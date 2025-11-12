ETV Bharat / state

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിച്ച് പാരഡി ഗാനങ്ങള്‍; ഹിറ്റായി മലപ്പുറം മൊഞ്ചത്തികളുടെ ലാൽ മീഡിയ

തെരുവുനാടകങ്ങളും സംഗീത ശില്‍പങ്ങളുമൊക്കെ വിവിധ പാര്‍ട്ടികള്‍ പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ പാരഡി ഗാനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ആളുകളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്.

MALAPURAM VIRAL POLITICAL PARODY SONG KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025 PARODY SONG FOR ELECTION
Lal Media music band singers during recording (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 12, 2025 at 9:08 PM IST

2 Min Read
മലപ്പുറം: നൂറു കവല പ്രസംഗങ്ങളേക്കാള്‍ ഗുണം ചെയ്യും നല്ലൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗാനം. അത് കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗം എത്രയോ തവണ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. 'എല്‍ഡിഎഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാവും'. ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കേരളം മുഴുവന്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്‌ത പരസ്യ വാചകങ്ങളായിരുന്നു ഇത്.

നല്ലൊരു പ്രചാരണത്തിന് പരസ്യ വാചകങ്ങളോളമോ അതിലേറെയോ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പ്രചാരണ ഗാനങ്ങള്‍ക്കും. സാധാരണ വിപ്ലവ ഗാനങ്ങളും കവിതകളും മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുമൊക്കെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്.

"ഇവിടെയൊരു ദശകമിതു വിടചൊല്ലി മറയുന്നു ഒരു പൂമരക്കാറ്റു പെയ്‌ത പോലെ. നിറയെച്ചുവന്ന പൂക്കള്‍ പാതയില്‍ സമരങ്ങൾ തന്‍ മുദ്രകള്‍" എന്ന അനില്‍ പനച്ചൂരാന്‍റെ കവിത ഒരു കാലത്ത് വ്യാപകമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗാനമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ പാരഡി പാട്ടുകളുമായി ലാൽ മീഡിയ മ്യൂസിക് ബാൻ്റ് (ETV Bharat)

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൊടിയേറിയതോടെ മലപ്പുറത്തും പാരഡി പ്രചാരണ ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് അരങ്ങുണർന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ സജീവമായിരിക്കുകയാണ് എട്ടു പെണ്‍കുട്ടികള്‍ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ലാൽ മീഡിയ മ്യൂസിക് ബാൻ്റ്.

വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ മിക്ക വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും കേള്‍ക്കുന്ന പാരഡി ഗാനങ്ങള്‍ക്കും അനൗൺസ്‌മെൻ്റുകളും പിന്നിൽ മലപ്പുറം എടവണ്ണയിലെ ഈ മൊഞ്ചത്തികുട്ടികളാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. സിനിമാഗാനങ്ങളും മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളുടെ ഇശലുകളും നാടൻപാട്ടിൻ്റെ വായ്‌ത്താരിതാളവുമെല്ലാം ഇവർക്ക് ഒരുപോലെ വഴങ്ങും.

2011 ല്‍ ഇറങ്ങിയ അഗ്നിപഥിലെ ഏറെ പ്രശസ്‌തമായ " ആയി ചിക്‌നി ചമേലി" തുടങ്ങി പഴയ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളും ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ്‌ ഗാനങ്ങളും വരെ ഇവരുടെ ലിസ്‌റ്റിലുണ്ട്. കവിതകളും മാപ്പിളപ്പാട്ടുകളും പാരഡികളും ഒക്കെ ഓരോ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കും വേണ്ട തരത്തില്‍ മാറ്റി വരികളെഴുതി ഈണമിട്ട് പാടി റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്‌തു കൊടുക്കുകയാണിവര്‍.

"ഞങ്ങൾ എട്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ പാരഡി പാട്ടുകൾ പാടുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി കുറേ പാരഡി പാട്ടുകൾ ഞങ്ങൾ പുറമേ ഉള്ളവർക്ക് പാടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏത് പാർട്ടികാർക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ വർക്കുകൾ ചെയ്‌തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏത് പാട്ടും ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നതു പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്‌തു തരും", ഗായികമാരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു.

ലാൽ മീഡിയ എന്ന മ്യൂസിക് ബാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പെൺകുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബാൻ്റാണ്. തങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഷോകൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. വരികൾ ഒക്കെയും എഴുതി തയാറാക്കുന്നത് ഇവർ സ്വയം തന്നെ. ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള പാരഡി പാട്ടുകളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ലിവിൻ ലൈവ് റെക്കോർഡ് സ്‌റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് മറ്റൊരു ഗായിക പറഞ്ഞത്.

പാരഡി ഗാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കായുള്ള അനൗൺസ്‌മെൻ്റുകൾക്കും ഇവർ ശബ്‌ദമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശം ഉയരുന്ന സമയത്ത് ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ ബാൻ്റിൻ്റെ പാട്ടുകളാണ് ജില്ലകളിലെ പല പ്രചാരണങ്ങളിലും താളം നൽകുന്നത്.

