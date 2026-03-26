ചിഹ്നങ്ങളുടെ പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ; രമക്ക് ഫുട്ബോളില്ല, കെ ടി ജലീലിന് ലോറി
ബേപ്പൂരിൽ പി വി അൻവറിന് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറാണ് ചിഹ്നം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പട്ടിക പുറത്ത് വിട്ടപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ചിഹ്നമില്ല. പ്രതിസന്ധിയിലായി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ
Published : March 26, 2026 at 7:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം വ്യക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥാനാർഥികൾക്കെല്ലാം ചിഹ്നം അനുവദിച്ച് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ. ബേപ്പൂരിൽ പി വി അൻവറിന് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറാണ് ചിഹ്നമായി അനുവദിച്ചത്. നാല് അപരൻമാരായ അൻവർമാരും മത്സരരംഗത്തുണ്ട്.
എലത്തൂരിൽ എ. കെ ശശീന്ദ്രന് കാഹളം മുഴക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻസിപി അജിത് പവാർ പക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിയായ ശശീന്ദ്രൻ പി. കെ ക്ലോക്ക് ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കും. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എ. കെ ശശീന്ദ്രനായിരുന്നു ക്ലോക്ക് ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് പി എം സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.
അതേസമയം വടകരയിലെ ആർഎംപി സ്ഥാനാർഥി കെ. കെ രമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ മത്സരിച്ച ഫുട്ബോൾ ചിഹ്നം ഇത്തവണ അനുവദിച്ചില്ല. പകരം ടെലിവിഷൻ ചിഹ്നമാണ് രമയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫുട്ബോൾ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമാണെന്നാണ് വരണാധികാരിയുടെ വിശദീകരണം. ചിഹ്നം മാറ്റിയതിൽ പരാതി നൽകുമെന്ന് രമ പറഞ്ഞു.
കുന്ദമംഗലത്തെ എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രൻ പിടിഎ റഹീമിനും കോഴിക്കോട് സൗത്തിലെ ഇടത് സ്വതന്ത്രൻ ഐഎൻഎൽ പ്രതിനിധി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിലിനും ചിഹ്നമായി ലഭിച്ചത് ബക്കറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞതവണ ഇരുവരും മത്സരിച്ച ഗ്സാസ് ചിഹ്നം ഈവട്ടം ഇല്ല.
അതേസമയം ഗ്ലാസ് ചിഹ്നത്തിൽ പോസ്റ്റർ അടിച്ചു പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ. വീടുകൾ തോറും കയറി ഈ ചിഹ്നം അടങ്ങിയ സ്ലിപ്പുകളും വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഗ്ലാസ് ചിഹ്നം ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രചാരണം തത്കാലം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചിഹ്നം അനുവദിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണറോട് ജില്ലാ വരണാധികാരി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജി സുധാകരന് തെങ്ങിൻത്തോപ്പ് ചിഹ്നമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് പിന്തുണയുള്ള ജനകീയ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയെന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷമായ തെങ്ങ് ഉൾപ്പെട്ട 'തെങ്ങിൻതോട്ടം' തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായി ലഭിച്ച വിവരം സസന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന എൻഎംആർ റസാഖിന് കുടം ചിഹ്നമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിൾ അടക്കമുള്ള ചിഹ്നങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇതിന് കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടായതോടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തിയാണ് കുടം ചിഹ്നം അനുവദിച്ചത്.
അതേസമയം തവനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഇടത് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായ കെ ടി ജലീലിന് ലോറിയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ചിഹ്നം. തിരുവനന്തപുരം സിഎംപി സ്ഥാനാർഥി സിപി ജോണിന് കപ്പൽ ചിഹ്നമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
