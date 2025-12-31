ETV Bharat / state

കൂറ്റഞ്ചേരി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവത്തിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞു; ചിതറിയോടി ജനങ്ങൾ, എട്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്

കണ്ണാടിക്കൽ കൂറ്റഞ്ചേരി ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനിടെയാണ് ആന ഇടഞ്ഞത്. അഴയിൽ ശിവരാമൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്.

Elephant (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 31, 2025 at 10:00 AM IST

കോഴിക്കോട് : ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞ് എട്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്. കോഴിക്കോട് കണ്ണാടിക്കൽ കൂറ്റഞ്ചേരി ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദേശ വരവിനിടയിലാണ് ആന ഇടഞ്ഞത്. അഴയിൽ ശിവരാമൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്.

ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്നുമാണ് ദേശ വരവ് ആരംഭിച്ചത്. രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച ദേശ വരവ് രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻപിൽ മൈതാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത്.

തുടർന്ന് നെറ്റിപ്പട്ടവും വെഞ്ചാമരവും ആലവട്ടവും തിടമ്പുമെല്ലാം ഇറക്കിവച്ചു. അതിനിടയിലാണ് ആന ഇടഞ്ഞത്. ആന ഇടഞ്ഞതോടെ മൈതാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം ഭയന്ന് പല വഴി ഓടി. ഇതിനിടയിൽ വീണും തിരക്കിൽ പെട്ടുമാണ് പലർക്കും പരിക്കേറ്റത്.

ആന ഇടഞ്ഞ് ഓടുന്നത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

പരിക്കേറ്റവരെ തൊട്ടടുത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആരുടെയും പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയായി കൂറ്റഞ്ചേരി ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രശസ്‌തമായ കണ്ണാടിക്കൽ ചന്തയും നടക്കുന്നുണ്ട്.

ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ഉത്സവത്തിനും ചന്തയിലും എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ആന ഇടഞ്ഞത് വലിയ ഭീതി പരത്തി. ഇടഞ്ഞ് ഓടിയ ആനയെ പെട്ടെന്ന് തളക്കാൻ ആയത് വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.

സമാന സംഭവം

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് കോട്ടയത്ത് വെമ്പള്ളിയിൽ ഇടഞ്ഞ ആന പാപ്പാനെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. ഉത്സവത്തിന് ശേഷം തിരികെ കൊണ്ടുപോകവെയാണ് സംഭവം. വൈലശാശ്ശേരി അർജുനൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. ആനയുടെ സമീപത്തുണ്ടായ ഒന്നാം പാപ്പാൻ സജിക്കാണ് കുത്തേറ്റത്.

കാലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സജിയെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആനയെ പിന്നീട് അരഅര് നാല് പാപ്പാൻമാർ വന്ന് അടുത്തുള്ള പറമ്പിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

തൃശൂരിൽ ആനയൂട്ടിന് എത്തിച്ച ആന ഇടഞ്ഞ സംഭവം അടുത്തിടെയായിരുന്നു. കൊളക്കാടൻ കുട്ടിശങ്കരൻ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത്. സംഭവത്തിൽ പാപ്പാന് തോളെല്ലിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കൂടാതെ മറ്റൊരു ആനയെ കുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

മലപ്പുറത്തും സമാന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം കൊളത്തൂർ വയമ്പറ്റ പൂരത്തിനിടെയാണ് ആനയിടഞ്ഞത്. ശ്രീകൃഷ്‌ണപുരം വിജയ് എന്ന ആനയാണ് എഴുന്നള്ളിപ്പിനിടെ ഇടഞ്ഞത്. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്താണ് ആനയെ തളച്ചത്. ആർക്കും പരിക്കുകൾ ഒന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല.

