പെട്ടി പൊട്ടുമ്പോള്‍ പാട്ട് പൊട്ടും! മുന്നണികള്‍ക്കായി പാരഡി പാട്ടുമായി അബ്‌ദുൽ ഖാദർ

കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാരഡി ഗാനരംഗത്ത് സജീവമാണ് അബ്‌ദുൽ ഖാദർ. ഇരുമുന്നണികൾക്കും വേണ്ടി അബ്‌ദുൽ ഗാനം രചിക്കാറുണ്ട്.

അബ്‌ദുൽ ഖാദർ പാരഡി ഗാനത്തിൻ്റെ റെക്കേർഡിനിടയിൽ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 26, 2026 at 1:37 PM IST

എറണാകുളം: സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണലിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ ഗോദയിലെ ആവേശത്തിന് ഒട്ടും കുറവില്ല. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും, വിജയമുറപ്പിച്ച മുന്നണികൾക്കും സ്ഥാനാർഥികൾക്കുമായി ആഹ്‌ളാദ ഗാനങ്ങൾ അണിയറയിൽ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാരഡി ഗാനരംഗത്ത് സജീവമായ അബ്‌ദുൽ ഖാദർ കാക്കനാടാണ് ഇരുമുന്നണികൾക്കും വേണ്ടി ഇത്തവണയും വരികൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ 'തുടർഭരണ' പാട്ട്

എൽഡിഎഫ് വൻ വിജയം നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഗാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. "വോട്ട് പെട്ടി പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ യുഡിഎഫും ഞെട്ടി, ഇടതുപക്ഷമുന്നണി തുടർഭരണം നേടി" എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ടിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് നേരെയുള്ള രൂക്ഷമായ പരിഹാസങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ സ്വപ്‌നം കണ്ടിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എട്ടുനിലയിൽ പൊട്ടിയെന്നും വി ഡി സതീശൻ വനവാസത്തിന് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തോളൂ എന്നുമുള്ള ആക്ഷേപഹാസ്യങ്ങൾ വരികളിൽ നിറയുന്നു. നൂറ് സീറ്റെന്ന മോഹം പാഴായെന്നും ജനവിധി കണ്ട് യുഡിഎഫ് തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് ഓടിയെന്നും പാട്ടിലൂടെ ഇടതുപക്ഷം പരിഹസിക്കുന്നു.

പാരഡി പാട്ടുമായി അബ്‌ദുൽ ഖാദർ (ETV Bharat)

യുഡിഎഫിൻ്റെ 'മറുപടി' ഗാനം

ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടായി മാറുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പ്. പിണറായി വിജയൻ്റെ 'കടക്ക് പുറത്ത്' പരാമർശത്തെയും പിആർ തള്ളുകളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ പാരഡി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. "കടക്ക് പുറത്തെന്ന് ഇടിവെട്ടി പറഞ്ഞോനെ പിരടിക്കി പിടിച്ചിറക്കി" എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികൾ ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ കാഹളം മുഴക്കുന്നു. പത്തുകൊല്ലം സഹിച്ച ജനങ്ങൾ ഇടതുഭരണത്തിന് അറുതി വരുത്തി എന്നാണ് യുഡിഎഫ് പാട്ടിലൂടെ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

സ്ഥാനാർഥി ഗാനങ്ങൾ രഹസ്യം

മുന്നണികളുടെ പൊതുവായ ഗാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏഴ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേക വിജയഗാനങ്ങളും തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ ഇവ അതീവ രഹസ്യമായാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫലം വന്ന ശേഷം വിജയിക്കുന്നവരുടെ പാട്ടുകൾ മാത്രമേ പുറത്തുവിടുകയുള്ളൂ. സ്ഥാനാർഥി തോറ്റുപോയാൽ പാട്ടുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ട്രോളുകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നതിനാലാണ് ഈ മുൻകരുതൽ.

ചാകരയുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം

ഇത്തവണ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് വലിയ സമയദൈർഘ്യമുള്ളതിനാൽ സമാധാനത്തോടെ ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അബ്‌ദുൽ ഖാദർ പറയുന്നു. തെക്കൻ കേരളത്തിലും മലബാറിലുമുള്ള നിരവധി സ്ഥാനാർഥികൾ ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലബാറിൽ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാരഡികൾക്കും മധ്യകേരളത്തിൽ സിനിമാ പാട്ടുകൾക്കുമാണ് ആവശ്യക്കാരേറെയും.

തൻ്റെ ദീർഘകാലത്തെ അനുഭവസമ്പത്തിനിടയിൽ പലതരം വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അബ്‌ദുൽ ഖാദർ ഓർക്കുന്നു. 2009-ൽ എറണാകുളം ലോകസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ സിന്ധു ജോയിയും കെ വി തോമസും മത്സരിച്ചപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ പാട്ടുകൾ ഇടതുമുന്നണി പ്രവർത്തരുടെ വിമർശനത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ തനിക്ക് ഇതൊരു ജോലി മാത്രമാണെന്ന് അറിയുന്ന സ്വന്തം നാട്ടിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് അന്ന് തൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കുമെത്തിയത്.

പാട്ടുകൾക്ക് മുൻകൂർ പണം വാങ്ങുന്നതാണ് തൻ്റെ രീതിയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തോറ്റുപോയ സ്ഥാനാർഥികളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് പണം കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനം. ഗായകൻ നിസാജ് ആണ് അബ്‌ദുൽ ഖാദർ രചിച്ച ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് വലിയൊരു 'ചാകര' തന്നെയാണന്നും നർമത്തിൽ ചാലിച്ച വരികളിൽ അബ്‌ദുൽ ഖാദർ പറഞ്ഞു.

1997 ൽ ഓഡിയോ കാസറ്റുകളിൽ ഇലക്ഷൻ ഗാനങ്ങൾ ഇറക്കിയായിരുന്നു തുടക്കം. ആദ്യ തവണ തന്നെ ഇലക്ഷൻ ഗാനങ്ങൾ ഹിറ്റായതോടെ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് തുടരുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും ഇലക്ഷൻ പാരഡി ഗാനങ്ങൾ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശമായി തുടരുകയാണ്. സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസിലാക്കി, ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന വരികളുടെ സൗന്ദര്യം തന്നെയാണ്, ഈ കാക്കനാടുകാരൻ്റെ പാരഡി ഗാനങ്ങളെ പാർട്ടിക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കിയത്.

