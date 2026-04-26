'വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആവാസ മേഖലയില് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിതം'; നവകിരണം പദ്ധതിയുടെ അവേശഷിപ്പായി ബാലന്
നവകിരണം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന് വനം വകുപ്പ് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതോടെ ബാലന് ഒറ്റയ്ക്കായി. കാട്ടാന ഉള്പ്പെടെ ഇറങ്ങുന്ന വനമേഖലയില് ബാലന് ഭീതിയിലാണ് ദിവസങ്ങള് തള്ളി നീക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിച്ചതോടെ കൂരിട്ടിലായി ജീവിതവും.
Published : April 26, 2026 at 8:34 PM IST
മലപ്പുറം: വനം വകുപ്പ് നവകിരണം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഒഴിപ്പിച്ച കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും ഇന്ന് പലരും പല വഴിക്കാണ്. മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, പരിമിതമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോക്ഷം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ നേർസാക്ഷ്യമാണ് ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ പൊക്കോട് വനമേഖലയില് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന 77 കാരന് ബാലൻ.
സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറ്റ മുറി വീടും തകർന്നു. വനം വകുപ്പ് നവകിരണം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ട് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഒരു കുടുംബത്തിന് 15 ലക്ഷം നൽകാമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഉറപ്പ്. എന്നാൽ എന്നാല് പണം കിട്ടാതയാതോടെ കുടുംബങ്ങള് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വീട് മാറിപോയി. പോകാനൊരിടമില്ലാത്തതിനാൽ ബാലൻ വനത്തിനു സമീപത്തെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാവുകയും ചെയ്തു. പഴക്കം ചെന്ന ആ വീടും തകർന്നതോടെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് . വൈദ്യുതി കണക്ഷനും വിഛേദിച്ചതോടെ തീർത്തും ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥായാണ്.
ജീവൻ പണയം വെച്ചാണ് ഓരോ ദിവസവും തള്ളി നീക്കുന്നതെന്ന് ബാലന് പറയുന്നു. "കാട്ടാനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ മാത്രമാണ് ബാലൻ്റെ ഏക വരുമാന മാർഗം. മറ്റൊരു മാര്ഗവും ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത്" ബാലന് പറയുന്നു. ബാലൻ്റെ ദയനീയവസ്ഥ നേരിൽ കണ്ട് മൈലാടി സ്വദ്ദേശി പൂവാടി സിദ്ധാർഥൻ ഇദ്ദേഹത്തെ വൃദ്ധ സദനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് താമസം. മക്കൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാലായി എന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് 30 വർഷമായി.
ബാലൻ്റെ ദയനിയാവസ്ഥ കണ്ട പ്രദേശവാസിയായ പൂവാടി സിദ്ധാർഥനും മറ്റ് സമീപവാസികളുമാണ് ഇന്നീ മനുഷ്യൻ്റെ ഏക ആശ്രയം. മൈലാടിയിൽ താമസിക്കുന്ന മഞ്ചേരിപറമ്പൻ ഇന്ദിര തൻ്റെ പന്നിയങ്ങാടുള്ള പഴയ വീട് വാടക പോലും വാങ്ങാതെ ബാലന് താമസിക്കാൻ നൽകുകയായിരുന്നു. മണ്ണുപ്പാടത്തെ പലചരക്ക് കടയിൽ ബാലന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നൽകാൻ സിദ്ധാർഥൻ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാലൻ കാട്ടിനുള്ളിലെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് കഴിയുന്നത് അപകടരമാണെന്ന് സിദ്ധാർഥൻ പറയുന്നു.
വനം വകുപ്പ് നവകിരണം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൊക്കോട് വനമേഖലയായാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പന്നിയങ്ങാട്, പൊക്കോട്, വടക്കേ പെരുമുണ്ട, തണ്ണി പൊയിൽ, ചരിയം കുത്ത് ഭാഗങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഭൂമി പണം നൽകാമെന്ന ഉറപ്പിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പണം നൽകിയിട്ടില്ല.
ഇപ്പോള് കാട്ടാനയൊക്കെ ബാലന് അയൽവാസികളെപ്പോലെയാണ്. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചതിനാൽ ഈ വീട്ടിൽ രാത്രി മെഴുകുതിരി വെളിച്ചവുമായി ഈ മനുഷ്യൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാരുണ്യം കാത്ത് കിടക്കുകയാണ്. ബാലൻ എന്ന ഈ 77കാരൻ ഇനിയും എത്രനാള് നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കണ്ടിവരും... എത്രയും വേഗം അധികൃതർ കണ്ണ് തുറക്കണമെന്നും ബാലൻ പറയുന്നു.
