ടയർ പൊട്ടിയിട്ടും കൊച്ചി വരെ പറന്നു; എയര് ഇന്ത്യ പൈലറ്റ് ലംഘിച്ചത് രണ്ട് പ്രധാന നിയമങ്ങളെന്ന് വിദഗ്ധര്
നിശ്ചിത വേഗത കൈവരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ടയർ പൊട്ടിയതെങ്കിൽ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയും അതേ വിമാനത്താവളത്തിലോ ഏറ്റവും അടുത്ത വിമാനത്താവളത്തിലോ ലാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നതുമാണ് ചട്ടം.
Published : December 19, 2025 at 1:08 PM IST
എറണാകുളം: വിമാനത്തിന്റെ ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് ടയർ പൊട്ടിയാൽ അതേ വിമാനത്താവളത്തിലോ സമീപത്തെ വിമാനത്താവളത്തിലോ ലാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിയമമെന്ന് വ്യോമയാന രംഗത്തെ വിദഗ്ധര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടയർ പൊട്ടിയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം പറത്തിയതിൽ നഗ്നമായ രണ്ട് നിയമലംഘനങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പരിചയസമ്പന്നരായ പൈലറ്റുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
നിശ്ചിത വേഗത കൈവരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ടയർ പൊട്ടിയതെങ്കിൽ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുകയും അതേ വിമാനത്താവളത്തിലോ ഏറ്റവും അടുത്ത വിമാനത്താവളത്തിലോ ലാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നതുമാണ് ചട്ടം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാതെ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം, ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് ടയർ പൊട്ടിയാൽ വീൽ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ടയർ പൊട്ടിയ ശേഷം വീൽ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയാൽ, ലാൻഡിങ് സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമായേക്കാം.
ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് ടയർ പൊട്ടിയാൽ നിശ്ചയിച്ച പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയാൽ അപകടസാധ്യതയില്ലെന്ന് വ്യോമയാന വിദഗ്ധനായ ക്യാപ്റ്റൻ സൂരജ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ടയർ പൊട്ടിയ വിമാനം എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പൈലറ്റുമാരുടെ പരിശീലന സമയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു ഭാഗത്തെ ടയർ പൊട്ടിയാൽ മറുഭാഗത്തെ ടയർ ആദ്യം റൺവേയിൽ തട്ടിച്ച് സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ബാഹ്യവസ്തുവിൽ തട്ടി ടയർ തകർന്നിരിക്കാമെന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കെയ്റോയിൽ നിന്ന് വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ജിദ്ദയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ റൺവേയിൽ ബാഹ്യവസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ലാൻഡിങ് വൈകിയ അനുഭവം തനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ സൂരജ് പറഞ്ഞു. ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത ഉടനെ എമർജൻസി ലാൻഡിങ് വേണ്ടിവന്നാൽ ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ചാണ് ലാൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതിനായി വിമാനത്തിലെ ഇന്ധനം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയാറുണ്ടെന്നും (Fuel Dumping) ക്യാപ്റ്റൻ സൂരജ് വിശദീകരിച്ചു.
ടയർ പൊട്ടിയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം (IX 39) വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെയായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത്. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ആശങ്കയ്ക്കൊടുവിൽ കൊച്ചി നെടുമ്പാശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം സുരക്ഷിതമായി അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു.
ജിദ്ദ വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയിൽ നിന്ന് ബാഹ്യവസ്തുക്കളാൽ വിമാനത്തിന്റെ ടയറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കാമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഇതിനാലാണ് ജിദ്ദ-കോഴിക്കോട് വിമാനം മുൻകരുതൽ നടപടിയായി കൊച്ചിയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതെന്നും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് വലിയ സുരക്ഷാവീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ഇതേ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാർ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തി.
Also Read: ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ... ചോര തുപ്പി മരിക്കും വരെ ക്രൂരത; വാളയാറിലെ അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ മരണത്തിൽ അഞ്ച് പേർ അറസ്റ്റിൽ