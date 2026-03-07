യാത്രകൾ മരുന്നാക്കിയ സറീന, ഇത് പെൺയാത്രകളുടെ വയനാടൻ പെരുമ; കൂട്ടിന് ട്രക്കാവോ
2023-ൽ വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയായി ആരംഭിച്ച “ട്രക്കാവോ” ഇന്ന് 312 അംഗങ്ങളുള്ള ശക്തമായ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയായി മാറി. സ്ത്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതും യാത്രകൾ, ട്രക്കിംഗ്, ജിംനേഷ്യത്തിൽ സൂംബ പരിശീലനം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്..
Published : March 7, 2026 at 8:42 PM IST
വയനാട്: വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും പുതിയ യാത്രാനുഭവങ്ങളും സമ്മാനിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മ വയനാട്ടിലുണ്ട്. മൂവായിരത്തിലധികം സ്വപ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ, മുന്നൂറിലധികം സ്ത്രീകളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് യാത്രകളുടെ ലോകത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ കഥയാണിത്.
വയനാട്ടിലെ ചെന്നലോട് സ്വദേശിയും ടൂറിസം സംരംഭകനുമായ തുർക്കി അബ്ബാസിൻ്റെ ഭാര്യയായ സറീന ഒരിക്കൽ ഒരു സാധാരണ ഗൃഹണിയായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വലിയ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സറീന തെരഞ്ഞെടുത്തത് സൗഹൃദങ്ങളെയാണ്. അതാണ് പിന്നീട് ഒരു വലിയ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയായി വളർന്നത്.
2023-ൽ വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയായി ആരംഭിച്ച “ട്രക്കാവോ” ഇന്ന് 312 അംഗങ്ങളുള്ള ശക്തമായ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ സംരംഭങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതും യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും ട്രക്കിംഗ്, ജിംനേഷ്യത്തിൽ സൂംബ ഡാൻസ് പരിശീലനം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കൂട്ടായ്മ സജീവമാണ്.
മീന്മുട്ടിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഏകദിന യാത്രയോടെയായിരുന്നു തുടക്കം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നീട് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ കൂട്ടായ്മയിൽ ചേർന്നു. ഗോവയിലേക്ക് നാല് പ്രാവശ്യം യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു. അവസാന യാത്രയിൽ മാത്രം 40 പേർ പങ്കെടുത്തു. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കായി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ 20 സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക യാത്രയും ഒരുക്കി.
വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ ഇപ്പോൾ ജില്ലകൾ കടന്നാണ് വളരുന്നത്.
"എൻ്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും പെട്ടെന്നാണ് മരിച്ചത്, ആറ് മാസം വ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോള് വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരുന്നാല് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭര്ത്താവ് ടൂറിസം ഫീല്ഡിലാണ്. എല്ലാത്തിനും ഭര്ത്താവിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകള് മാത്രമുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് ആദ്യമായി ഗോവയിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ആദ്യ ട്രിപ്പില് തന്നെ 49 സ്ത്രീകള് ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂട്ടുകാരുടെയും ഭര്ത്താവിൻ്റെയും മകൻ്റെയും പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് നാല് തവണ ഗോവയിലേക്ക് ട്രിപ്പ് പോയി. തിരുവനന്തപുരം, കന്യാകുമാരി ട്രിപ്പും പോയി. വന്ദേഭാരതില് കയറണമെന്ന് കുറച്ച് സ്ത്രീകള് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയൊരു വന്ദേഭാരത് യാത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനപ്പുറം മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്തുണയാണ് കൂടുതല് കരുത്തായത്" സറീന ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
മുപ്പതോളം ട്രിപ്പുകളാണ് ഇതുവരെ പോയത്. അതില് ഇന്നും മനസില് നില്ക്കുന്നത്, വിമാനത്തില് കയറാത്ത സ്ത്രീകളുമായി വാലൻ്റൈൻസ് ഡേയില് ഒരു യാത്ര പോയതാണെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. കൂട്ടുകാരികളൊപ്പം വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് വിമാനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്. താൻ കാരണം നിരവധി സ്ത്രീകള് വിവിധ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും സറീന പറഞ്ഞു.
തുടക്കത്തിൽ വയനാട്ടുകാരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ന് പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരും അംഗങ്ങളാണ്. ഫെബ്രുവരി 14-ന് കോഴിക്കോട് മുതൽ ബാംഗ്ലൂർ വരെ വിമാനയാത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതുവരെ സ്ലീപ്പർ ബസിൽ കയറാത്തവർക്കായി വയനാട്ടിലേക്ക് സ്ലീപ്പർ ബസ് യാത്രയും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനി സ്മിത, തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിനി അഖില, കൽപ്പറ്റ സ്വദേശിനി ഹസീന തുടങ്ങി നിരവധി സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് സറീനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. വീടിന്റെ ചുറ്റളവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്ന പല സ്ത്രീകൾക്കും ഇന്ന് പുതിയ ലോകം കാണാനുള്ള ധൈര്യവും സന്തോഷവും നൽകുകയാണ് ഈ യാത്ര കൂട്ടായ്മ. അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തിൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും അവ നടപ്പാക്കാനും പ്രചോദനമാകുകയാണ് വയനാട്ടിലെ ഈ ‘ട്രക്കാവോ’ സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മ.
Also Read: കൈപ്പുണ്യത്തിൽ വിരിയുന്ന ഐശ്വര്യം; രാഷ്ട്രപതിയുടെ വരെ കൈയടി നേടി ഈ കോഴിക്കോട്ടുകാരിയുടെ കരവിരുത്!