കോഫി ഡിസ്കൗണ്ട് മുതൽ റാപ്പ് വരെ; ജെൻ-സികൾക്കൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ, കന്നിവോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കാൻ പുത്തൻ തന്ത്രങ്ങൾ
കോഫി ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, ഭക്ഷണ വിതരണസേവനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ കന്നിവോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കാനും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാനുമാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നാലേകാൽ ലക്ഷം കന്നിവോട്ടർമാരാണ് ഇത്തവണ ആദ്യമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.
Published : April 5, 2026 at 1:02 PM IST
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തെ വിധിയാണ് നിർണയിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങള് മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോള് രാഷ്ടീയപാര്ട്ടികള്ക്കൊപ്പംതന്നെ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും മത്സരം കൊഴുപ്പിക്കാന് രംഗത്തുണ്ട്. ഭരണത്തുടർച്ചയും ഭരണമാറ്റവും ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ഉയരുന്നത് കേരളം ഇനി ആര് ഭരിക്കും എന്ന ചോദ്യം. ഇതില് കേരളത്തിലെ കന്നി വോട്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ രത്തൻ യു കേൽക്കർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ നാലേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന കന്നിവോട്ടർമാരാണ് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു മുഖത്തുള്ളത്.
സംസ്ഥാനത്താകെ 4,66,408 കന്നിവോട്ടർമാരാണ് സമ്മതിദാനാവകാശം ആദ്യമായി വിനിയോഗിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നത്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചാരണങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രാറ്റജികളും പ്രധാനമായി ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഈ യുവ വോട്ടർമാരെയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള ഇവരുടെ നിലപാടുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കും. യുവത്വത്തിൻ്റെ ഈ വലിയ പങ്കാളിത്തം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയ്ക്ക് പുതിയ ഊർജമാണ് നൽകുന്നത്. ഇതിന് പ്രചോദനമേകാനും കന്നിവോട്ടർമാരെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ കാമ്പയിന്.
യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ 'വോട്ട് സ്വീറ്റെൻഡ് കേരള ക്യാമ്പയിൻ'
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ യുവ വോട്ടർമാർക്ക് പല സൗജന്യ സേവനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. ഏപ്രിൽ 9 ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വോട്ടർമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
യുവ വോട്ടർമാരെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ പരിശ്രമങ്ങൾ, കേരള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഫുൾവയും ചേർന്ന് 'വോട്ട് സ്വീറ്റെൻഡ് കേരള ക്യാമ്പയിൻ' നടപ്പിലാക്കുന്നു. യുവാക്കളുടെ വോട്ടിങ് പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഈ സംരംഭത്തിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഫി ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, കോഴിക്കോടൻ ഹൽവ വിതരണം, സ്റ്റാർബക്സ്, കഫേ കോഫി ഡേ തുടങ്ങിയ കോഫി ശൃംഖലകളിൽ കിഴിവുകൾ, ബ്ലിങ്കിറ്റ്, സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ, ഡൊമിനോസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ സേവനങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, റീലുകൾ, ജെൻസി ഗാനങ്ങൾ, മത്സരങ്ങൾ, സൗജന്യ ഊബർ യാത്രകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
സേവനങ്ങൾ വിശദമായി
ഹൽവ വിതരണം: ഓരോ ജില്ലയിലെയും കന്നി വോട്ടർമാർക്ക് പോളിങ് ദിവസം പ്രത്യേകമായി ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത 'ഫുൽവ ഹൽവ' പാക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കും. പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ വിതരണം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാരും വാളണ്ടിയർമാരും കന്നിവോട്ടർമാർക്ക് പാക്കറ്റുകൾ കൃത്യമായി എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. വിതരണത്തിനായി ഓരോ ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർമാരുടെയും ഓഫീസുകളിൽ 200 ഹൽവ പാക്കറ്റുകൾ വീതം എത്തിച്ചു നൽകും.
സൗജന്യ ഊബർ യാത്ര: എറണാകുളത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് സൗജന്യ യാത്രയും ഊബർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറമുള്ള ദൂരത്തിന് ഫീസ് ഈടാക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഒരു രൂപയ്ക്ക് അരിപ്പൊടി: വോട്ടർമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഓഫർ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ 10, 11 തീയതികളിൽ ഒരു രൂപയ്ക്ക് സപ്ലൈക്കോ വഴി അരിപ്പൊടി വിതരണവും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ: സ്റ്റാർബക്സ്, കഫേ കോഫി ഡേ തുടങ്ങിയ കോഫി ശൃംഖലകൾ വോട്ടർമാർക്ക് ഡിസ്ക്കൗണ്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികൾ: രണ്ടായിരത്തിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഇലക്ടറൽ ലിറ്ററസി ക്ലബ്ബ്, സ്കൂൾ, കോളജ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ വോട്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുകാട്ടിക്കൊണ്ട് ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികളും നടത്തിവരുന്നു.
ജെൻസി പരിപാടികൾ: റീൽസ്-വീഡിയോ ചിത്രീകരണം, ജെൻസി ഗാനങ്ങൾ, കൂടാതെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്.
ഭക്ഷണ വിതരണ സേവനങ്ങൾ: ബ്ലിങ്കിറ്റ്, സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ, ഡൊമിനോസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണ വിതരണ സേവനങ്ങൾ സൗജന്യം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം ആവേശകരമാക്കാനും യുവ വോട്ടർമാരെ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഈ പദ്ധതികൾ ശ്രദ്ധേയമാകുകയാണ്. പൊതുവിൽ യുവാക്കൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താത്പ്പര്യമില്ലാത്ത പ്രവണതയാണ് കണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും വോട്ടുചെയ്യാൻ എത്താറില്ല. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനും വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓരോ വോട്ടിൻ്റെയും പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അവബോധം വളർത്തുന്നതിനുമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇത്തരം നിരവധി സംരംഭങ്ങളെ യുവാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
യുവാക്കളുടെ വോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമാകുന്നു?
നാലേകാൽലക്ഷം കന്നിവോട്ടർമാരുള്ള കേരളത്തിൽ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കന്നിവോട്ടർമാരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തോടുള്ള സമീപനം. കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നതിലും ഇവർക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ്. പാർട്ടി നോക്കിയും സ്ഥാനാർഥികളെ നോക്കിയും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നവരും വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഇത്ര കാര്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർപോലും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.
എന്നാൽ തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുകയാണിവർ. ഭാവിയിൽ കേരളം ആര് ഭരിക്കും എന്നതിന് ഉത്തരം നൽകേണ്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ യുവാക്കളാണ്. ആയതിനാൽ കൃത്യമായ ബോധത്തോടുകൂടിവേണം ഓരോ യുവാക്കളും തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ. ഈ ആശയം തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ വിവിധ സേവനങ്ങളിലൂടെ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.
ഓരോ വോട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ വോട്ടിലൂടെയും ജനാധിപത്യത്തിന് മൂല്യം കല്പിക്കപ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രീയം പ്രകടിപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ വോട്ടവകാശം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാനാണ് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന വോട്ട് നാളത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണെന്ന വസ്തുത ഇവിടെ ഓർമിക്കപ്പെടുന്നു.
Also Read: 2500 ഉദ്യോഗസ്ഥര് പൊരിവെയിലത്ത് ഇറങ്ങി; 90 ശതമാനം മുതിർന്ന പൗരൻമാർ വീട്ടിലോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി