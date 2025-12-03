ETV Bharat / state

ദുരന്തം ചിതറിച്ച നാട്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല വാർഡ് ഒരുങ്ങി, വോട്ടർമാർ പല ജില്ലകളിൽ

980 കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ചൂരൽമല വാർഡിൽ നിലവിലുള്ളത് 270 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം

ELECTION CAMPAIGN IN WAYANAD
സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 3, 2025 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ വിജനതയുടെ വിങ്ങൽ അടങ്ങാതെ മുണ്ടക്കൈയും ചൂരൽമലയും. നാടെങ്ങും വാർഡ് വിഭജനം നടന്നപ്പോൾ ദുരന്തത്തിൽ അനാഥമായ മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല വാർഡുകളെ ഒന്നാക്കി. 11ഉം 12ഉം വാർഡുകൾ 11 ആയി. ദുരന്തത്തിനു ശേഷം നടന്ന വാർഡ് വിഭജനത്തിൽ ഇരുവാർഡുകളും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മുണ്ടക്കൈ - ചുരൽമല എന്നാക്കി പുനർനിർണയിക്കുകയായിരുന്നു.

വാർഡ് ഒന്ന്, വോട്ടർമാർ പലയിടത്ത്

മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ഈ രണ്ട് വാർഡുകളിലായി 2336 വോട്ടർമാരാണുള്ളത്. ഇതിൽ ആയിരത്തിലധികം പേരും വയനാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മറ്റു ജില്ലകളിലും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ ആണ് താമസം. 980 കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ചൂരൽമല വാർഡിൽ നിലവിലുള്ളത് 270 കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം. പുതിയ വോട്ടർമാരും അയൽ വാർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടർമാരും കൂടിച്ചേർന്നതാണ് പുതിയ പട്ടിക. എന്നാൽ മരിച്ചു പോയവരും കാണാതായവരും നിലവിലെ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബൂത്ത് ഏജൻ്റുമാരുടെ ജോലി വർധിക്കും.

Kerala Local Body election 2025
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
ചൂരൽമലയിൽനിന്ന് 154 കിലോമീറ്റർ അകലെ പാലക്കാട് മുണ്ടൂരിൽ വാടകവീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ദുരന്തബാധിതരുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ തന്നെ 54 കിലോമീറ്റർ അകലെ പുൽപള്ളി, 52 കിലോമീറ്റർ അകലെ മാനന്തവാടി, ബത്തേരി, ചുണ്ട, കൽപ്പറ്റ തുടങ്ങി പല ഭാഗങ്ങളിലും വോട്ടർമാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ജില്ലാ അതിർത്തിയും കടന്ന് 33 കിലോമീറ്റർ അകലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചേരമ്പാടിയിലേക്കും സ്ഥാനാർഥികൾ വോട്ടിനായി ഓടുകയാണ്.
Kerala Local Body election 2025
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
പ്രതീക്ഷയോടെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍

പല പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളെ തേടിപ്പോയി വോട്ട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെച്ചു. നിലവിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ച വാർഡുകളാണ് മുണ്ടക്കയും ചൂരൽമലയും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ തവണ മത്സരിക്കുന്ന മുസ്ലിംലീഗ് സ്ഥാനാർഥി മൻസൂർ കെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ദുരന്തം ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ പുനരധിവാസത്തിലെ അപാകതകൾ, ചികിത്സാപിഴവ്, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാത്ത അവസ്ഥ തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങൾ യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രചാരണ ആയുധമാണ്.

Kerala Local Body election 2025
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
കെ കെ സഹദാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടി അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രത്തിൽ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പുറത്തുള്ള വോട്ടർമാരെ തേടി പോകുമ്പോൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന നിർമാണ പ്രവര്‍ത്തികളും അതിൻ്റെ പുരോഗതികളും ആണ് പ്രചാരണത്തിൽ മുഖ്യ ആയുധമാക്കുന്നത്. ഒപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റെ വയനാട്ടിനുള്ള പ്രത്യേക മമതിയും സ്ഥാനാർഥിയുടെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ട്.
Kerala Local Body election 2025
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
ഉരുൾപൊട്ടലിൽ അമ്മയടക്കം 11 ബന്ധുക്കളെ നഷ്ടമായ വിജയനാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർLfയായി മത്സരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ദുരവസ്ഥ അറിയുന്ന നാട്ടുകാർ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രചാരണ രംഗത്തുള്ളത്. ഇടത് വലത് മുന്നണികളിൽ നിന്നും നാടിനെ രക്ഷിച്ച് ഒരു മാറ്റം വരാൻ വോട്ട് തരൂ എന്നാണ് വിജയൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നത്.
Kerala Local Body election 2025
ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി ശവകുടീരത്തിനു മുന്നില്‍ (ETV Bharat)
നാട്ടുകാരുമായി അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയും ഇവിടെ രംഗത്തുണ്ട്. ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ജോലിയിലൂടെ മുണ്ടക്കൈയിലും ചൂരൽ മലയിലും ശബ്ദവും വെളിച്ചവും എത്തിച്ച സിദ്ദിഖ്. കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ബൾബ് ചിനത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം വോട്ട് തേടുന്നത്. പുറം നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നാലെ സിദ്ദിഖ് പോകുന്നില്ല. തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും ഇവിടെ വീടുകളിലും പള്ളികളിലും സ്കൂളുകളിലും അടക്കം എന്തു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ടാകും. അത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നും സിദ്ദിഖ് ആത്മവിശ്വാസം കൊള്ളുന്നു.
Kerala Local Body election 2025
സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക (ETV Bharat)

നേരത്തെ മുണ്ടക്കൈ സ്കൂളായിരുന്നു പോളിംഗ് ബൂത്ത്. ഈ തവണ മുസ്ലിം പള്ളിയോട് ചേർന്ന് മദ്രസയും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയോടു ചേർന്ന് ഹാളുമായിരിക്കും പോളിംഗ് ബൂത്ത് ആവുക. 10-ാം വാർഡായ അട്ടമലയിലും ആൾതാമസം കുറഞ്ഞ സ്ഥിതിയാണ്. 825 പേർ വോട്ടർ പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിലും 500ലേറെ പേർ ചൂരൽമലയോടു ചേർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സ്ഥാനാർഥികൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവരെ തേടി അട്ടമലയിലെ സ്ഥാനാർഥികളും വോട്ട് അഭ്യർഥിച്ചു ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുയാണ്.

Kerala Local Body election 2025
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് പോളിംഗ് ദിനത്തിൽ ചൂരൽമലയിലെ വോട്ടർമാർക്കായി മേപ്പാടിയിലെ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്കു കെഎസ്ആർടിസി പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു.
Kerala Local Body election 2025
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
മുന്നണി പ്രവർത്തകരും വാഹനസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി. ഇക്കുറിയും പരമാവധി വോട്ടർമാരെ എത്തിക്കാനാണു നീക്കം. ഉരുൾപൊട്ടൽ നാടിനേയും നാട്ടുകാരേയും ചിന്നിചിതറിച്ചപ്പോൾ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനായി അവർ വീണ്ടും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്, ഒരുവട്ടം കൂടി. ദുരന്തത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നടക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു അടയാളമായി മാറുകയാണ്.
Kerala Local Body election 2025
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
Kerala Local Body election 2025
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

TAGGED:

MUNDAKKAI CHOORALMALA ELECTION
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ELECTION 2025
WAYANAD ELECTION
ELECTION CAMPAIGN IN WAYANAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.