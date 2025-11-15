ETV Bharat / state

പാർട്ടി രണ്ടാണെങ്കിലെന്താ മുന്നണി ഒന്ന് അല്ലേ! തൃക്കരിപ്പൂരിലെ തദ്ദേശപ്പോരിൻ്റെ വേറിട്ട കാഴ്‌ചയായി ജ്യേഷ്‌ഠനും അനുജനും

Brothers from Thrikkarippur Contest as LDF Candidates in Local Polls
മനുവും മഹേഷും (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 15, 2025 at 7:04 PM IST

2 Min Read
കാസർകോട്: രാഷ്ട്രീയം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത പാതകളിലേക്ക് നയിച്ചാലും, പൊതുലക്ഷ്യം ഒന്നാകുമ്പോൾ അവർ ഒരേ തട്ടിലിറങ്ങും. തൃക്കരിപ്പൂർ മീലായാട്ടെ മാപ്പിടിച്ചേരി വീട്ടിലെ സഹോദരങ്ങളായ എം മനുവിൻ്റെയും എം മഹേഷിൻ്റെയും കഥ അതാണ്. വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുവരും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികളായാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്.

അച്ഛൻ്റെ വഴിയും സ്വന്തം വഴിയും

മാപ്പിടിച്ചേരി വീട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയം ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല. പിതാവ് ഭാസ്കരൻ സജീവ ആർജെഡി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായാണ് എം മനു (40) പിതാവിനൊപ്പം ആർജെഡിയിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ, സഹോദരൻ എം മഹേഷ് (34) തൻ്റെ സ്വന്തം പാത കണ്ടെത്തി. ഡിവൈഎഫ്ഐയിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹം സിപിഎമ്മിൽ എത്തി.

തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഈ സഹോദരങ്ങൾ ഒരേസമയം, എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ, പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങും.

സ്ഥാനാർഥിത്വം: തുടർച്ചയും കന്നി അങ്കവും

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പിലിക്കോട് ഡിവിഷൻ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാണ് മനു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷമായി ഈ ഡിവിഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗവും ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരംസമിതി അധ്യക്ഷനുമാണ് അദ്ദേഹം.

സഹോദരൻ മഹേഷ് ആകട്ടെ, തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാണ്. ഇത് മഹേഷിൻ്റെ കന്നി അങ്കമാണ്. കോൺഗ്രസിൻ്റെ കുത്തകയായിരുന്ന വാർഡ് ഇത്തവണ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമെന്ന ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹം. കന്നി പോരിൽ ആണെങ്കിലും തന്നെ അറിയുന്ന നാട്ടുകാരിൽ പൂർണ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നു മഹേഷ്‌ പറയുന്നു. നാടിൻ്റെ വികസനം ആണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പരസ്പരം കരുത്താകുന്ന സഹോദരങ്ങൾ

"അനിയൻ്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ ജനകീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. അതാണ് ഞാനും മാതൃകയാക്കുന്നത്," മഹേഷ് പറയുന്നു. എന്നാൽ, "പിതാവിൻ്റെയും സഹോദരൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയബോധം കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത്," എന്ന് മനുവും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

മനു ആർജെഡി ചിഹ്നത്തിലും മഹേഷ് സിപിഎം ചിഹ്നത്തിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കായിക വികസനത്തിന് വലിയ രീതിയിൽ ഫണ്ട് ചെലവഴിച്ച ഫുട്ബോൾ താരം കൂടിയായ മനുവിന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പിൻബലം. മഹേഷിന് ഡിവൈഎഫ്ഐയിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തന പരിചയം മുതൽക്കൂട്ടാകും.

പ്രചാരണത്തിരക്കുകൾ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും, "ജ്യേഷ്ഠനൊപ്പം പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങും" എന്ന് മനു പറയുന്നു. ടി ഭാസ്കരൻ- എം അമ്മിണി ദമ്പതികളുടെ മക്കളായ ഇവർക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും പൂർണ പിന്തുണയുണ്ട്. ശ്യാമിലി കൃഷ്ണനാണ് മനുവിൻ്റെ ഭാര്യ. മിഴി എം മനു മകളാണ്. കൂടാതെ ഒന്നര മാസം പ്രായമുള്ള മകളുമുണ്ട്. പി വി സവിതയാണ് മഹേഷിൻ്റെ ഭാര്യ. എതിർ സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ ഈ സഹോദരപ്പോരാട്ടം കൂടുതൽ വാശിയേറിയതാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല.

