തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഘോഷം; മുസ്‌ലിം സ്‌ത്രീകള്‍ അഴിഞ്ഞാടുന്നത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് കാന്തപുരം

മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെ വിജയാഘോഷത്തിനെതിരെയാണ് പരോക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കാന്തപുരം വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയത്.

Sheikh Abubakr Ahmad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 7:03 AM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഘോഷത്തില്‍ മുസ്‌ലിം സ്‌ത്രീകള്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി സമസ്‌ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. സ്‌ത്രീകള്‍ തെരുവിലിറങ്ങി അന്യപുരുഷന്മാരോടൊപ്പം വിജയം ആഘോഷിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് സമസ്‌ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡൻ്റ് ഇ. സുലൈമാൻ മുസ്‌ലിയാർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ എന്നിവർ പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു. മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെ വിജയാഘോഷത്തിനെതിരെയാണ് പരോക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കാന്തപുരം വിഭാഗം രംഗത്തെത്തിയത്.

മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ പേരിൽ സംഘടിക്കുന്ന രാഷ്‌ട്രീയ സംഘടനകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്യസ്‌ത്രീ പുരുഷന്മാർ കൂടിച്ചേർന്നും കെട്ടിപ്പിടിച്ചും പരസ്‌പരം കൈകൊട്ടിയും തെരുവിലിറങ്ങി പ്രകടനം നടത്തുന്നതും അഴിഞ്ഞാടുന്നതും മതം അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആഭാസങ്ങൾ നടത്തുന്നതും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. സ്‌ത്രീകൾക്ക് അവരുടേതായ സമ്പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യവും മാന്യതയും ഇസ്‌ലാം വകവച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അവഗണിച്ച് മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പോലും വിലകൽപ്പിക്കാതെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും പ്രസ്‌താവനയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇത്തരം പ്രവണതകൾ മേലിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ജാഗ്രത കാണിക്കണമെന്നും മത ചിഹ്നങ്ങളേയും ആചാര അനുഷ്‌ഠാന സംസ്‌കാരങ്ങളെയും വിലമതിക്കാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം, കക്ഷിരാഷ്‌ട്രീയത്തിൻ്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും പേരിൽ മത ചിഹ്നങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതും മതത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും അവമതിക്കുന്നതും അപലപനീയമാണ്.

ഹൈന്ദവർ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശബരിമല പോലുള്ളതിനെ അവഹേളിക്കുന്നതും കക്ഷിരാഷ്‌ട്രീയത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ശരിയല്ലെന്നും മതങ്ങളെയും മതചിഹ്നങ്ങളെയും അധികാര രാഷ്‌ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും മാറിനിൽക്കണമെന്നും സമസ്‌ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ലീഗ് സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നടന്ന ആഘോഷങ്ങളില്‍ സ്‌ത്രീകള്‍ നൃത്തം ചെയ്‌തതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷാഫി ചാലിയം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. വിജയം ആഘോഷിക്കാമെങ്കിലും അത് അതിരുവിടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നും പൊതുനിരത്തിൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇടകലർന്ന് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് സാമൂഹിക അപചയത്തിന് കാരണമാകും എന്ന് ഷാഫി ചാലിയം ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചത് വലിയ ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു.

വിമൺസ് കോളേജ് വിജയാഘോഷം പോലെയായിരിക്കില്ല പൊതുവേദിയിലെ ജെൻഡറുകൾ ഇടകലർന്നുള്ള ഇടപെഴകൽ. മറ്റ് പാർട്ടികളുടെ വേദികളിൽ മുസ്‌ലിം ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇടകലർന്ന് നൃത്തം ചവിട്ടിയാലും ചുംബിച്ചാലും കെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും ഒരു മൗല്യാരും ഒന്നും പറയില്ല. എന്നാൽ ലീഗ് വേദിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും. ലീഗ് വേദിയിൽ ആധുനിക പാശ്ചാത്യ ഡിജെ ഡാൻസും പാട്ടുമായി ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഇടകലർന്ന് കളിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന രക്ഷാകർതൃ സമൂഹവും ആദരണീയരായ പണ്ഡിതരും ലീഗിലുണ്ട്. അവരോടുള്ള ബഹുമാനം മറന്ന് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഷാഫി ചാലിയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

