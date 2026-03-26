ETV Bharat / state

'ഡീൽ' തരംഗം; പരസ്‌പരം പഴിചാരി മുന്നണികൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം കത്തിക്കയറുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഇനി വെറും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. അവസാനലാപ്പിൽ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ പ്രചാകണ വിഷയങ്ങൾ മാറ്റി കൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും

Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 26, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ മാറിമറിയുന്നു. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ തുടങ്ങി മറ്റു പാർട്ടികളുമായുള്ള രഹസ്യ ഡീലിൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ് പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ. വർഗീയ കൂട്ടുകെട്ടും മതേതരത്വമില്ലായ്‌മയും അതിനിടയിൽ വന്നുപോയെങ്കിലും 'ഡീൽ' തന്നെയാണ് ഇടതു- വലതു മുന്നണികൾ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രചാരണ ആയുധം. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും വികസന വിരോധികളാണെന്നും മാറ്റം തുടങ്ങാമെന്നുമാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രധാന പ്രചാരണം. അവസാനലാപ്പിൽ പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും മാറിവരും.

കോൺഗ്രസിൻ്റെ മതതേരത്വം നഷ്‌ടപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണവുമായാണ് എൽഡിഎഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത്. ഭരണം നേടാനായി എസ്‌ഡിപിഐയുമായും ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായും കോൺഗ്രസ് കൂട്ടുകൂടിയെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണനും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

നിരവധി മണ്ഡലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണം പ്രചാരണത്തിൽ ശക്തമാക്കാനും എൽഡിഎഫ് ശ്രമിച്ചു. മതേതരത്വം നഷ്‌ടമായെന്ന എൽഡിഎഫിൻ്റെ ആരോപണത്തെ വിശ്വാസികളെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് പ്രതിരോധിച്ചത്. ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ പങ്കും സർക്കാരിൻ്റെ പിടിപ്പുകേടും പ്രചാരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ് തിരിച്ചടിച്ചു.

പല മണ്ഡലങ്ങളിലും സിപിഎം - ബിജെപി ഡീൽ ഉണ്ടെന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രചാരണം ശക്തമായിരുന്നു. ബിജെപി സഹായത്തോടെ മൂന്നാമതും എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരത്തിൽ വരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നാം മുന്നണിയെന്ന നിലയിൽ എൻഡിഎ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പോരാട്ടത്തിനിറക്കിയ സ്ഥാനാർഥികളെ ചൂണ്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം കടുപ്പിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് മുക്തഭാരതമെന്ന ബിജെപി മുദ്രാവാക്യം നടപ്പാക്കാൻ സിപിഎം കൂട്ടുനിൽക്കുകയാണെന്ന ആരോപണവും കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. വട്ടിയൂർക്കാവ്, നേമം മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരസ്യമായ ധാരണയാണുള്ളതെന്ന ആരോപണം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി കെ മുരളീധരൻ എല്ലാ പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിലും ഉയർത്തി.

സംസ്ഥാനത്ത് നിർണായക സ്വാധീനമില്ലാത്ത ട്വൻ്റി-20 പാർട്ടിക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റ് വിട്ടു നൽകിയത് ബിജെപി വോട്ടുകൾ സിപിഎമ്മിന് മറിച്ചു നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന പ്രചാരണത്തിലൂടെ എൻഡിഎയും കോൺഗ്രസ് കടന്നാക്രമിച്ചു. സിപിഎമ്മിനെയല്ല, കോൺഗ്രസിനെയാണ് ബിജെപി മുഖ്യശത്രുവായി കാണുന്നതെന്ന പ്രചാരണവും കോൺഗ്രസ് ശക്തമാക്കി. സിപിഎം- ബിജെപി ഡീൽ ഉണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തിന് കടുത്ത ഭാഷയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത്. 1971ൽ പാലക്കാട് എകെജിക്ക് എതിരെ ആർഎസ്എസ് കാര്യവാഹക് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി വന്നത് മുതൽ ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ രഹസ്യ കൂട്ടുകെട്ട്.

പരാജയഭീതി പൂണ്ടപ്പോഴെല്ലാം കോ-ലീ-ബി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ചരിത്രമാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളതെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തൊട്ടുമുൻപ്, 2006ൽ പറവൂരിൽ ആർഎസ്എസ് നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ ഉദ്ഘാടകനായി പങ്കെടുക്കുകയും ഗോൾവാൾക്കറുടെ ഫോട്ടോയ്ക്കു മുന്നിൽ താണുവണങ്ങി വിളക്കു കൊളുത്തുകയും ചെയ്‌തത് ഏത് ഡീൽ ആയിരുന്നെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പിണറായി ചോദിച്ചു.

വർഷങ്ങളായി കേരളത്തിൽ വികസന മുരടിപ്പാണെന്ന പ്രചാരണമാണ് ബിജെപി പ്രധാനമായും ഉയർത്തുന്നത്. എൽഡിഎഫിനെയും യുഡിഎഫിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് യാതൊരു വികസന പ്രതീക്ഷയുമില്ലെന്നും മാറ്റം തുടങ്ങാമെന്നും ബിജെപി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു.

പരസ്യ പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായാണ് ഭവന സന്ദർശനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രചാരണം. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ മോശമാണെന്നും എൽഡിഎഫ് ഇനിയും അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നും യാതൊരു ഫണ്ടും ലഭിക്കില്ലെന്നും യുഡിഎഫ് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ക്ഷേമപദ്ധതികളുടെ തുടർച്ചക്ക് മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ അനിവാര്യമാണെന്ന് കുടുംബ കൂട്ടായ്‌മകളിൽ ഊന്നിപ്പറയാനാണ് എൽഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര വികസന പദ്ധതികളുടെ തുടർച്ച സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിലാക്കാൻ ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന പ്രചാരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്.

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION CAMPAIGN
LDF
UDF
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.