സീറ്റ് നിഷേധിക്കാൻ പാർട്ടിയിൽ ഗൂഢാലോചന; കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി
കേസിലെ കോടതി ഉത്തരവുകൾ എഐസിസി പരിശോധിക്കണം. സീറ്റ് ലഭിച്ചാൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കും. മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി ഡൽഹിയിൽ ചർച്ച നടത്തി.
Published : March 18, 2026 at 9:29 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർക്കെല്ലാം സീറ്റ് നൽകാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. തനിക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എതിർപ്പുകൾ ഉയരുന്നതെന്ന് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി. തനിക്കെതിരായ കേസ് ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും തൻ്റെ ഭാഗം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ നേരിട്ട് കണ്ട് വിശദീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു.
പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അച്ചടക്കനടപടിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്താക്കിയവരെയും വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ താത്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് മത്സരം മതിയാക്കിയ കെ ബാബുവിനെയും പോലുള്ള ചുരുക്കം ചിലരെ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ മറ്റ് സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർക്കെല്ലാം വീണ്ടും സീറ്റ് നൽകാനാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
ഈ പൊതുവായ പ്രതീതി കോൺഗ്രസിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ നേതൃത്വം ഭിന്നത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തെയും കേന്ദ്രത്തിലെയും നേതാക്കൾ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ 31 വർഷമായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും തഴയരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. കോൺഗ്രസിലെ മറ്റ് 20 സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാർക്കും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ സീറ്റ് നൽകുമ്പോൾ തന്നെ മാത്രം മാറ്റിനിർത്തുന്നത് അനീതിയാണെന്നും, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിജയസാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി
വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ തനിക്ക് മികച്ച വിജയസാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി അവകാശപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ, അതായത് കുറഞ്ഞത് 10000 വോട്ടുകൾക്കെങ്കിലും താൻ ജനവിധി തേടി വിജയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. പാർട്ടിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും തനിക്കെതിരെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോ നുണപ്രചാരണങ്ങളോ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം തയാറാകണം.
നിലവിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസിൻ്റെ കോടതി ഉത്തരവുകൾ എഐസിസിയിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒരു അഭിഭാഷകനെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കാൻ തയാറാകണം. ഇതിലൂടെ കേസിലെ യഥാർഥ വിവരങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ നേതൃത്വത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി കേസുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം എഐസിസി തനിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹം. തനിക്കെതിരായ കേസ് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
സ്ഥാനാർഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിവരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം രമേശ് ചെന്നിത്തല നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ, കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് എന്നിവരുമായും ഉടൻ തന്നെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നേതാക്കളെല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നാണ് എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്.
എല്ലാവരും തനിക്ക് വേണ്ടി അനുകൂലമായ നിലപാട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് തനിക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം തയാറായിട്ടില്ല. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ചിലർ തനിക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന കൃത്യമായ സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം നൽകുന്നത്. ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും സീറ്റ് ലഭിക്കുമെന്ന പൂർണ വിശ്വാസത്തിലുമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്നത്.
