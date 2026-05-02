കേരളം ആര്ക്കൊപ്പം? വിധിയറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം, പ്രതീക്ഷയിലും ആകാംക്ഷയിലും മുന്നണികൾ
മുന്നണികൾ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും അവലോകനങ്ങൾ തുടരുന്നു. കേരളം ആർക്കൊപ്പം.
Published : May 2, 2026 at 8:46 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഫലം പുറത്തു വരുന്ന കേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ കണ്ണുനട്ട് മൂന്നു മുന്നണികൾ. അനുകൂലമായ എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിലാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അതിൽ യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ലെന്നും മൂന്നാം തവണയും തുടർ ഭരണം ലഭിക്കുമെന്നുമുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് എൽഡിഎഫ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിൽ അഞ്ചിലധികം സീറ്റുകൾ നേടി വീണ്ടും അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബിജെപി.
എൽഡിഎഫ് തുടർ ഭരണം നേടുകയാണെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാകും മുഖ്യമന്ത്രി. യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകുമെന്നതിൽ മുന്നണി അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ നിന്നു നയിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന പ്രചാരണമാണ് മുന്നണിക്കുള്ളിലുള്ളത്.
തുടർ ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് എൽഡിഎഫ്
ഭരണത്തുടർച്ച പ്രവചിക്കാത്ത എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് ഇടത് പാളയങ്ങളിൽ നേരിയ ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരസ്യമായി അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ നേതാക്കൾ തയാറായിട്ടില്ല. ഇതിന് മുമ്പും എക്സിറ്റ് പോളുകൾ തെറ്റിയ ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് എൽഡിഎഫ് ഇത്തരം പ്രവചനങ്ങളെ നേരിടുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂരിഭാഗം സർവേകളിലും ഉള്ളതെന്നും അതിൽ യാതൊരു ആശങ്കയുമില്ലെന്നും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്നും അതിൻ്റെ ഫലമായി ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പാണെന്നും മുൻനിര നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് എ കെ ബാലനും ആരോപിച്ചിരുന്നു.
ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ യുഡിഎഫ്
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ശക്തമായ ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരമുള്ളതിനാൽ ജനം യുഡിഎഫിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന ഉറച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് യുഡിഎഫ്. പുറത്തുന്ന എക്സിറ്റ് പോളുകൾ അതാണ് തുറന്നുകാട്ടുന്നതെന്നും യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന് സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകളും വിവാദങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായി എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും യുഡിഎഫ് വിശ്വസിക്കുന്നു.
മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യുഡിഎഫ്. താഴെത്തട്ടിൽ നടത്തിയ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചുവെന്നാണ് നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിനായി വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗം ശക്തമാണെന്നും സുവർണാവസരമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
വീണ്ടും താമര വിരിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബിജെപി
നേമത്ത് 2016ൽ 8,000ത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഒ രാജഗോപാൽ വിരിയിച്ച താമരയുടെ അക്കൗണ്ട് ഇത്തവണ ഉറപ്പായും തുറക്കാമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി. സംസ്ഥാന അദ്ധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിലൂടെ അത് സാധ്യമാകുമെന്നാണ് ദേശീയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത്. തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ നേമം, കഴക്കൂട്ടം, വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ബിജെപിയുടെ വിജയ പ്രതീക്ഷ.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം കാഴ്ച വയ്ക്കാനായെന്ന വിലയിരുത്തലും ബിജെപിക്കുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ കേരളത്തിലെത്തി നടത്തിയ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത്തവണ വോട്ടായി മാറുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം.
Also Read: ഭരണത്തുടർച്ചയോ മാറ്റമോ?; നിയമസഭ ജനവിധി അറിയാൻ ഇനി രണ്ടു ദിവസം