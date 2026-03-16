"കോട്ടയത്ത് ഓള്‍ സെറ്റ്"; മത്സരം മുറുക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടികള്‍, പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവന്‍

കോട്ടയത്ത് മത്സരം മുറുകും. പ്രചരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങി മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവന്‍, ജില്ലയിലെ ഒൻപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പൂര്‍ത്തിയായി.

ASSEMBLY ELECTION 2026 ELECTION CAMPAIGN IN KOTTAYAM കോട്ടയം മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍
Published : March 16, 2026 at 7:10 PM IST

കോട്ടയം: കോട്ടയത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അങ്കത്തട്ടൊരുങ്ങി. ജില്ലയിലെ ഒൻപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയം ഏകദേശം പൂർത്തിയായി. കോട്ടയം , ചങ്ങനാശേരി, പാലാ, ഏറ്റുമാനൂർ , പുതുപ്പള്ളി , പൂഞ്ഞാർ , കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, കടുത്തുരുത്തി, വൈക്കം , എന്നീ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളാണുള്ളത്. അഞ്ചു നിയമ സഭമണ്ഡലങ്ങളിൻ എല്‍ഡിഎഫും, നാല് ഇടങ്ങളില്‍ യുഡിഎഫുമാണ് നിലവിലുള്ളത്.

കോട്ടയം, ഏറ്റുമാനൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളെ തിരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ അനിൽ കുമാറും ഏറ്റുമാനൂരിൽ മന്ത്രി വി എൻ വാസവനും മത്സരിക്കും.

ഡോ. എന്‍ ജയരാജ് (ETV Bharat)
ഷോണ്‍ ജോര്‍ജ് (ETV Bharat)
കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ലിസ്റ്റ് (ETV Bharat)

ജോസ് കെ മാണി (ETV Bharat)
നിര്‍മ്മല ജിമ്മി (ETV Bharat)

രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റുമാനൂരിൽ വിഎന്‍ വാസവന്‍ മത്സര രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ലായിരുന്നു. കോട്ടയം ഒഴിച്ച് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലെയാണ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പൂർത്തിയാകാനുള്ളത്. യുഡിഎഫിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥികളെ ഔദോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ എംഎൽഎ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി. പൂഞ്ഞാറിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി പിസി ജോർജും പാലായിൽ ഷോൺ ജോർജും മത്സരിക്കും .

ബിജു ചിറയത്ത് (ETV Bharat)

പാലായിൽ ജോസ് കെ മാണി മത്സരിക്കും. അനിശ്ചിതത്വത്തിന് ഒടുവിൽ പാലായിൽ മത്സര രംഗത്ത് ജോസ് കെ മാണി എത്തി കേരള കോൺഗ്രസ് എം പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിപ് കഴിഞ്ഞു. ചങ്ങനാശേരിയിലും പൂഞ്ഞാറിലും ഇടുക്കിയിലും കാഞ്ഞിര പള്ളി യിലും റാന്നിയിലും സിറ്റിങ് എംഎല്‍എമാർ മത്സരിക്കും. കടുത്തുരുത്തിയിൽ നിർമ്മല ജി മ്മിയാണ് ഏക വനിത സ്ഥാനാർഥി. എല്‍ഡിഎഫ് 12 സീറ്റുകളാണ് മാണി വിഭാഗത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്

മാത്യു കുന്നപ്പള്ളി (ETV Bharat)

ഏറ്റുമാനൂരിൽ വി എൻ വാസവൻ്റെ റോഡ് ഷോ

പ്രചരണങ്ങള്‍ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവന്‍ (ETV Bharat)

ഏറ്റുമാനൂരില്‍ വിജയം ഉറപ്പിക്കാനായി വാസവൻ്റെ റോഡ് ഷോ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ഏറ്റുമാനൂരിലെ ജനങ്ങൾ ഇത്തവണയും വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവൻ പറഞ്ഞു. മണ്ഡലത്തിലൂട നീളം അഞ്ച് വർഷം നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും ജില്ലയിൽ എല്‍ഡിഎഫ് എല്ലാ നിയമ സഭാമണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയം നേടുമെന്നും വാസവൻ പറഞ്ഞു.

ജോബ് മൈക്കിള്‍ (ETV Bharat)
ബേസില്‍ പോള്‍ (ETV Bharat)

പ്രചരണത്തിൽ ബഹുദൂരം മുന്നില്‍ വി എൻ വാസവൻ

മണ്ഡലത്തിലൂടനീളം സ്ഥാനാർഥിയുടെ ഫ്ലെക്‌സ് ബോർഡുകൾ ഇതിനോടകം സ്ഥാപിച്ചു. ചുവരെഴുത്തുകളും ആരംഭിച്ചു. എതിർ സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രഖ്യാപനം വരും മുമ്പേ വിഎൻ വാസവൻ പ്രചരണത്തിൽ ബഹുദൂരം മുൻപിലാണ്. ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ അഭിവാദ്യ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഭവന സന്ദർശനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

പ്രമോദ് നാരായണന്‍ (ETV Bharat)

ബൂത്ത് പഞ്ചായത്തുതല കൺവൻഷനുകളും കുടുംബ യോഗങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും. ഈ മാസം 18 ന് നിയോജക മണ്ഡലം കൺവൻഷൻ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കും. തിങ്കൾ വൈകിട്ട് നാലിന് പേരൂർ പള്ളിക്കുടം കവലയിൽനിന്ന് കണ്ടൻ ചിറ, ബൈപാസ് റോഡ് വഴി പട്ടിത്താനം, ഏറ്റുമാനൂർ ടൗൺ, കാരിത്താസ്, മാന്നാനം, അതിര മ്പുഴ, പ്രാവട്ടം, കൈപ്പുഴ പള്ളി ത്താഴെ വില്ലൂന്നി, കരിപ്പൂത്തട്ട്, പനമ്പാലം, കുടയം പടി, പുത്തൻ തോട്, പരിപ്പ്, ഏനാദി, ഇല്ലി ക്കൽ, തിരുവാർപ്പ് വഴി കുമരക ത്ത് സമാപിക്കും.

