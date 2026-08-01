കൊലക്ക് പിന്നില് സ്വർണ്ണം; ഏലിയാമ്മ ടീച്ചർ കൊലക്കേസില് പ്രതി ഫ്രില്ലിയ്ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്
ആലപ്പുഴ അഡീഷണൽ ജില്ല സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കാനാണ് തട്ടിയെടുക്കാനാണ് ഏലിയാമ്മ ടീച്ചറെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
Published : August 1, 2026 at 8:04 PM IST
ആലപ്പുഴ: ഏലിയാമ്മ ടീച്ചർ കൊലക്കേസിൽ പ്രതി ഫ്രില്ലിക്ക് (39) ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് ആലപ്പുഴ അഡീഷണൽ ജില്ല സെഷൻസ് കോടതി. ജഡ്ജി എം ഷുഹൈബ് ആണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. തുമ്പോളിയിൽ റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപിക ഏലിയാമ്മ(ചിന്നമ്മ)യെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കാനാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് ബന്ധുവും അയൽവാസിയുമായ പ്രതി മാരാരിക്കുളം തെക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏഴാം വാർഡ് മാഞ്ഞാലിക്കാട് വീട്ടിൽ ഫ്രില്ലിക്ക് ജീവ പര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്. വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി 15 വർഷം വേറെയും തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു.
കൊലക്ക് പിന്നിൽ സ്വർണ്ണം
2010 ഓഗസ്റ്റ് 12 നായിരുന്നു നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച കൊലപാതകം. ഏലിയാമ്മ ടീച്ചറിൻ്റെ നാല് മക്കളും ഭർത്താവും വിദേശത്തായിരുന്നു. ഏലിയാമ്മയും ജോലിക്കാരിയും മാത്രമാണ് തുമ്പോളിയിലെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജോലിക്കാരി വീട്ടിൽ പോയ സമയം അയൽവാസിയായ ഫ്രില്ലി, ഏലിയാമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്.
ഏലിയാമ്മയുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൈക്കലാക്കുന്നതിനായാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. മുഖത്ത് മുളക് പൊടി വിതറി പിന്നിൽ നിന്ന് തള്ളി താഴെയിട്ട ശേഷം കത്തി ഉപയോഗിച്ച് കൈകളിലും കഴുത്തിലും മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുകയുമായിരുന്നു. വീഴ്ചയിൽ ഏലിയാമ്മയുടെ വാരിയെല്ലുകൾ പൊട്ടുകയും ചെയ്തു.
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പിന്നീട് ഏലിയാമ്മയുടെ സ്വർണ വളകളും മാലയും മോഷ്ടിച്ചു. മരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് ഫ്രില്ലി വീട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത്.ആലപ്പുഴ നോർത്ത് പൊലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തെ വഴിതെറ്റിക്കാനും പ്രതി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കേസ് വഴി തിരിച്ച് വിടാനായി തമിഴ് നാടോടി സംഘത്തെ ഏലിയാമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടതായി മൊഴി നൽകിയ ഫ്രില്ലിയെ ആദ്യം പൊലീസ് വിശ്വസിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൃശ്ശൂരിലെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു നാടോടി സംഘത്തെ പിടികൂടിയെങ്കിലും ഇവർക്ക് കൊലപാതകവുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു.
പിന്നീടാണ് ഫ്രില്ലിയിലേക്ക് കേസ് അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ സംശയ നിഴലിലായ ഫ്രില്ലി തുടർന്ന് പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായി. തുടർച്ചയായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഒടുവിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. 2010 സെപ്റ്റംബർ ആറിനാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നോർത്ത് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ എ തോമസാണ് അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സി ബി സി ഐ ഡി ഇൻസ്പെക്ടർ എ നസീർ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച കേസിൽ 70 ഓളം സാക്ഷികളും നിരവധി തൊണ്ടി മുതലകളും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ഹാജരാക്കിയിരുന്നു.
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