെ ഭൂമി, പന്തളത്തെ എജ്യുക്കേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ ട്രസ്റ്റ്, വയനാട്ടിലെ ഇസ്‌ലാമിക് സെൻ്റർ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. ആലുവയിലെ പെരിയാർവാലി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, പാലക്കാട് വള്ളുവനാടൻ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടി. കേരളത്തിലെ ഗ്രീൻ വാലി അക്കാദമി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നടപടി നേരിട്ടത്.

നിരോധനവും അനുബന്ധ നടപടികളും

രാജ്യസുരക്ഷയും ക്രമസമാധാനവും കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം 2022-ൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് നിരോധിച്ചു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനും അതിൻ്റെ എട്ട് അനുബന്ധ സംഘടനകൾക്കും ഈ നിരോധനം ബാധകമാണ്. രാജ്യവ്യാപകമായി റെയ്‌ഡ് നടത്തി രേഖകൾ അടക്കം പിടികൂടിയ ശേഷമായിരുന്നു നിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നിലവിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഉൾപ്പെടെ 42-ലേറെ സംഘടനകളാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിരോധിത സംഘടനകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

റെയ്‌ഡുകളും അറസ്റ്റുകളും

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫിസുകളിലും നേതാക്കൻമാരുടെ വീടുകളിലും ഇഡിയും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയും (എൻഐഎ) രണ്ട് തവണ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. 2022 സെപ്റ്റംബർ 22-ന് എൻഐഎ രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്തിയ റെയ്‌ഡിൽ 106 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കേരളത്തിൽനിന്ന് മാത്രം 19 നേതാക്കളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംസ്ഥാന നേതാക്കളടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. റെയ്‌ഡിന് പിന്നാലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കേരളത്തിൽ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും എൻഐഎയുടെ റെയ്‌ഡുകളും നിയമനടപടികളും തുടർന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിത നീക്കമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത്.

Also Read:- കേരളത്തിന് നബാർഡ് സഹായം: അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി 1,441 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം

TAGGED:

POPULAR FRONT INDIA BAN
SDPI PROPERTY ATTACHMENT
FOREIGN FUNDING TERROR
HAWALA MONEY LAUNDERING
PFI ASSETS ED ACTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.