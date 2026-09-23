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ഇടുക്കിയിൽ വീണ്ടും ജീവനെടുത്ത് കാട്ടാന; ആദിവാസി യുവാവിനെ ചക്കക്കൊമ്പൻ ചവിട്ടിക്കൊന്നു

വിജയൻ്റെ വീടിന് സമീപത്തുവച്ചുതന്നെയാണ് ദാരുണമായ ആക്രമണമുണ്ടായത്. തോട്ടത്തിലെ ഷെഡിൽ നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം

ELEPHANT ATTACK IDUKKI ELEPHANT ATTACK MAN DIED IN ELEPHANT ATTACK കാട്ടാന ആക്രമണം
വിജയന്‍ (47). (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 7:08 AM IST

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ഇടുക്കി: ശാന്തൻപാറ പന്നിയാറിന് സമീപം പന്തടികളത്തിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ആദിവാസി യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. പന്തടികളം സ്വദേശി വിജയൻ (47) ആണ് മരിച്ചത്. പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. കൃഷിയിടത്തിൽ കാവൽ കിടന്ന ശേഷം രാവിലെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് വിജയൻ കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ടത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ആനയെ കണ്ടതോടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നാലെയെത്തിയ കാട്ടാന വിജയനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി ഭീതി വിതയ്ക്കുന്ന 'ചക്കക്കൊമ്പൻ' എന്ന് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന കാട്ടാനയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

വീടിന് സമീപത്തുവച്ച് ദാരുണാന്ത്യം
വിജയൻ്റെ വീടിന് സമീപത്തുവച്ചുതന്നെയാണ് ദാരുണമായ ആക്രമണമുണ്ടായത്. തോട്ടത്തിലെ ഷെഡിൽ നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്രതീക്ഷിതമായി കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ അകപ്പെട്ട വിജയൻ പ്രാണരക്ഷാർഥം ഓടിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനായില്ല. സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരണം സംഭവിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിജയൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം നാടിനെയാകെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും ദുരന്തം
പന്തടികളം ഉൾപ്പെടുന്ന ജനവാസ മേഖലയിൽ തലേദിവസം രാത്രി തന്നെ കാട്ടാനയുടെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ചക്കക്കൊമ്പൻ പ്രദേശത്തുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാണിച്ച് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഔദ്യോഗിക വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പുലർച്ചെ ദാരുണ സംഭവമുണ്ടായത്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ നടുക്കത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ. കൃത്യമായ സമയത്ത് കാട്ടാനയെ തുരത്താൻ വനംവകുപ്പിൻ്റെ ദ്രുതകർമ സേനയ്ക്ക് കഴിയാത്തതാണ് ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.

ഭീതി വിതച്ച് ചക്കക്കൊമ്പൻ
ചിന്നക്കനാൽ വനമേഖലയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പന്നിയാർ, പന്തടികളം പ്രദേശങ്ങളിൽ വന്യജീവി ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതും പതിവാണ്. മുൻപ് 'അരിക്കൊമ്പൻ' എന്ന കാട്ടാന സ്ഥിരമായി എത്തി റേഷൻ കടകൾ ഉൾപ്പെടെ തകർത്തിരുന്ന പന്നിയാറിന് തൊട്ടടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ചക്കക്കൊമ്പൻ്റെ ആക്രമണമുണ്ടായ പന്തടികളം. അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടി വച്ച് പിടികൂടി നാടുകടത്തിയതിന് ശേഷം പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചക്കക്കൊമ്പനാണ്. വീടുകൾ തകർക്കുന്നതും കൃഷിയിടങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതും ഈ മേഖലയിൽ നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ഒരാഴ്‌ചയ്ക്കിടെ രണ്ടാമത്തെ മരണം
ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് വിജയൻ. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ശാന്തൻപാറയ്ക്ക് സമീപം പേത്തൊട്ടിയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

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തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങൾ മലയോര ജനതയെ കടുത്ത ആശങ്കയിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകളെ തുരത്താൻ ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. ജീവന് യാതൊരു സുരക്ഷയുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് തങ്ങൾ കഴിയുന്നതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. വന്യമൃഗ ശല്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

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കാട്ടാന ആക്രമണം
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