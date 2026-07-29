ETV Bharat / state

​തൊട്ടടുത്ത് ലൈനുണ്ട്, വീട്ടിനുള്ളിൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചം! വയനാട്ടിൽ രണ്ട് ഗോത്രകുടുംബങ്ങൾ ഇന്നും ഇരുട്ടിൽ

വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ വീട് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരന് കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നും അതിനുശേഷം തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെന്നുമാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ പരാതി.

TRIBAL FAMILIES ELECTRICITY CRISIS വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി വയനാട് WAYANAD TRIBES ELECTRICITY CRISIS TRIBAL COMMUNITIES PROBLEMS WAYANAD
Representational Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 29, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി അഞ്ചുവർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും വൈദ്യുതി എത്താത്തതിനാൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെയും അടുപ്പിലെയും വെളിച്ചത്തില്‍ കഴിയുകയാണ് വയനാട്ടിലെ രണ്ട് ഗോത്രകുടുംബങ്ങൾ. നൂൽപ്പുഴ കല്ലൂർ പണപ്പാടി കാട്ടുനായ്ക്ക് ഉന്നതിയിലെ അമ്മിണിയുടെയും രാധയുടെയും കുടുംബങ്ങളാണ് കാലങ്ങളായി ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്നത്. വീടിന് തൊട്ടടുത്ത് വൈദ്യുതി ലൈൻ എത്തിയിട്ടും കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുകയാണ്.

പരാതി ഉന്നയിച്ച് കുടുംബം

ഈ പ്രദേശത്തെ നൂൽപ്പുഴ കല്ലൂർ പണപ്പാടി കാട്ടുനായ്ക്ക് ഉന്നതിയിലെ അമ്മിണിക്കും രാധയ്ക്കും മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തത്. സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിച്ച വീടുകളുടെ നിർമ്മാണവും വൈദ്യുതി വയറിങും അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് തന്നെ പൂർത്തിയായതാണ്.

വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയിൽ ഗോത്ര കുടുംബങ്ങൾ (ETV Bharat)

വീടുകൾക്ക് സമീപം വരെ വൈദ്യുതി ലൈൻ എത്തിനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും കണക്ഷൻ ലഭിക്കാത്തത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ ദുരിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ രേഖകൾ വീട് നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരന് കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നും അതിനുശേഷം തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായില്ലെന്നുമാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ പരാതി.

തെരുവുവിളക്കിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം ആശ്രയിക്കുന്നു

പലതവണ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും പരിഹാരം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. വൈദ്യുതി ഇല്ലായ്‌മ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മൂന്ന്, ഒൻപത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് രാധയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളത്. മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെയും അടുപ്പിൽ വിറക് കത്തിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിലുമാണ് ഇവർ രാത്രി സമയത്ത് പഠിക്കുന്നത്. വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ വന്യമൃഗശല്യവും രൂക്ഷമാണ്. രാത്രിയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും ഭയം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ സമീപത്തെ തെരുവുവിളക്കിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചമാണ് കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രധാന ആശ്രയം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യമായ വൈദ്യുതി ലഭിക്കാതെ അഞ്ചുവർഷം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

"അഞ്ച് വർഷത്തോളമായി രണ്ട് വീടുകളിൽ വൈദ്യുതിയില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേണ്ടുന്ന രേഖകളുമായി എത്താനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ രേഖകൾ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചാലും അടുത്ത ആഴ്‌ച ശരിയാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുകയാണ്. എന്നാൽ ആരും ഇവിടേയ്‌ക്ക് വരുന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വീടുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുമുണ്ട്. മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെയും മെഴുകുതിരിയുടേയും വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്നാണ് പഠിക്കുന്നതും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും", എന്ന് ഉന്നതി സ്വദേശിയായ കുട്ടി പറയുന്നു.

TRIBAL FAMILIES ELECTRICITY CRISIS വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി വയനാട് WAYANAD TRIBES ELECTRICITY CRISIS TRIBAL COMMUNITIES PROBLEMS WAYANAD
വൈദ്യുതി സാമഗ്രികൾ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന വാഗ്‌ദാനത്തോടെ നിർമ്മിച്ച വീടുകളിൽ ഇന്നും ഇരുട്ടാണ് ഇവരുടെ യാഥാർഥ്യം. കുട്ടികളുടെ പഠനവും കുടുംബങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഉടൻ നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുകയാണ്. അഞ്ചുവർഷമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗോത്രകുടുംബങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം എത്തുമോയെന്നതാണ് ഇനി ഉയരുന്ന പ്രധാന ചോദ്യം.

Also Read: വെള്ളാട്ടപ്പോക്കറോ യക്ഷിയോ? കോഴിക്കോട് വെള്ള കുപ്പായം ധരിച്ചെത്തി വിചിത്രമായ കള്ളൻ, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

TAGGED:

TRIBAL FAMILIES ELECTRICITY CRISIS
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി വയനാട്
WAYANAD TRIBES ELECTRICITY CRISIS
TRIBAL COMMUNITIES PROBLEMS WAYANAD
ELECTRICITY CRISIS IN TRIBAL FAMILY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.