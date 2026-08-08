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കോന്നിയിൽ നടുക്കം; മുറിവിൽ മരുന്നുവയ്‌ക്കാൻ ചെന്ന പാപ്പാനെ ആന ചവിട്ടിക്കൊന്നു!

44 വയസ്സുള്ള 'പ്രിയദർശിനി' എന്ന ആനയാണ് മോഹനൻ പിള്ളയെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത്. കേന്ദ്രത്തിലെ 'മീന' എന്ന ആനയുടെ ഒന്നാം പാപ്പാനായിരുന്നു മരണപ്പെട്ട മോഹനൻ.

ELEPHANT attack ആന പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തി konni Elephant Kills Mahout pathanamthitta
ആക്രമിച്ച ആന (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 6:43 PM IST

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പത്തനംതിട്ട: കോന്നി ആന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിൽ ആനപ്പാപ്പാന് ദാരുണാന്ത്യം. മറ്റൊരു ആനയുടെ പാപ്പാനായ കോന്നി പുന്നമൂട് ചേരിമുക്ക് സ്വദേശി മോഹനൻ പിള്ളയാണ് ആനയുടെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് ഇന്ന് (ശനിയാഴ്ച) ആയിരുന്നു കരളലിയിക്കുന്ന ഈ സംഭവം നടന്നത്. 44 വയസ്സുള്ള 'പ്രിയദർശിനി' എന്ന ആനയാണ് മോഹനൻ പിള്ളയെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചത്. കേന്ദ്രത്തിലെ 'മീന' എന്ന ആനയുടെ ഒന്നാം പാപ്പാനായിരുന്നു മരണപ്പെട്ട മോഹനൻ.

മുറിവേറ്റ തുമ്പിക്കൈയിൽ മരുന്നുവെക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ അടിയും ചവിട്ടും!

ELEPHANT attack ആന പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തി konni Elephant Kills Mahout pathanamthitta
ആക്രമിച്ച ആന (ETV Bharat)

പ്രിയദർശിനി എന്ന ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈയിൽ ചെറിയൊരു പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മുറിവ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും മരുന്ന് പുരട്ടുന്നതിനുമായാണ് മോഹനൻ പിള്ള ആനയുടെ അരികിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ മരുന്ന് പുരട്ടാൻ തുടങ്ങിയതും ആന പെട്ടെന്ന് അക്രമാസക്തയാവുകയായിരുന്നു.

പ്രിയദർശിനി ആദ്യം തൻ്റെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് മോഹനനെ ശക്തമായി അടിച്ച് താഴെയിട്ടു. ഈ അടിയിൽ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റാണ് അദ്ദേഹം നിലത്തു വീണത്. നിലത്തു വീണ മോഹനൻ പിള്ളയുടെ പുറത്ത് ആന ഭാരമേറിയ കാൽപ്പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ചവിട്ടുകയും, തേറ്റ കൊണ്ട് കുത്തുകയും ചെയ്തതായാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവർ നൽകുന്ന വിവരം.

ആന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാരും മറ്റ് പാപ്പാൻമാരും ഉടൻ തന്നെ ഓടിയെത്തി ആനയെ മാറ്റി നിർത്തി മോഹനൻ പിള്ളയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. വർഷങ്ങളായി ആനകളെ പരിചരിച്ചു പോന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പാപ്പാൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം കോന്നി ആനത്താവളത്തെ കടുത്ത ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

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TAGGED:

ELEPHANT ATTACK
ആന പാപ്പാനെ കൊലപ്പെടുത്തി
KONNI ELEPHANT KILLS MAHOUT
PATHANAMTHITTA
ELEPHANT KILLS MAHOUT

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