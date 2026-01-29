Kerala Budget 2026| ജനപ്രിയ വാഗ്ദാനങ്ങളും ക്ഷേമപദ്ധതി പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഏറെ; ലക്ഷ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
സര്ക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരാന് ചുരുക്കം മാസങ്ങള് മാത്രമാണ് ബാക്കിയെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക വര്ഷം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വമ്പന് ക്ഷേമ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനമാണ് 2 മണിക്കൂറും 52 മിനിട്ടും നീണ്ട പ്രസംഗത്തിലൂടെ ധനമന്ത്രി നടത്തിയത്.
Published : January 29, 2026 at 3:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില് കണ്ടുള്ള ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി രണ്ടാം പിണറായി സര്ക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റ്. സര്ക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരാന് ചുരുക്കം മാസങ്ങള് മാത്രമാണ് ബാക്കിയെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക വര്ഷം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വമ്പന് ക്ഷേമ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനമാണ് 2 മണിക്കൂറും 52 മിനിട്ടും നീണ്ട പ്രസംഗത്തിലൂടെ ധനമന്ത്രി കെ എന് ബാലഗോപാല് നടത്തിയത്.
എന്നാല് ഇടതു സര്ക്കാരിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായ 2500 രൂപ പ്രതിമാസ ക്ഷേമ പെന്ഷന് എന്നതിലേക്ക് ധനമന്ത്രി അവസാന ബജറ്റിലും കടന്നില്ല. എന്നാല് സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് പങ്കാളിത്ത പെന്ഷനു പകരമുള്ള അഷ്വേര്ഡ് പെന്ഷന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കുടിശികയുള്ള ക്ഷാമ ബത്തയുടെ ആദ്യ ഗഡു ഫെബ്രുവരി മാസത്തില് വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ധനകാര്യ കമ്മിഷന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ശമ്പള കമ്മിഷന് ശുപാര്ശകള് മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളില് സമര്പ്പിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
ബജറ്റിലെ മറ്റു സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങള്
ക്ഷേമ പെൻഷൻ: സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ, ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷനുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രതിമാസം 1600 രൂപയിൽ നിന്നും 2000 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചു. ഇതിനായി 14,500 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതി: 35-നും 60-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിക്കായി 3,720 കോടി രൂപ മാറ്റിവച്ചു.
ഓണറേറിയം വർധനവ്: അങ്കണവാടി വർക്കർമാർ, ആശ വർക്കർമാർ, പ്രീ-പ്രൈമറി അധ്യാപകർ, സാക്ഷരതാ പ്രേരകുമാർ എന്നിവരുടെ വേതനത്തിൽ 1000 രൂപയുടെയും അങ്കണവാടി ഹെൽപ്പർമാരുടെ വേതനത്തിൽ 500 രൂപയുടെയും വർധനവ് വരുത്തി. സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിദിന വേതനത്തിൽ 25 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു.
സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി
റവന്യൂ വരുമാനം: 1,82,000 കോടി രൂപയുടെ റവന്യൂ വരവും 2,40,000 കോടി രൂപയുടെ ആകെ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കമ്മി: റവന്യൂ കമ്മി 34,587 കോടി രൂപയായും (GSDP-യുടെ 2.12%) ധനക്കമ്മി 55,420 കോടി രൂപയായും (GSDP-യുടെ 3.4%) കണക്കാക്കുന്നു.
കാർഷിക - വ്യവസായ മേഖലകൾ
കൃഷി: കാർഷിക അനുബന്ധ മേഖലയ്ക്കായി 2,071.95 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി. ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന 'കേര' (KERA) പദ്ധതിക്കായി 100 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.
നിക്ഷേപം: ദാവോസിൽ നടന്ന വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ കേരളം 1.18 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപ താത്പര്യ പത്രങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ചു.
സൈബർ വാലി: കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും മറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സൈബർ വാലിക്ക് 30 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.
ആരോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും
ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ: ഡയാലിസിസ് സൗകര്യമില്ലാത്ത എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും. ഇതോടെ എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും ഈ സൗകര്യമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും.
വാക്സിനേഷൻ: ബി.പി.എൽ കുടുംബങ്ങളിലെ 60 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കായി 'ന്യൂമോകോക്കൽ വാക്സിനേഷൻ' പദ്ധതിക്ക് 50 കോടി രൂപ നീക്കിവച്ചു.
സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ്: 1 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി അപകട ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിക്ക് 15 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി.
മറ്റ് പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ: പങ്കാളിത്ത പെൻഷന് പകരം അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 50% പെൻഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്ന 'അഷ്വേർഡ് പെൻഷൻ പദ്ധതി' ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ നടപ്പിലാക്കും.
റിട്ടയർമെന്റ് ഹോമുകൾ: മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കായി റിട്ടയർമെന്റ് ഹോമുകൾ സജ്ജമാക്കാൻ 30 കോടി രൂപ സബ്സിഡിയായി നൽകും.
ഫിനാൻസ് ടവർ: കൊച്ചിയിൽ ധനകാര്യ നികുതി വകുപ്പുകളുടെ സംയോജിത പ്രവർത്തനത്തിനായി 'ഫിനാൻസ് ടവർ' സ്ഥാപിക്കും.
സ്ക്രാപ്പേജ് ബോണസ്: പഴയ പെട്രോൾ/ഡീസൽ ഓട്ടോകൾ പൊളിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 40,000 രൂപ സ്ക്രാപ്പേജ് ബോണസ് നൽകും.
