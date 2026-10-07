പാടത്ത് അനധികൃതമായ സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി കമ്പിവേലിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റു; വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം
പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെയോ കുരുത്തി എടുക്കുന്നതിനിടെയോ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചിരുന്ന കമ്പിവേലിയിൽ സ്പർശിച്ചതാകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.
Published : October 7, 2026 at 8:18 PM IST
പാലക്കാട്: പാടത്ത് അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ച വൈദ്യുതി കമ്പിവേലിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം. മുതുതല സ്വദേശി കറുപ്പൻ (67) എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. വൈദ്യുതാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കറുപ്പൻ സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചതായാണ് വിവരം. മുതുതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡ്, കൊഴിക്കോട്ടിരിയിൽ എസ്പി നഗറിന് സമീപത്തെ പാടത്താണ് സംഭവം നടന്നത്.
കൃഷിയിടങ്ങളിലെ വരമ്പുകളും വിളകളും നശിപ്പിക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ തുരത്തുന്നതിനായി പാടത്തിന് കുറുകെ അനധികൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുതി കമ്പിവേലിയിൽ നിന്നാണ് കറുപ്പന് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
പാടത്ത് നിന്ന് മീൻപിടിക്കുന്നതിനായി കറുപ്പൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന കുരുത്തി എടുക്കുന്നതിനായി പുലർച്ചെ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് കരുതുന്നത്. പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെയോ കുരുത്തി എടുക്കുന്നതിനിടെയോ വൈദ്യുതി പ്രവഹിച്ചിരുന്ന കമ്പിവേലിയിൽ സ്പർശിച്ചതാകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.
അപകടം നടന്ന പ്രദേശത്തെ പാടത്ത് നിരവധി മീനുകൾ ചത്തുപൊങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വൈദ്യുതി പ്രവാഹം പാടത്തെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എത്തിയതിനെ തുടർന്നാണോ മീനുകൾ ചത്തതെന്നതും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
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സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പട്ടാമ്പി പൊലീസ്, കെഎസ്ഇബി അധികൃതർ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. പാടത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുതി കമ്പിവേലി സംബന്ധിച്ചും വൈദ്യുതി ബന്ധത്തിൻ്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ചും അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിവരികയാണ്.
കാട്ടുപന്നികളുടെ ശല്യം തടയുന്നതിനായി കൃഷിയിടങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വൈദ്യുതി കമ്പിവേലികൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന തരത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യത ഉയർത്തുന്നതാണ്.
കൃഷിയിടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നാട്ടുകാർക്കും കർഷകത്തൊഴിലാളികൾക്കും ഇത്തരം വേലികൾ അപകടകെണിയായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി കമ്പിവേലി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണെന്നും എങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകിയതെന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൽ പരിശോധിക്കും. മൃതദേഹം തുടർനടപടികൾക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
വന്യമൃഗങ്ങളെ തടയാൻ എന്ന വ്യാജേന വീടുകളിൽ നിന്നോ കെഎസ്ഇബി ലൈനുകളിൽ നിന്നോ നേരിട്ട് വൈദ്യുതി കമ്പിയിലേക്ക് വൈദ്യുതി വലിക്കുന്നത് വലിയ ജീവഹാനിക്കും അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം കൃഷിയിടങ്ങളിലോ പുരയിടങ്ങളിലോ അനധികൃതമായി വൈദ്യുതി കമ്പിവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിയമപരമായി തെറ്റും മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ക്രിമിനൽ കുറ്റവുമാണ്. ഇത്തരം അനധികൃത വേലികളിൽ തട്ടി മനുഷ്യർക്കോ ജീവജാലങ്ങൾക്കോ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചാൽ, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം മനഃപൂർവമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുക്കുകയും പത്ത് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യും.
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