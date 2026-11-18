ചക്കകൊമ്പനെ കുരച്ചോടിച്ച് വളർത്തുനായ! ആനപ്പേടിയില് ചിന്നക്കനാലിലെ പ്രദേശവാസികള്
ചിന്നക്കനാല് ബി.എല് റാമിലേക്കിറങ്ങിയ ചക്കകൊമ്പനെ വളര്ത്തുനായ കുരച്ച് ഓടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്. Chakkakomban elephant enters residential area Chinnakanal
Published : November 18, 2026 at 1:00 PM IST
ഇടുക്കി: ചിന്നക്കനാല് ജനവാസ മേഖലയില് വീണ്ടും ചക്കകൊമ്പൻ്റെ ഭീതി. ബി.എല് റാമിലും സൂര്യനെല്ലി-ബോഡിമെട്ട് ബൈപ്പാസ് റോഡിലുമാണ് കാട്ടാന ഇറങ്ങിയത്. പ്രധാന പാതയിലേക്കിറങ്ങിയ ചക്കകൊമ്പനെ വളര്ത്തുനായ കുരച്ച് ഓടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. അപകടകാരിയായ ആന ജനവാസ മേഖലയില് തമ്പടിക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികളില് കടുത്ത ആശങ്കയാണ് ഉയര്ത്തുന്നത്.
ചിന്നക്കനാല് ബി.എല് റാമിലാണ് ചക്കകൊമ്പന് വീണ്ടും ഇറങ്ങിയത്. സൂര്യനെല്ലി-ബോഡിമെട്ട്-മൂന്നാര് ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ പീടപ്പിള്ളി ഭാഗത്ത് രാവിലെ ഏഴരയോടെയാണ് ആന റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കാന് ശ്രമിച്ചത്. ഈ സമയം ഇതുവഴി എത്തിയ ഒരു വളര്ത്തുനായ ആനയെ കുരച്ച് വിരട്ടി ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രകോപിതനായ ചക്കകൊമ്പന് നായയ്ക്ക് നേരെ രണ്ടുതവണ തിരിയാന് ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും, പിന്നീട് സമീപത്തെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. നിരവധി ആളുകള് നോക്കിനില്ക്കെയായിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങള്.
"ദിവസവും ഭയപ്പാടോടെയാണ് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടാനും ജോലിക്ക് പോകാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വളർത്തുനായ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ന് വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായത്. വനംവകുപ്പ് ആർ.ആർ.ടി സംഘത്തെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി നിയോഗിക്കണം," പ്രദേശവാസികള് പ്രതികരിച്ചു.
ചക്കകൊമ്പൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ വനംവകുപ്പ് നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതികരണം. പ്രദേശത്ത് ആർ.ആർ.ടി സംഘത്തിൻ്റെ പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആനയെ ജനവാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കും. യാത്രക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മൂന്നാറിലേക്കുള്ള പ്രധാന പാതയിലൂടെ പേടിയോടെയാണ് വാഹനമോടിക്കുന്നതെന്നും വിനോദ സഞ്ചാരികളും പറയുന്നു. വളവുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ആന മുന്നിൽ വന്നുപെട്ടാൽ എന്തുചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. റോഡരികിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും വനംവകുപ്പിൻ്റെ നിരീക്ഷണവും അനിവാര്യമാണെന്നും വിനോദ സഞ്ചാരികള് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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