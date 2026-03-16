തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് സജ്ജമായി കോഴിക്കോട്; നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് കലക്‌ടർ

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നടപടി ക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായെന്ന് കലക്‌ടർ സ്‌നേഹിൽ കുമാർ സിങ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തടസമുണ്ടാവില്ലെന്നും കലക്‌ടർ വ്യക്തമാക്കി.

SNEHIL KUMAR SINGH | ASSEMBLY ELECTION 2026 | ELECTION PROCEDURES IN KOZHIKODE
Kozhikode Collector Snehil Kumar Singh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 16, 2026 at 8:26 PM IST

കോഴിക്കോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടി ക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായതായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്‌ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ്. കലക്‌ടറേറ്റിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ പെട്ടെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തടസവും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കലക്‌ടർ വ്യക്തമാക്കി. റിട്ടേണിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമിച്ചതായും കലക്‌ടർ പറഞ്ഞു.

വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ (ETV Bharat)

അതോടൊപ്പം പോലീസും കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ സേനയും സജ്ജം ആയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര സുരക്ഷ സേന ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ റൂട്ട് മാർച്ചും നടത്തി കഴിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചു.

വോട്ടർമാർക്ക് മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ നൽകി സുഖകരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുടെയും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും പൂർണ പിന്തുണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പരിപൂർണ വിജയത്തിന് ആവശ്യമാണെന്നും കലക്‌ടർ സൂചിപ്പിച്ചു.

ജില്ലയിൽ പതിമൂന്ന് മോഡൽ പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനുകളാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടാവുക. എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു മോഡൽ പോളിംഗ് സ്‌റ്റേഷൻ വേണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. മുപ്പത്തൊൻപത് വനിത പോളിങ് സ്‌റ്റേഷനുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ മുഴുവൻ വനിതകളായിരിക്കും പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ഉണ്ടാവുകയെന്നും ജില്ലാ കലക്‌ടർ അറിയിച്ചു.

പോളിംഗ് സ്‌റ്റേഷനുകളിൽ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കാനുള്ള നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കും. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ പോർട്ടൽ വഴി രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിപാടികൾ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ജില്ലാ കലക്‌ടർ നൽകി.

12.9 ലക്ഷം പുരുഷ വോട്ടർമാരും ജില്ലയിലുള്ളത്. 13.59 ലക്ഷം വനിത വോട്ടർമാരുമുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത്തവണ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയകരം ആക്കണമെന്നും ജില്ലാ കലക്‌ടർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഏപ്രിൽ 9 നാണ് കേരളത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും മെയ് 4 നായിരിക്കും. വെറും 22 ദിവസം മാത്രമാണ് ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ വിധി തീരുമാനിക്കാനുള്ളത്.

