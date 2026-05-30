കാട്ടാന ആക്രമണം; വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം, അതിരപ്പിള്ളിയിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ
കൃഷിയിടത്തിലിറങ്ങിയ ആനയെ തുരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആക്രമണം, 65 കാരന് ദാരുണാന്ത്യം, ചാലക്കുടി – ആനമല അന്തർ സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ച് ഹര്ത്താല് നടത്തും.
Published : May 30, 2026 at 8:38 AM IST
തൃശൂര്: കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അതിരപ്പിള്ളിയിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ ആചരിക്കും. രാവിലെ 10 മണിക്ക് ചാലക്കുടി – ആനമല അന്തർ സംസ്ഥാന പാത ഉപരോധിച്ച് ഹര്ത്താല് നടത്തും.
അതിരപ്പിളളി വൈശേരിയില് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് പുല്ലേര്കാട്ട് മോഹനന്(65) ആണ് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2.45 ഓടെ ആണ് സംഭവം. കൃഷിയിടത്തിലിറങ്ങിയ ആനയെ തുരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു ആനയുടെ ആക്രമണം. ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റ മോഹനനെ ചാലക്കുടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം ചാലക്കുടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി വൈശേരി മേഖലയിൽ കാട്ടാനശല്യം അതിരൂക്ഷമാണ്. മോഹനൻ്റെ വീട്ടുവളപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കാട്ടാന എത്തി വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനയെ മോഹനനും, അനിയൻ രതീഷും കൂടി പന്തം കത്തിച്ച് ഓടിക്കാന് ഇരുവരും തീരുമാനിക്കുന്നത്.
