വൈദ്യുതി കരാർ വിവാദം: 'തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമെന്നും ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഒപ്പിടാറില്ലെന്നും' മുഖ്യമന്ത്രി
കെഎസ്ഇബി ശുപാർശയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ പക്കൽ ഫയൽ വരുന്നത് ഒക്ടോബർ 30നാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
Published : November 7, 2026 at 7:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വൈദ്യുതി കരാർ സംബന്ധിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. ഫയൽ പരിശോധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നും അല്ലാതെ മുന്നിൽ വരുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകളിലൊന്നും ഒപ്പിടാറില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
വിശദമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടും ഉന്നയിച്ച അതേ 'ദുരൂഹ' ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ 12.50 രൂപയ്ക്ക് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വൈദ്യുതി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ രേഖകൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു ഓഫർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടെന്ന് കരുതട്ടെയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഹിമാചലിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിന് രാജസ്ഥാൻ ഒക്ടോബർ 18ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 28ന് രാജസ്ഥാൻ റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷന് മുന്നിൽ കരാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്തു. കെഎസ്ഇബി ശുപാർശയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ പക്കൽ ഫയൽ വരുന്നത് ഒക്ടോബർ 30നാണ്. കെഎസ്ഇബി മികച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് വൈദ്യുതി വാങ്ങാത്തത് എന്തെന്ന ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവർത്തിക്കുന്നു.
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അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും പറയുന്നു. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണിത്. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് കെഎസ്ഇബി തന്നെയാണ് സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചതെന്ന് രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ച് മറുപടി നൽകിയിട്ടും അതേ ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വീണ്ടും ഉന്നയിക്കുന്നതിലാണ് ദുരൂഹതയെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
ജിഎൻഎ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതും പരിഗണിക്കാമെന്ന് മുൻ കെഎസ്ഇബി ചെയർമാൻ സർക്കാരിന് നൽകിയ നോട്ടിലുണ്ട്. ജിഎൻഎയിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനെ ഇന്നും വിമർശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ഈ നോട്ടിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതാണോ? അതോ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്ത ഭാവം നടിക്കുന്നതോ? കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും ജിഎൻഎ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സമ്മതിച്ചതിൽ സന്തോഷം.
രേഖകൾ എവിടെ എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പോലും നൽകിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ കെഎസ്ഇബിയിലെ സിപിഎം സംഘടനകൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇനിയും ആവശ്യമെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അത് നേടിയെടുക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
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