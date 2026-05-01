അങ്കമാലിയിൽ ആന ഇടഞ്ഞു; ലോറി ഡ്രൈവറെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു, ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്

വിരണ്ടോടിയ ആനയെ തളയ്ക്കാൻ വിഷ്ണു പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഇതിനിടെ വിഷ്ണുവിനെ ആന തുമ്പിക്കൈകൊണ്ടടിച്ച് വീഴ്ത്തി. തുടർന്ന് നിലത്തുവീണ ഇയാളെ ക്രൂരമായി ചവിട്ടുകയായിരുന്നു.

ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആന (ETV Bharat)
Published : May 1, 2026 at 11:13 AM IST

എറണാകുളം: അങ്കമാലിയിൽ ആന ഇടഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ലോറി ഡ്രൈവറായ കൊല്ലം സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത്. ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം.

അങ്കമാലി കിടങ്ങൂർ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കൊല്ലത്തുനിന്ന് എത്തിച്ച അരുണിമ പാർഥസാരഥി എന്ന ആനയാണ് അക്രമം കാട്ടിയത്. യാത്രാമധ്യേ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ ആനയെ കുളിപ്പിക്കാനിറങ്ങിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. രാവിലെ 9.30ന് കുളത്തിലിറക്കിയപ്പോഴാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രകോപിതനായത്.

വിരണ്ടോടിയ ആനയെ തളയ്ക്കാൻ വിഷ്ണു പരമാവധി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. ഇതിനിടെ വിഷ്ണുവിനെ ആന തുമ്പിക്കൈകൊണ്ടടിച്ച് വീഴ്ത്തി. തുടർന്ന് നിലത്തുവീണ ഇയാളെ ക്രൂരമായി ചവിട്ടുകയായിരുന്നു. സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ വിഷ്ണു മരിച്ചു. ഏറെക്കാലമായി ഇതേ ആനയ്ക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നയാളാണ് മരിച്ച വിഷ്ണു. ഇവരുടെ ദീർഘകാലത്തെ പരിചയം പോലും അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചില്ല.

ആക്രമണത്തിൽ മറ്റൊരു പാപ്പാനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ആന വിരണ്ടതുകണ്ട് ഭയന്നോടിയ നാട്ടുകാരിൽ ഒരാൾക്കും പരിക്കുകളുണ്ട്. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഓടുന്നതിനിടയിൽ വീണുപോയ പ്രദേശവാസിയുടെ കാലിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇയാളെ ഉടൻ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. നാട്ടുകാർ പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതിനാൽ വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായി. എന്നാൽ നിരവധി നാശനഷ്ടങ്ങൾ പ്രദേശത്തുണ്ടായി.

ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയവരുടേത് ഉൾപ്പെടെ അനേകം വാഹനങ്ങൾ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നു. വിഷ്ണുവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തിന് സമീപം ആന ദീർഘനേരം നിലയുറപ്പിച്ചത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കി. ഏറെ നീണ്ട ശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് മൃതദേഹം മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറും.

പൊലീസും വനംവകുപ്പും സ്ഥലത്ത്
ആന ഇടഞ്ഞ വിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും വനംവകുപ്പും ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി. ഈ ആനയ്ക്ക് മദപ്പാടിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനത്തിന് കാരണം വ്യക്തമല്ല. വിഷ്ണുവിൻ്റെ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിൽ പൊലീസ് പ്രാഥമിക കേസെടുത്തു. ആനയ്ക്ക് മതിയായ വിശ്രമവും വെള്ളവും ലഭിച്ചിരുന്നോ എന്ന് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഉത്സവ സീസൺ തുടങ്ങുകയാണ്. ജനവാസ മേഖലകളിൽ നാട്ടാനകൾ ഇടയുന്നതും പാപ്പാന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും വലിയ തോതിൽ വർധിക്കുന്നുണ്ട്. വേനൽച്ചൂട് കടുക്കുന്നതാണ് പ്രധാന കാരണം. ഇതിനുപുറമെ മണിക്കൂറുകളോളം മതിയായ വിശ്രമമില്ലാതെ വെയിലത്ത് നിർത്തുന്നു. തുടർച്ചയായ യാത്രയും ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളും ആനകളിൽ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും വനംവകുപ്പിലെ മൃഗഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.

നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കും
ആനകളെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിൽ കർശന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ല കലക്ടർ നിർദേശിച്ചു. സർക്കാരും കോടതിയും പുറപ്പെടുവിച്ച സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയുണ്ടാകും. ജനവാസ മേഖലകളിൽ ആനകളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉയർന്ന ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഉത്സവ സീസണുകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ പൊലീസിനോട് കലക്ടർ നിർദേശിച്ചു.

ഇടഞ്ഞ ആനയുടെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ വരുംദിവസങ്ങളിലും നിരീക്ഷിക്കും. ഇതിനായി വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. ആനകളെ പരിപാലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാപ്പാന്മാർക്കും ഉടമകൾക്കും കൃത്യമായ ബോധവത്കരണം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആനകളുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക ദൗത്യസംഘത്തെയും നിയമിക്കും. ഇത്തരം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ജാഗ്രത വേണമെന്ന അധികൃതരുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

