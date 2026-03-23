ETV Bharat / state

സ്ഥാനാർഥികളെ വിറപ്പിച്ച് 'അപരപ്പട'; മഞ്ചേശ്വരത്തും ബേപ്പൂരിലും അപരന്മാരുടെ പടയോട്ടം

ബേപ്പൂരില്‍ മത്സരിക്കുന്ന അന്‍വര്‍മാര്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 23, 2026 at 7:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം|കോഴിക്കോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ സ്ഥാനാർഥികളെ വലച്ച് അപരന്മാർ സജീവമായി രംഗത്ത്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എ.കെ.എം. അഷ്‌റഫിനും ബേപ്പൂരിൽ പി.വി. അൻവറിനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപരന്മാരുള്ളത്. പ്രമുഖ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേരിനോട് സാമ്യമുള്ളവർ പത്രിക സമർപ്പിച്ചതോടെ വോട്ട് ചോർച്ച തടയാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ. വോട്ടർമാർക്ക് പേര് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രചാരണത്തിൽ ചിഹ്നം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തി വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കാനാണ് മുന്നണികളുടെ ശ്രമം.

മഞ്ചേശ്വരത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എ.കെ.എം. അഷ്‌റഫിനാണ് മൂന്ന് അപരന്മാരുള്ളത്. മൂന്ന് അഷ്‌റഫുമാരാണ് ഇവിടെ പത്രിക നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കെ.എം. അഷ്‌റഫ് (എസ്ഡിപിഐ), മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫ് ധർമ്മത്തടുക്ക (സ്വതന്ത്രൻ), മുഹമ്മദ് അഷ്‌റഫ് കെ.എ. കീഴൂർ (സ്വതന്ത്രൻ) എന്നിങ്ങനെയാണ് പത്രിക നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എൽഡിഎഫ് വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്ഥാനാർഥി വി.കെ. പ്രശാന്തിന് തലവേദനയായി കെ. പ്രശാന്ത് എന്ന അപരൻ പത്രിക നൽകി. സിപിഎം വിട്ട് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥി ജി. സുധാകരനെതിരെ പാതിരപ്പള്ളി സ്വദേശി സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രനായി പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. ജി. സുധാകരൻ എന്ന പേരിനൊപ്പം വെറും 'സുധാകരൻ' കൂടി ബാലറ്റിൽ വരുന്നത് തിരിച്ചടിയാകും.

ബേപ്പൂരിൽ ആറ് അപരന്മാരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്‍റെ അപരന്മാരായി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പി.സി., മുഹമ്മദ് റിയാസ് പി.ടി. എന്നിവരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പി.വി. അൻവറിനെതിരെ നാല് അപരന്മാരും മത്സരിക്കുന്നു. അൻവർ സൺ ഓഫ് സുലേഖ, അൻവർ സൺ ഓഫ് മൊയ്തീൻകുട്ടി, അൻവർ അലി, അൻവർ എന്നിവരാണ് ഇവർ. ഒറ്റപ്പാലത്തും യുഡിഎഫിനും എൽഡിഎഫിനും അപരന്മാരുണ്ട്. ഒറ്റപ്പാലത്ത് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രൻ പി.കെ. ശശിക്ക് പി.കെ. ശശി എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് അപരനുള്ളത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ. പ്രേംകുമാറിന് കെ. പ്രേമദാസനാണ് അപരൻ.

ചെറിയ വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഫലം മാറിമറിയുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിൽ അപരന്മാർ പിടിക്കുന്ന വോട്ട് സ്ഥാനാർഥിയുടെ തോൽവിക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ ഏറെ കരുതലോടെയാണ് മുന്നണികൾ അപര ഭീഷണിയെ നേരിടുന്നത്. വോട്ടിങ് മെഷീനിൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പേരിനൊപ്പം ഫോട്ടോയും ചിഹ്നവും ഉണ്ടെങ്കിലും പേരിന്‍റെ സാമ്യം വോട്ടർമാരെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെല്ലാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

കേരളത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ അപരശല്യം കാരണം പരാജയപ്പെട്ടവരിൽ പ്രധാനി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി.എം. സുധീരനാണ്. 2004-ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു സുധീരന്‍റെ അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം. അന്ന് വി.എം. സുധീരന്‍റെ അപരനായി മത്സരിച്ച 'വി.എസ്. സുധീരൻ' പിടിച്ചത് 8282 വോട്ടുകളാണ്. വി.എം. സുധീരൻ പരാജയപ്പെട്ടതാകട്ടെ വെറും 1009 വോട്ടുകൾക്കും. ആലപ്പുഴ ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലുൾപ്പെടുന്ന ഏഴ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ, ആലപ്പുഴ ഒഴികെയുള്ളിടത്തെല്ലാം ആയിരത്തിനുമേൽ വോട്ടുകൾ അപരൻ നേടി. തപാൽ വോട്ടുകളിൽ പോലും അപരന് വിഹിതമുണ്ടായി.

2009-ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫിലെ എം.കെ. രാഘവനും എൽഡിഎഫിലെ പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം. കെ. രാഘവനും എം. രാഘവനും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ അപരന്മാരായി മത്സരിച്ചു. റിയാസ്, പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, പി. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, മുഹമ്മദ് ഹാജി എന്നിവരായിരുന്നു ഇടത് സ്ഥാനാർഥിക്കുണ്ടായിരുന്ന അപരന്മാർ. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ അപരന്മാർ 2743 വോട്ടും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ അപരന്മാർ 6371 വോട്ടും നേടി. അന്ന് 838 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു എം.കെ. രാഘവന്‍റെ വിജയം.

2016-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് കെ. സുരേന്ദ്രൻ 89 വോട്ടിന് യുഡിഎഫിലെ പി.ബി. അബ്ദുൾ റസാഖിനോട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അപര സാന്നിധ്യം നിർണ്ണായകമായി. ’ഐസ്‌ക്രീം’ ചിഹ്നത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ച് 467 വോട്ട് പിടിച്ച കെ. സുന്ദരയായിരുന്നു സുരേന്ദ്രന് വെല്ലുവിളിയായത്. 1980-ൽ മൂവാറ്റുപുഴ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥികൾ തന്നെ പരസ്പരം അപരന്മാരായ ചരിത്രവുമുണ്ട്. ആന ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച ജോർജ് ജോസഫ് മുണ്ടക്കലും കുതിര ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച ജോർജ് ജെ. മാത്യുവും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം. ജോർജ് ജോസഫ് മുണ്ടക്കൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടകം ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച എൻ.വി. ജോർജ് 11,859 വോട്ടുകൾ നേടി.

2001-ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ടി. ശശിധരൻ 406 വോട്ടിനാണ് തോമസ് ഉണ്ണിയാടനോട് തോറ്റത്. അപരനായി മത്സരിച്ച മറ്റൊരു ശശിധരൻ 1867 വോട്ടുകൾ നേടിയിരുന്നു. 2004-ലെ മൂവാറ്റുപുഴ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പി.സി. തോമസ്, ജോസ് കെ. മാണി, അഡ്വ. പി.എം. ഇസ്മായിൽ എന്നിവർ മാറ്റുരച്ചപ്പോൾ പി.സി. തോമസ് എന്ന പേരിൽ രണ്ട് അപരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ ചിഹ്നങ്ങൾക്കും പി.സി. തോമസിന്‍റെ ചിഹ്നവുമായി സാമ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും ചേർന്ന് 5189 വോട്ടുകൾ നേടിയിട്ടും പി.സി. തോമസ് 529 വോട്ടിന് വിജയിച്ചു. 2014-ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകരയിൽ എ.എൻ. ഷംസീർ 3,036 വോട്ടിന് തോറ്റപ്പോൾ അപരൻ എ.പി. ഷംസീർ 3,485 വോട്ടുകൾ നേടിയിരുന്നു.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.