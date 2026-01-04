ഹൈറേഞ്ചിന്റെ ഹാർട്ട്ബീറ്റ് 'ഹൈ റേഞ്ചില്', വേനലായതോടെ കൊമ്പൻമാർ കാടിറങ്ങുന്നു; വരുന്നത് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികള്
കാടിറങ്ങുന്ന കൊമ്പൻമാരുടെ സ്ഥിരം കേന്ദ്രമാണ് റോഡുകള്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് വലിയ ഗതാഗത തടസമാണ് ആനകള് ഉണ്ടാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ വേനലിലും സ്ഥിതി സമാനമായിരുന്നു.
Published : January 4, 2026 at 12:10 PM IST
ഇടുക്കി : വേനല്ക്കാലം തുടങ്ങി, ഹൈറേഞ്ചിലെ ആളുകളുടെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളും. വേനൽക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ ഹൈറേഞ്ച് മേഖലകളിൽ കാട്ടാനകളുടെ സാന്നിധ്യം വീണ്ടും വർധിക്കുകയാണ്. കാട്ടുകൊമ്പൻമാർ ജനവാസ മേഖലയോടു ചേർന്ന റോഡുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സംഭവം പതിവായതോടെ വാഹനയാത്രികർക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത്. മഴക്കാലം പോയി ചൂട് കനക്കുന്നതോടെ വനത്തിനുള്ളിലെ ജലസ്രോതസുകൾ വറ്റിവരണ്ട് പോകുകയും ആഹാരലഭ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കാട്ടാനകൾ റോഡുകളിലേക്കും മനുഷ്യവാസ മേഖലകളിലേക്കും എത്തുന്നതെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് വനംവകുപ്പ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറയൂർ–ചിന്നാർ റോഡിൽ എത്തിയ വിരിക്കൊമ്പൻ ഗതാഗത തടസം സൃഷ്ടിച്ചത് ഏറെനേരമാണ്. പകൽ സമയത്തായിരുന്നു സംഭവം. റോഡിന്റെ നടുവിൽ നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വിരിക്കൊമ്പൻ. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളമാണ് വാഹനങ്ങൾ ഇരുവശത്തുമായി കുടുങ്ങിക്കിടന്നത്. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളും ബസുകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് വഴിയിൽ പെട്ടുപോയത്. ഏറെ നേരം റോഡിൽ ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് കാട്ടാന വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് പിന്മാറിയത്. ഇതോടെ ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലായി.
ഇതേ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നാർ–ഉദുമൽപേട്ട അന്തർസംസ്ഥാന പാതയിലെ കന്നിമലക്ക് സമീപവും കാട്ടാനക്കൂട്ടം റോഡിലിറങ്ങി യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. രാത്രിയും പുലർച്ചെയും ഒക്കെയാണ് ഈ പാതയിൽ കൂടുതലായി കാട്ടാന ശല്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദീർഘദൂര യാത്രക്കാരും വിനോദസഞ്ചാരികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഈ റോഡ് ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വലിയ ഭീതിയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്തും മറയൂർ–ചിന്നാർ റോഡിൽ വിരിക്കൊമ്പൻ അടക്കമുള്ള കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായിരുന്നു. പലതവണ ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസപ്പെടുകയും യാത്രക്കാർ മണിക്കൂറുകളോളം വഴിയിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്ന് വനംവകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണവും ഇടപെടലും മൂലമാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായത്. എന്നാൽ ഈ വർഷവും സമാന സാഹചര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്.
വേനൽ കടുത്തതോടെ കാട്ടാന ശല്യം മൂന്നാർ–ഉദുമൽപേട്ട പാതയിൽ ഇനിയും വർധിക്കുമോയെന്ന് വാഹനയാത്രികർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ പാതയിൽ കാട്ടുകൊമ്പനായ പടയപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനകൾ നിരവധി തവണ റോഡിലിറങ്ങി ഗതാഗതം തടസപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടേണ്ടി വരികയും വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതാണ്.
ഇത്തവണയും സമാന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അപകട സാധ്യത വർധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റോഡിലിറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകളെ കണ്ടു നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നതാണ് പ്രധാന ഭയം. അതിനാൽ തന്നെ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പരമാവധി ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, കാട്ടാനകളെ കണ്ടാൽ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുകയോ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി പ്രകോപിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും വനംവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
അതേസമയം, റോഡുകളിൽ കാട്ടാനകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി യാത്രക്കാർക്ക് കൃത്യമായ വിവരം നൽകാനുള്ള വനംവകുപ്പിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. പട്രോളിങ് സംഘങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുക, മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ട്രാഫിക് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും തത്സമയ അറിയിപ്പുകൾ നൽകുക തുടങ്ങിയ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ അപകടങ്ങളും ഗതാഗത തടസങ്ങളും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും അഭിപ്രായം.
വേനൽ കടുത്തതോടെ വന്യജീവി–മനുഷ്യ സംഘർഷ സാധ്യതയും വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വനംവകുപ്പും ഗതാഗത വകുപ്പും ഏകോപിച്ച് ശക്തമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വീണ്ടും ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്. സുരക്ഷിത യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം കാട്ടാനകളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന ബോധ്യത്തോടെ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നതാണ് പൊതുവായ ആവശ്യം.
Also Read: തൃശൂരില് വൻ തീപിടിത്തം; റെയില്വേ പാർക്കിങ്ങില് തീ പടർന്ന് 600ലധികം ബൈക്കുകള് കത്തിനശിച്ചു, അന്വേഷണം