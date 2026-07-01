വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നിൽ എൽ നിനോ; അടിയന്തര സമയങ്ങളെ നേരിടാൻ ബെസ് പദ്ധതിയെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്
പീക്ക് സമയങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത നേരിടാൻ ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് പദ്ധതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതായും മന്ത്രി
Published : July 1, 2026 at 2:58 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് കാരണം എൽനിനോ പ്രതിസന്ധിയെന്ന് വൈദ്യുത മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ്. ചട്ടം 300 പ്രകാരമുള്ള പ്രസ്താവന സഭയിൽ നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വൈദ്യുതി ലഭ്യതയും വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം വേണ്ടി വന്നത് എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മഴയുടെ ലഭ്യത കുറവ് മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ സംഭരണ ഡാമുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് സാരമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അന്തരീക്ഷ താപനില ഉയർന്ന നിലയിൽത്തന്നെ തുടർന്നതിനാൽ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപഭോഗം വളരെയധികം വർധിച്ചു. പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ എൽനിനോ പ്രതിഭാസം വന്നതിനെ തുടർന്ന് അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് വർധിച്ചതിനാൽ രാജ്യത്താകെ വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിൽ വൻതോതിലുള്ള കുറവ് ഉണ്ടായതായി കെഎസ്ഇബി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പീക്ക് സമയങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ആവശ്യകത നേരിടാൻ ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് പദ്ധതികൾക്ക് (BESS) മുൻഗണന നൽകി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള ആറ് ബെസ് (BESS) പദ്ധതികൾ (മൈലാട്ടി, ശ്രീകണ്ഠാപുരം, മുള്ളേരിയ, അരീക്കോട്, പോത്തൻകോട്, ബ്രഹ്മപുരം) കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതോടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ 500 മെഗാവാട്ട് വർധിപ്പിക്കാനും ഊർജ സംഭരണശേഷിയിൽ 1500 മെഗാവാട്ട് അവർ വർധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
ഇതിൽ അഞ്ച് പദ്ധതികൾ 2026 അവസാനത്തോടെ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതിയുടെ വിതരണം നല്ല നിലയിലാക്കുന്നതിനും പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളും കഴിയുന്നത്ര പരിഹരിക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ചു വരുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി
എൽനിനോ എന്ന വില്ലൻ
സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ മൺസൂൺ എത്തിയെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ശക്തി പ്രാപിക്കാത്തതിനാൽ അന്തരീക്ഷ താപനില കാര്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. മഴയുടെ അളവിലെ ഈ കുറവ് എൽനിനോ പ്രതിഭാസം കൊണ്ടാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
നിലവിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 4100 മെഗാവാട്ടിൻ്റെല ആവശ്യകതയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും 4900 മെഗാവാട്ട് വരെ ഉയരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനമായ 1700 മെഗാവാട്ടും കേന്ദ്രനിലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 1701 മെഗാവാട്ടും ദീർഘകാല കരാറുകളിൽ നിന്നുള്ള 612 മെഗാവാട്ടും പൂർണതോതിൽ ലഭിക്കുമ്പോഴും മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ ഏതാണ്ട് 900 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ് നിലവിലുണ്ട്.
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ഈ വർഷം വേനൽക്കാലത്തെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം നേരിടുന്നതിനായി ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി കടം വാങ്ങിയിരുന്നു . ജൂൺ 16 മുതൽ തിരികെ നൽകാമെന്ന കരാറിലാണ് മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ഈ വൈദ്യുതി വായ്പയായി വാങ്ങിയത്. ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിദിനം 6.58 MU നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ വരെ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
നിലവിൽ ജലസംഭരണ അണക്കെട്ടുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞതിനാൽ ജലസംഭരണം 870 MU (21%) മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം ഇത് 2475 MU (59%) ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിദിന ശരാശരി ഉപഭോഗം 88- 90 മില്ല്യൺ യൂണിറ്റാണ്. ഇതിൽ ആഭ്യന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പ്രതിദിനം 15-16 മില്യൺ യൂണിറ്റ് മാത്രമാണ്. പുറമേ നിന്നും ഏകദേശം 74-75 MU വൈദ്യുതി വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയുടെ ഏകദേശം 17 18 % മാത്രമാണ് ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം. 82 - 83% പുറമേ നിന്നും വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിയാണ്.
കേരളത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം പ്രധാനമായും ജല വൈദ്യുതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനാൽ മഴയുടെ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് വർഷം തോറും ഉൽപ്പാദനം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ജലവൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ നിലവിലെ സ്ഥാപിതശേഷി 2196 മെഗാവാട്ട് ആണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷക്കാലയളവിൽ ആകെ 150.636 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ വർദ്ധനവ് മാത്രമാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ വഴി ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.
സൗരോർജ മേഖലയിൽ ഗ്രിഡിലേക്ക് സോളാറിൽ സ്ഥാപിതശേഷിയുടെ 11.43 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഊർജമായി ലഭിക്കുന്നത് മഴയുടെ ലഭ്യത കുറവ് കണക്കിലെടുത്ത് കരാറുകൾക്കുള്ള പരിശ്രമം കെഎസ്ഇബി നടത്തിയിരുന്നു എങ്കിലും രാജ്യത്തെ എൽനിനോ പ്രതിസന്ധി കാരണം വിജയിച്ചില്ല. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായത്.
നിലവിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻDEEP (കാര്യക്ഷമമായ വൈദ്യുതി വില കണ്ടെത്തൽ) മുഖേന അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടും താരിഫ് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടും വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒരു പരിധി വരെ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം കഴിയുന്നത്ര കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ബോധവൽക്കരണവും ആവശ്യമാണ്.
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