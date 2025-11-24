നാമനിർദേശം തള്ളി; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എൽസി ജോർജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ, ഹർജി നാളെ പരിഗണിക്കും

ETV Bharat / state

എറണാകുളം: നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയ സംഭവത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കടമക്കുടി ഡിവിഷനിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി എല്‍സി ജോര്‍ജ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഹര്‍ജി ഹൈക്കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇടപെട്ടുവെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആക്ഷേപം.

മൂന്ന് സെറ്റ് പത്രികകളിലും സ്ഥാനാർഥിയെ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിവിഷന് പുറത്തുള്ള വോട്ടർമാരായതിനാലാണ് കടമക്കുടിയിലെ യു.ഡി.എഫ്. സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ.എൽസി ജോർജിൻ്റെ നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയത്. യു.ഡി.എഫിന് ഡമ്മി സ്ഥാനാർഥിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ.ഡി.എയുടെ രചനാ പ്രതാപനും എൽ.ഡി.എഫിനായി മേരി വിൻസൻ്റുമാണ് മത്സര രംഗത്തുള്ളത്.

യു.ഡി.എഫിൻ്റെ ഉറച്ച സീറ്റെന്നു കരുതിയിരുന്നതാണ് കടമക്കുടി. അതിനിടെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നാമനിര്‍ദേശ പത്രികകള്‍ തള്ളിയതിനെതിരായ ഹര്‍ജികൾ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചെങ്കിലും ഇടപെട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്‌തുള്ള ആറ് ഹർജികളും ഹൈക്കോടതി തള്ളി.

റിട്ട് ഹർജികൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹർജിയ്‌ക്ക് ഇനി നിയസാധുത ഉള്ളൂവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പലയിടത്തും ഡമ്മികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുന്നണികൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ സ്ഥാനാർഥികളില്ലാത്ത അവസ്ഥ വന്നിരുന്നു. ഇതോടെ സ്ഥാനാർഥികൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്‌ചയാണു ശരിയായ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് പറഞ്ഞു. ആദ്യം സമർപ്പിച്ച 3 സെറ്റ് പത്രികകളിൽ പിഴവുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായതോടെ പുതിയ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനായി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2.50 നു കലക്‌ടറേറ്റിൽ എത്തിയെങ്കിലും അകത്തേക്കു കടത്തി വിട്ടിരുന്നില്ല. പത്രിക സമർപ്പണ സമയം അവസാനിച്ച സമയത്തിന് ശേഷമാണു പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. അതോടെ പുതുക്കിയ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഏത് വോട്ടർക്കും ഏതു ഡിവിഷനിലേക്കും മത്സരിക്കാമെങ്കിലും നാമനിർദേശകൻ ആ ഡിവിഷനിലെ വോട്ടറായിരിക്കണമെന്നതാണ് നിയമമെന്നു കലക്‌ടർ ജി പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു. ഇതോടെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി കലക്‌ടര്‍ വാദപ്രതിവാദത്തിലായി. ഒടുവില്‍ പത്രിക തള്ളിയതായി കലക്‌ടര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നീട് കലക്‌ടറുടെ ചേംബറിലെത്തി എൽസി ജോർജും സഹപ്രവർത്തകരും പരാതി ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചില്ല.

നിലവിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ് എൽസി ജോർജ്. യുഡിഎഫിൻ്റെ ഉറച്ച ഡിവിഷനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് കടമക്കുടി. പത്രിക തളളിയത് മൂലം ഒരു ഡിവിഷൻ നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് യുഡിഎഫിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

