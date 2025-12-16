Kerala Local Body Elections2025

തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യക്ഷന്‍മാരെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി അറിയാം വിശദമായി

ഡിസംബര്‍ 21 ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അംഗങ്ങളായി ചുമതലയേറ്റെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായിരിക്കും അധ്യക്ഷന്‍മാരെയും ഉപാധ്യക്ഷന്‍മാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുക.

Local Body Mayor KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 Kerala LSG Polls
Election of Local Body Heads (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 5:29 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തീയതികള്‍ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമായി. ഡിസംബര്‍ 26ന് കോര്‍പ്പറേഷനിലെയും മുന്‍സിപ്പാലിറ്റികളിലെയും അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പും 27 ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളിലെ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് കമ്മിഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാവിലെ 10.30നും ഉപാദ്ധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ആണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇങ്ങനെ

ഡിസംബര്‍ 21 ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അംഗങ്ങളായി ചുമതലയേറ്റെടുക്കുന്നവര്‍ക്കായിരിക്കും അധ്യക്ഷന്‍മാരെയും ഉപാധ്യക്ഷന്‍മാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുക. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും കോര്‍പ്പറേഷനിലും ജില്ലാ കളക്ടറായിരിക്കും വരണാധികാരി. ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ അതത് വരാണാധികാരികള്‍ക്കായിരിക്കും ചുമതല. മുന്‍സിപ്പാലിറ്റികളില്‍ പ്രത്യേകം വരണാധികാരികളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അധ്യക്ഷനെയും ഉപാധ്യക്ഷനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഓരോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ചേരുന്ന യോഗത്തില്‍ വച്ച് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ ഒരംഗം നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യുകയും മറ്റൊരാള്‍ പിന്താങ്ങേണ്ടതുമാണ്. അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി യോഗത്തില്‍ ഹാജരായില്ലെങ്കില്‍ ആ വ്യക്തിയുടെ സമ്മത പത്രം ഹാജരാക്കണം. ഒരാള്‍ ഒന്നില്‍ കൂടുതല്‍ പേരെ നാമ നിര്‍ദേശം ചെയ്യാനോ ഒന്നിലധികം സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പിന്താങ്ങാനോ പാടുള്ളതല്ല.

സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളില്‍ മത്സരിക്കുന്ന ഒരംഗത്തിനെ മറ്റൊരാള്‍ പിന്താങ്ങുകയോ നാമനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ വേണ്ടതില്ല. ഒന്നിലധികം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുണ്ടെങ്കില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് ഓപ്പണ്‍ ബാലറ്റു വഴി ആയിരിക്കും. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അംഗം ബാലറ്റ് പേപ്പറിന്റെ പുറകുവശത്ത് പേരും ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തണം. മത്സരിക്കാന്‍ ഒരാള്‍ മാത്രമേയുള്ളൂവെങ്കില്‍ വോട്ടെടുപ്പില്ലാതെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി വരണാധികാരി പ്രഖ്യാപിക്കും.

ക്വാറം

തെരഞ്ഞെടുപ്പു യോഗത്തിന്‍റെ ക്വാറം ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ പകുതി ആണ്. ക്വാറമില്ലെങ്കില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിലേക്കു മാറ്റും. അന്നും ക്വാറമില്ലെങ്കില്‍ ക്വാറം പരിഗണിക്കാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.

തുല്യം വോട്ട് ലഭിച്ചാല്‍ നറുക്കെടുപ്പ്

രണ്ടി സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ മാത്രമുള്ളപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ സാധുവായ വോട്ടു നേടിയ ആള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കും. രണ്ടു പേര്‍ക്കും തുല്യ വോട്ടാണെങ്കില്‍ നറുക്കെടുപ്പു നടത്തി നറുക്കു വീഴുന്നയാള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും

രണ്ടിലധികം സ്ഥാനാര്‍ഥികളുണ്ടെങ്കില്‍

രണ്ടിലധികം പേര്‍ മത്സരരംഗത്തുണ്ടെങ്കില്‍ ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് മറ്റെല്ലാ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ക്കും കൂടി ലഭിച്ച ആകെ സാധുവായ വോട്ടിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ലഭിച്ചാല്‍ ആ വ്യക്തി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടും. അന്നാല്‍ അപ്രകാരം ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കും വോട്ടു ലഭിക്കാതിരുന്നാല്‍ ഏറ്റവും കുറച്ച് വോട്ട് ലഭിച്ച സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ ഒഴിവാക്കി വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തും. ഒരു സ്ഥാനാര്‍ഥിക്ക് മറ്റേ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വോട്ട് ലഭിക്കുന്നതു വരെ ഈ പ്രക്രിയ തുടരും.

വോട്ടു ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ

ഓരോ അംഗവും ബാലറ്റ് പേപ്പര്‍ കിട്ടിയാലുടന്‍ ബാലറ്റ് പേപ്പറില്‍ അയാള്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയുടെ പേരിന് നേരെ X എന്ന അടയാളം ഇടേണ്ടതും ബാലറ്റ് പേപ്പറിന്‍റെ പുറകു വശത്ത് അംഗത്തിന്‍റെ പേരും ഒപ്പും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. അതിനു ശേഷം റിട്ടേണിങ് ഓഫീസറുടെ സമീപത്ത് ഇതിനായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്‌സിലോ ട്രേയിലോ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്.

പട്ടികജാതി, പട്ടിക വര്‍ഗ സംവരണമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മത്സരിക്കുന്നവര്‍ ജാതി സര്‍ട്ടിഫിക്കേറ്റ് വരണാധികാരിക്കു മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കണം. വോട്ടെടുപ്പിനു ശേഷം വോട്ടെണ്ണി അംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ വരണാധികാരി ഫല പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. ഫല പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം മേയര്‍, ചെയര്‍മാന്‍, പ്രസിഡന്‍റ് എന്നിവര്‍ വരണാധികാരിക്കു മുന്‍പാകെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും. ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍ മേയര്‍ മുന്‍പാകെയും വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ മുന്‍പാകെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് മുന്‍പാകെയും സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും.

വണ്ടൂര്‍ ബ്ലോക്കിലും ചോക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബര്‍ 31ന്

ഭരണ സമിതിയുടെ കാലാവധി ഡിസംബര്‍ 20 ന് അഞ്ചുവര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത വണ്ടൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ ഡിസംബര്‍ 22 നും ചോക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ ഡിസംബര്‍ 26നും നടത്തുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. ഈ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഡിസംബര്‍ 31 ന് പ്രസിഡന്‍റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.

വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ച വിഴിഞ്ഞം ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് തദ്ദേശ വാര്‍ഡുകളില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനുവരി 13ന് നടത്തും. വിജ്ഞാപനം ഡിസംബര്‍ 17ന് പുറപ്പെടുവിക്കും. നാമ നിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക ഡിസംബര്‍ 24 വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. സൂക്ഷമ പരിശോധന ഡിസംബര്‍ 26നും പിന്‍വലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഡിസംബര്‍ 29 നും ആയിരിക്കും.

