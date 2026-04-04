കോട്ട തകര്‍ക്കാന്‍ യുഡിഎഫ്, കാക്കാന്‍ എല്‍ഡിഎഫ്, വികസനം മുന്നോട്ട് വച്ച് എൻഡിഎ; ത്രില്ലര്‍ തൃക്കരിപ്പൂര്‍

എല്ലാ കാലത്തും ഇടത്തോട്ട് മാത്രം കാറ്റ് വീശിയ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഇപ്രാവശ്യം യുഡിഎഫ് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തൃക്കരിപ്പൂർ ഇടതു മണ്ഡലം ആണെന്നുള്ളത് വ്യാജ പ്രചാരണമാണെന്ന് ആരോപണം. പാർട്ടികൾ സജീവ പ്രചാരണത്തിൽ.

vvp mustafa, ravi kulangara,sandeep varier
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 4, 2026 at 7:34 PM IST

കാസർകോട്: "ഇത്തവണ മത്സരം ജോറാകുന്നുണ്ട്, സന്ദീപ് വാര്യർക്ക്‌ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ വോട്ട് ആയി മാറുമെങ്കിൽ മത്സരം മുറുകും. തൃക്കരിപ്പൂർ, വലിയ പറമ്പ, പടന്ന തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ യുഡിഎഫിന് ആധിപത്യമുള്ളതാണ്. മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇവിടെ നിഷ്‌പക്ഷ വോട്ടുകളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ നീലേശ്വരം ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥിയെ നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഈ വോട്ടൊക്കെ നിർണായകമാണ്. എല്ലായിപ്പോഴും എൽഡിഎഫിനാണ് ഇവിടെ വിജയം. അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കപ്പെടും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്", തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതു ചിത്രം പങ്കുവെക്കുകയാണ് വോട്ടറായ ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ.

ആത്മവിശ്വാസം ചോരാതെ യുഡിഎഫ്

എല്ലാ കാലത്തും ഇടത്തോട്ട് മാത്രം കാറ്റുവീശിയ തൃക്കരിപ്പൂർ ഇത്തവണ മാറി ചിന്തിക്കുമോ എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റു നോക്കുന്നത്. 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ കണ്ണ്. 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞടുപ്പിൽ 26,137 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇടതുസ്ഥാനാർഥി എം രാജഗോപാൽ ജയിച്ചു കയറിയത്. എന്നാൽ 2024 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിത്രം മാറി രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് 10,448 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു. ഇത് യുഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി.

ഇത് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. പിന്നാലെ 2025 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് ഭൂരിപക്ഷം തിരിച്ചുപിടിച്ചെങ്കിലും അത് 6010 ആയി കുറഞ്ഞു. ഇതാണ് കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും തൃക്കരിപ്പൂർ കോൺഗ്രസ്‌ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കാരണവും. വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് യുഡിഎഫ് ലക്ഷ്യം. ഒരുപക്ഷെ അട്ടിമറി ഉണ്ടായാൽ എക്കാലത്തെയും ചരിത്ര മണ്ഡലമാകും തൃക്കരിപ്പൂർ. കാരണം ഇകെ നായനാരും ഒ ഭരതനും അടക്കമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്‌റ്റ് നേതാക്കളുടെ വിജയ തേരോട്ടം നടന്ന മണ്ഡലം യുഡിഎഫിന് ബാലികേറാ മലയായിരുന്നു.

വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷമെന്ന് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി

എൽഡിഎഫിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലും സന്ദീപ് വാര്യരുടെ ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകൾ കാണാം. തിരിച്ച് യുഡിഎഫിൻ്റെ കോട്ടകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലീഗിൻ്റെ കോട്ടകളിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വിപിപി മുസ്‌തഫയുടെ ഫ്ലക്‌സ് ബോർഡുകളും കാണാം. മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയാൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വിപിപി മുസ്‌തഫയും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി സന്ദീപ് വാര്യരും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ട്വൻ്റി 20 യിലെ രവി കുളങ്ങരയും ഓടി നടന്ന് പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് കാണാം. ഇനിയുള്ള നാലു ദിവസങ്ങൾ പരമാവധി വോട്ടർമാരെ കാണാനുള്ള ശ്രത്തിലാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ.

വിപിപി മുസ്‌തഫയ്ക്ക് തൃക്കരിപ്പൂരിൻ്റെ മുക്കും മൂലയും വരെ പരിചിതമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശമാണിത്. ഏതു സ്ഥലത്ത് പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങിയാലും വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുറമെയുള്ള വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മണ്ഡലത്തിൽ നിരവധിയുണ്ട്.

"പ്രതീക്ഷയ്ക്ക്‌‌ അളവ് പറയണ്ട കാര്യമില്ല, വലിയ വിജയമാണ് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. തൃക്കരിപ്പൂർ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷവും യുഡിഎഫുമാണ് മത്സരം. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം ഇല്ല. വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ, അതിനും മേലെ ഭൂരിപക്ഷം ഇത്തവണ ലഭിക്കുമെന്ന്", വിപിപി മുസ്‌തഫ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

എൽഡിഎഫ് വർഗീയവാദികളെന്ന് സന്ദീപ് വാര്യർ

സന്ദീപ് വാര്യരുടെ പ്രചാരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ജനപങ്കാളിത്തമുണ്ട്. സ്ഥാനാർഥിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ആദ്യമായി മണ്ഡലത്തിൽ എത്തിയ സന്ദീപിന് വലിയ സ്വീകരണം ലഭിച്ചിരുന്നു. സ്ഥാനാർഥികളായ മറ്റു രണ്ടു നാട്ടുകാർക്ക് ഇടയിൽ പ്രചാരണം എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് "ഇഎംസിൻ്റെ അതേ നാട്ടുകാരൻ ആണ് ഞാൻ എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

60 വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ലൈനിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള എല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. വലിയ മാറ്റത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇവിടെ പ്രകടമാണ്. യു ഡി എഫിന് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്ന മണ്ഡലം തന്നെ ആണിത്. തൃക്കരിപ്പൂർ ഇടതു മണ്ഡലം ആണെന്നുള്ളത് വ്യാജ പ്രചാരണമാണ്. ജനങ്ങളെ തെറ്റിധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. എൽഡിഎഫ് വികസനമല്ല പറയുന്നതെന്നും വർഗീയതയാണ് പറയുന്നതെന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ഇരു സ്ഥാനാർഥികൾക്കുമൊപ്പം ഓടി നടന്ന് വോട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ട്വൻ്റി 20 യിലെ രവി കുളങ്ങരയും. ചക്കയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 10,961 വോട്ട് എൻഡിഎയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോക്‌ സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലത് 17,085 ആയി ഉയർത്തി. എന്നാൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 8529 ആയി കുറഞ്ഞു. ജന പിന്തുണയുണ്ടെന്നും വിജയ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെന്നും രവി കുളങ്ങര പങ്കുവെച്ചു. രാഷ്ട്രീയത്തെക്കാളുപരി ജനങ്ങൾ വികസനത്തെ കാണുന്നു. ഇത്തവണ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ട് കൂടുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ചരിത്രം ഇങ്ങനെ

1977 ൽ മണ്ഡലം നിലവിൽ വന്നശേഷം ഇന്നുവരെ എൽഡിഎഫിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. യുഡിഎഫിൽ കോൺഗ്രസും ഇടയ്‌ക്കൊക്കെ കേരളാ കോൺഗ്രസും മത്സരിച്ചെങ്കിലും വിജയം കൈയെത്തിപ്പിടിക്കാനായില്ല. മണ്ഡലം നിലവിൽ വന്നശേഷമുള്ള ആദ്യമത്സരം സിപിഎമ്മിലെ പി കരുണാകരനും കേരളാ കോൺഗ്രസിലെ പി ടി ജോസും തമ്മിലായിരുന്നു. 6120 വോട്ടിന് പി കരുണാകരൻ ജയിച്ചു.

തുടർന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സിപിഎമ്മിനായി കണ്ണൂർ ജില്ലക്കാരായ ഒ ഭരതനും ഇ കെ നായനാരും കാസർകോട് ജില്ലക്കാർ തന്നെയായ കെ പി സതീഷ് ചന്ദ്രനും കെ കുഞ്ഞിരാമനും എം രാജഗോപാലനും വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു. എതിരാളികളായി കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും കെ കുഞ്ഞികൃഷ്‌ണനും സോണി സെബാസ്‌റ്റ്യനും കാസർകോട് ജില്ലക്കാരായ സികെ ശ്രീധരനും കരിമ്പിൽ കൃഷ്‌ണനും എവി വാമനകുമാറും കെ വി ഗംഗാധരനും മത്സരിച്ചു.

കേരളാ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികളായി കാസർകോട് ജില്ലക്കാരനായ കെ ടി മത്തായിയും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്ടയം ജില്ലക്കാരനായ എം പി ജോസഫും കളത്തിലിറങ്ങിയെങ്കിലും ഫലത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. രണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രിമാരേയും ഒരു പ്രതിപക്ഷനേതാവിനെയും സമ്മാനിച്ച മണ്ഡലം കൂടിയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ.

വോട്ടർമാർ

തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ 2,09,642 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. 1,01,826 പുരുഷന്മാരും 1,07,814 സ്ത്രീകളും രണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളുമാണുള്ളത്.

