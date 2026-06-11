വയനാട്ടിൽ ആനക്കലിയിൽ പൊലിഞ്ഞത് 18 ജീവനുകൾ... പരിഹാരമില്ലേയെന്ന് മലയോര മേഖല
2025ൽ അഞ്ച് പേരും 2024ൽ അഞ്ച് പേരും 2023ൽ അഞ്ച് പേരും 2026ൽ മൂന്ന് പേരുമാണ് ജില്ലയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി മരിച്ചത്.
Published : June 11, 2026 at 8:57 PM IST
വയനാട്: ജില്ലയിലെ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് കാട്ടാനകളുടെ നിരന്തര കടന്നുകയറ്റം മലയോര മേഖലയെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുകയാണ്. മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ 18 പേരാണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഈ വർഷം മാത്രം മൂന്ന് ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കാട്ടിക്കുളം വെള്ളാഞ്ചേരി സ്വദേശി രാജു കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ജനവാസ മേഖലയിലിറങ്ങിയ ആനയെ തുരത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ വന്യമൃഗ ശല്യത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധവും ശക്തമായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം മേപ്പാടി പുത്തുമലയിൽ ജെസി എന്ന വീട്ടമ്മയും മാർച്ചിൽ ബത്തേരി വടക്കനാട്ടിൽ രാജീവും കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
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2025ൽ അഞ്ച് പേരും 2024ൽ അഞ്ച് പേരും 2023ൽ അഞ്ച് പേരും 2026ൽ മൂന്ന് പേരുമാണ് ജില്ലയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി മരിച്ചത്. കൃഷിയിടങ്ങളിലും വനാതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ഭൂരിഭാഗം അപകടങ്ങളും നടന്നത്. കൃഷിപ്പണിക്കിടയിലും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിലും വീടുകൾക്ക് സമീപത്തുമാണ് പലർക്കും ജീവൻ നഷ്ടമായത്.
വനാതിർത്തി മേഖലകളിൽ സൗരവേലികൾ, ട്രഞ്ചുകൾ, മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. നിരവധി പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വന്യമൃഗ ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം. തുടർച്ചയായ മനുഷ്യ ജീവന് ആപത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.
പ്രതികരിച്ച് കിസാൻ ജനത സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി
വയനാട് ജില്ലയിലെ കാട്ടാനാക്രമണത്തിൽ ഉടന് പരിഹാരമാകണമെന്ന് കിസാൻ ജനത സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ ഒ ദേവസ്യ. വളരെ വേദനാജനകമായ സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ സംഭവിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ വന്യജീവി ശല്യത്താൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലം തിരിനെല്ലി പഞ്ചായത്താണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ മേപ്പാടിയിൽ ഒൻപത് പേരെ കാട്ടാന കൊന്നു. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ചർച്ചയൊന്നും വയനാട്ടിൽ പോലും നടക്കുന്നില്ല.
ഏതെങ്കിലും മരണം നടന്നാൽ ആ മൃത ശരീരം വച്ച് കൊണ്ട് പണത്തിന് വേണ്ടി വില പേശുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്നത് വളരെ വേദനാജനകമാണ്. ഓരോ ദിവസവും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിവരികയാണ്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമല്ലെന്നും മറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്നും ഇനിയെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും എൻ ഒ ദേവസ്യ പറഞ്ഞു.
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