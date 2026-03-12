കണ്ണീരിൻ്റെ നടുവിലും കരുത്തിൻ്റെ ‘മാമ്പൂ’ രുചി; 'പേറ്റു നോവൊഴിയാതെ' അതിജീവന പാതയില് ഒരമ്മ
എൻഡോസൾഫാൻ ബാധിതനായ മകൻ്റെ പരിചരണത്തിനിടയിലും അച്ചാർ നിർമാണത്തിലൂടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാത വെട്ടിത്തുറക്കുന്ന അരുണി ചന്ദ്രൻ
Published : March 12, 2026 at 6:39 PM IST
കാസർകോട്: "കരച്ചിൽ വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഒന്ന് എൻ്റെ മനസിലേക്ക് നോക്കി, വരുന്നുണ്ടല്ലേ... ഉണ്ട് നല്ലോണം വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തനിയെ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. നല്ലത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അവിടെ കരച്ചിലിന് സ്ഥാനമില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ ചെയ്യാനുണ്ട്"
എൻഡോസൾഫാൻ ഇരയായ മകനുവേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവച്ച അമ്മ എഴുതിയ വരികളാണിത്. 'പേറ്റു നോവൊഴിയാതെ' എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് കാടകം സ്വദേശി അരുണി ചന്ദ്രൻ സ്വന്തം അനുഭവം തുറന്നു കാട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ അതിജീവിനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് അരുണി.
ദേവനാഥിൻ്റെ അമ്മ
തിരിച്ചൊന്നും പറയാനാവാതെ, എഴുനേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയാതെ, സംസാരം മുഴുവന് ചിരിയിലൊതുക്കുന്ന, എന്തിനും പരസഹായം ആവശ്യമായി വരുന്ന കുഞ്ഞൂവെന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ദേവനാഥിൻ്റെ അമ്മയാണ് അരുണി.
2012ലാണ് ദേവനാഥ് ജനിക്കുന്നത്. ശ്വാസസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്, കരച്ചില്, പാലുകുടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, അണുബാധ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ജനിച്ച് രണ്ടാംദിവസം കുഞ്ഞിനെ മംഗലാപുരം മെഡിക്കല് കോളജില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സ്കാനിങ്, നിരവധി ടെസ്റ്റുകള് അങ്ങനെ രണ്ടുമാസത്തോളം മംഗലാപുരം മെഡിക്കല് കോളജില്. തിരികെയെത്തിയെങ്കിലും നിരവധിയായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് കുഞ്ഞിന് അനുഭവപ്പെടാന് തുടങ്ങി. അതോടെ വീണ്ടും ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോയി. കുഞ്ഞിന് ഏകദേശം ഒന്നരവയസ്സുള്ളപ്പോള്, ഒരു ഹെല്ത്ത് ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് മകന് എന്ഡോസള്ഫാന് ബാധിതനാണെന്ന് അരുണിയും ഭര്ത്താവ് ചന്ദ്രനും മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്ഡോസള്ഫാന് ദുരിതബാധിതരായ കുട്ടികള്ക്കു വേണ്ടി രക്ഷാകര്ത്താക്കള് നടത്തുന്ന പോരാട്ടത്തിലെ സജീവസാന്നിധ്യമാണ് ഇപ്പോള് അരുണി.
‘മാമ്പൂ’വിലൂടെയുള്ള തിരിച്ചുവരവ്
വിധി നൽകിയ കനത്ത ദുരിതങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തളർന്നുനിൽക്കാതെ, അച്ചാർ നിർമാണത്തിലൂടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ വഴി വെട്ടിത്തുറക്കുകയാണ് അരുണി ചന്ദ്രൻ. മകനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് സ്വന്തമായി വരുമാനമാർഗം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അരുണി പറയുന്നു. മകൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയം നോക്കി മാങ്ങയും കാന്താരിയും നാരങ്ങയും ഉപയോഗിച്ച് അരുണി അച്ചാർ നിർമാണം തുടങ്ങി. ‘മാമ്പൂ’ എന്ന ബ്രാൻഡ് നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഈ അച്ചാറുകൾ കേരളമെങ്ങും എത്തുന്നു. വരണ്ടുണങ്ങിയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യായമായാണ് അരുണി ഈ സംരംഭത്തെ കാണുന്നത്.
വേദനയുടെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും സാക്ഷ്യം
എൻഡോസൾഫാൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും വേദനയുടെയും പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും നേർസാക്ഷ്യമാണ് അരുണിയുടെ 'പേറ്റു നോവൊഴിയാതെ' എന്ന പുസ്തകം. കുട്ടികൾക്ക് താങ്ങായി നിൽക്കുമ്പോൾ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അവർ തളയ്ക്കപ്പെട്ടുപോകുമെന്നും അരുണി പറയുന്നു. കാസര്കോട്ടെ എന്ഡോസള്ഫാന് ബാധിതരായ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേറ്റുനോവൊഴിയാത്ത ഒരുപാട് അമ്മമാരുടെ പ്രതിനിധി കൂടിയാകുകയാണ് അരുണി. പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും തളരാതെ, സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു വലിയ മാതൃകയായി ഈ അമ്മ നിലകൊള്ളുന്നു.
