വീടില്ല, കാഴ്ചയുമില്ല... ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ദുരിതത്തിലായി വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ; പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും തടസം
കൂരോപ്പട പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 11ൽ ടാർപ്പോളിൻ വലിച്ചു കെട്ടിയ വീട്ടിലാണ് മാലയിൽ രാജേന്ദ്രൻ (75), ഭാര്യ രമണി (67) എന്നിവർ അന്തിയുറങ്ങുന്നത്.
Published : October 29, 2026 at 7:10 PM IST
സുരേഷ് കെ. എസ്.
കോട്ടയം: വീടില്ല, കാഴ്ചയുമില്ല... ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ ദുരിതത്തിലായി വൃദ്ധ ദമ്പതികൾ. കൂരോപ്പട പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 11ൽ ടാർപ്പോളിൻ വലിച്ചു കെട്ടിയ വീട്ടിലാണ് മാലയിൽ രാജേന്ദ്രൻ (75), ഭാര്യ രമണി (67) എന്നിവർ അന്തിയുറങ്ങുന്നത്. ഭാര്യ രമണിക്ക് തിമിരം ബാധിച്ചു ഇരു കണ്ണുകളുടെയും കാഴ്ച പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു. കൂനിന്മേല് കുരുവെന്നോണം കാലിൻ്റെ അസ്ഥി പൊടിയുന്ന രോഗവും പിടികൂടി.
ശയ്യാവലംബയായ രമണിക്ക് താങ്ങായും തണലായും ആകെയുള്ളത് ഭർത്താവ് രാജേന്ദ്രൻ മാത്രം. മുൻപ് ആശാരി പണി ചെയ്തിരുന്നവെങ്കിലും രണ്ട് മാസം മുൻപ് രമണി കിടപ്പിലായതോടെ ജോലിക്കു പോകാൻ മാർഗമില്ലാതായി. ആസ്ബറ്റോസ് ഷീറ്റ് മറച്ചുള്ള ഒറ്റമുറി വീട് ഏതു സമയവും നിലപൊത്താം. മക്കളില്ലാത്തതിനാൽ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. രമണിയുടെ അമ്മ നൽകിയ മൂന്നു സെൻ്റ് സ്ഥലത്താണ് ഷെഡ് നിർമിച്ചത്.
പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല
പത്ത് വർഷം മുൻപാണ് ചങ്ങനാശേരിയിൽ നിന്ന് ദമ്പതികൾ കോത്തലയിൽ എത്തിയത്. എന്നിട്ടും ഇപ്പോഴും റേഷൻ കാർഡ് അടക്കമുള്ള രേഖകൾ ചങ്ങനാശേരിയിലേതാണ്. അതിനാൽ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് തടസമുണ്ട്. ആകെയുള്ളത് ആധാർ കാർഡുമാത്രം. വാർധക്യ പെൻഷൻ പോലും ലഭ്യമാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.
വൈദ്യുതിയില്ല, സ്കൂട്ടർ ബാറ്ററിൽ തെളിയുന്ന ഒരു ബൾബ് മാത്രമാണ് ഇരുട്ടായാൽ വെളിച്ചമാകുന്നത് വരെ ആകെയുള്ളത്. അതും പത്ത് ദിവസം മാത്രം.. ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടിലാണ് കഴിയുക. ദുരിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യദ്ധ ദമ്പതികൾ. ദമ്പതികൾക്ക് വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാണ് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമം.
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ഭാര്യ കിടപ്പിലായിട്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു. കണ്ണിന് കാഴ്ചയുമില്ല. പണ്ട് പണിക്ക് പോകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാര്യയുടെ ഈ അവസ്ഥ കാരണം ഇപ്പോൾ പണിക്ക് പോകാന് പറ്റുന്നില്ലെന്നും സഹായിക്കാന് ആരുമില്ലെന്നും രാജേന്ദ്രന് പറഞ്ഞു.
കൈത്താങ്ങുമായി സേവാഭാരതി
വൃദ്ധദമ്പതികൾക്ക് നിലവിൽ മൂന്നു നേരവും ഭക്ഷണവും മരുന്നും എത്തിക്കുന്നതിന് സേവാഭാരതി സന്നദ്ധമായിട്ടുണ്ട്. "ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യം സേവാ ഭാരതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാ സഹായവും കുടുംബത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. വാർഡ് മെമ്പറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായം അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. മറ്റൊരു വാസ സ്ഥലത്തേക്ക് ദമ്പതികളെ മാറ്റുന്ന കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സാധിക്കാത്തതിനാൽ, ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്തുള്ള സേവാ ഭാരതിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ദമ്പതികളെ മാറ്റിയിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഈ വീട് പൂർണ്ണമായും നവീകരിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്" സേവാഭാരതി അംഗം രഞ്ജിത്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു
വളരെ ദാരിദ്ര്യ അവസ്ഥയിലാണ് ദമ്പതികൾ. ഭാര്യ രമണി കിടപ്പ് രോഗി കൂടിയാണ്. അടുത്തിടെ ഒന്ന് വീണതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷന് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെന്നും രമണിക്ക് രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലെന്നും രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു.
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