കുടകളിൽ ആനച്ചന്തം! മഹാനവമി ഉത്സവത്തിൽ തലയെടുപ്പോടെ 11 ഗജവീരന്മാർ
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആദികേശവപുരം ഗ്രാമത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചശേഷം ചരിഞ്ഞ 11 തലയെടുപ്പുള്ള കൊമ്പന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് കുടകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യുന്നത്.
Published : October 18, 2026 at 2:15 PM IST
മണികണ്ഠൻ എം
പാലക്കാട്: കൊടുന്തിരപ്പുള്ളിയുടെ അഗ്രഹാര മണ്ണിൽ ഇത്തവണ നവരാത്രിക്ക് ആനപ്പുറത്ത് ഉയരുന്നത് കുടകൾ മാത്രമല്ല, ഒരു നാടിൻ്റെ ആനപ്രണയത്തിൻ്റെ ഓർമകൾ കൂടിയാണ്. കാലത്തിൻ്റെ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിലേക്ക് മറഞ്ഞെങ്കിലും ആനപ്രേമികളുടെ മനസിൽ ഇന്നും തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന 11 ഗജവീരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് മഹാനവമി ഉത്സവത്തിലെ കുടകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്. ആനച്ചന്തവും പാരമ്പര്യവും പുതുമയും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ഒരുക്കങ്ങൾ പിരായിരിയിലെ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേറിട്ട ഭംഗിയേകും.
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആദികേശവപുരം ഗ്രാമത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളിൽ എഴുന്നള്ളിച്ചശേഷം ചരിഞ്ഞ 11 തലയെടുപ്പുള്ള കൊമ്പന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് കുടകളിൽ ആലേഖനം ചെയ്യുന്നത്. വർഷംതോറും വ്യത്യസ്തവും കൗതുകകരവുമായ ആനച്ചമയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മഹാനവമി കമ്മിറ്റി ഇത്തവണയും പാരമ്പര്യത്തിനൊപ്പം പുതുമയും ചേർത്താണ് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. നവരാത്രി ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്വന്തമായി ആനച്ചമയങ്ങൾ ഒരുക്കി ആനയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന പതിവ് മഹാനവമിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
കുടകളിൽ ഓർമയായി ഗജവീരന്മാർ
മഹാനവമിയുടെ ഉത്സവചരിത്രത്തിലും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആനപ്രണയത്തിലും ഇടംനേടിയ 11 ഗജവീരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ കുടകളിൽ തെളിയുക. 27 വർഷം മഹാനവമിക്ക് തിടമ്പേറ്റിയ ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ, ഗുരുവായൂർ കേശവൻ, മംഗലാംകുന്ന് കർണൻ, മംഗലാംകുന്ന് ഗണപതി, കോങ്ങാട് കുട്ടിശങ്കരൻ, കൂറ്റനാട് രാജശേഖരൻ, പാറമേക്കാവ് പരമേശ്വരൻ, തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദർ, നാണു എഴുത്തച്ഛൻ, ശ്രീനിവാസൻ, ചെർപ്പുളശേരി ശേഖരൻ തുടങ്ങിയ ആനകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് കുടകളിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത്.
പുതുതലമുറക്ക് മുന്നിൽ തലയെടുപ്പോടെ ഗജവീരന്മാർ
ഗ്രാമത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഈ ഗജവീരന്മാർ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിലും അവരുടെ തലയെടുപ്പും ഉത്സവപ്പെരുമയും പുതുതലമുറയ്ക്കു മുന്നിൽ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ. ആനപ്രേമികൾക്ക് ഗൃഹാതുരമായ ഓർമകൾ സമ്മാനിക്കുന്നതിനൊപ്പം, നാടിൻ്റെ ഉത്സവചരിത്രത്തെ ആദരിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച കുടകളുടെ ലക്ഷ്യം. ആനകളുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള കുടകൾക്കു പുറമേ നാഗപ്പത്തി, താമരവില്ല് തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക രൂപങ്ങളിലുള്ള കുടകളും ഇത്തവണത്തെ ചമയങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്.
നെറ്റിപ്പട്ടത്തിലും വേറിട്ട ഭംഗികുടകളിൽ മാത്രമല്ല, നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ഇത്തവണ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്. സാധാരണയായി ഒരു കോൽ വീതിയിലും നാലു കോൽ നീളത്തിലുമുള്ള നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങളാണ് ആനകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ആറു കോൽ നീളത്തിലുള്ള ചൂരൽപ്പൊളി, നാഗപടം, പാലപ്പൂ, വണ്ടോടം എന്നീ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.വലുപ്പത്തിലും രൂപഭംഗിയിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഈ നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങൾ എഴുന്നള്ളത്തിന് കൂടുതൽ ആകർഷണീയത പകരും.
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അഞ്ചര അടി നീളത്തിൽ നിർമിച്ച ഇളക്കിത്താലി തിടമ്പാണ് ഇത്തവണത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ആറു പിരികളുള്ള വലിയ ആലവട്ടവും വെഞ്ചാമരവും കൂടി ചേരുന്നതോടെ ആനച്ചമയങ്ങൾക്ക് പൂർണത കൈവരും. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നടക്കുന്ന കാഴ്ചശീവേലിയിലും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന കുടമാറ്റത്തിലും ആനകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച കുടകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക.
ആചാരപ്പെരുമയും ചമയവൈവിധ്യവും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ചടങ്ങുകളിൽ, ചരിഞ്ഞ ഗജവീരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച കുടകൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. എല്ലാ വർഷവും മഹാനവമി കമ്മിറ്റിയും ആനചമയം ഒരുക്കുന്നതും പുതുമയോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങളിലെ പ്രത്യേകതയാണെന്നും മഹാനവമി കമ്മിറ്റി അംഗം മനോജ് പറഞ്ഞു.
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