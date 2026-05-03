'കോരപ്പുഴ കടക്കാൻ' ആര്? എലത്തൂർ വിടാതെ ശശീന്ദ്രൻ, കന്നിയങ്കത്തിന് വിദ്യ

രൂപം കൊണ്ട കാലം മുതല്‍ ഇടതിനൊപ്പം നിന്ന മണ്ഡലം. അന്ന് തൊട്ട് എകെ ശശീന്ദ്രനാണ് എലത്തൂരിന്‍റെ എംഎല്‍എ. ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് ഇറക്കിയത് വിദ്യ ബാലകൃഷ്‌ണനെ. ആര് വാഴും, ആര് വീഴും?

Elathur assembly constituency Candidates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 3, 2026 at 4:03 PM IST

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം അധികമൊന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത മണ്ഡലം, രൂപം കൊണ്ടത് മുതല്‍ ഇടതിനെ തുണയ്‌ക്കുന്ന എലത്തൂർ. അന്ന് മുതല്‍ എകെ ശശീന്ദ്രനാണ് എലത്തൂരിന്‍റെ എംഎല്‍എ. എലത്തൂരിനെ ഇടതോരം ചേർത്ത് കോട്ടയാക്കി ഉറപ്പിച്ച നേതാവാണ് എകെ ശശീന്ദ്രൻ. ചേളന്നൂർ, എലത്തൂർ, കക്കോടി, കാക്കൂർ, കുരുവട്ടൂർ, നന്മണ്ട, തലക്കുളത്തൂർ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകള്‍ ചേർന്നതാണ് എലത്തൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം. ലോക്‌സഭയില്‍ കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ എലത്തൂരില്‍ നഗരസഭാ വർഡുകളും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ്.

2011ലാണ് മണ്ഡലം രൂപം കൊണ്ടത്. അതേവർഷം തന്നെ എലത്തൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടു. നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പാർട്ടി (എൻസിപി) നേതാവ് എകെ ശശീന്ദ്രൻ ആയിരുന്നു എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. 67,143 വോട്ടുകളാണ് ശശീന്ദ്രൻ നേടിയത്. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനതാ (ഡെമോക്രാറ്റിക്) പാർട്ടി നേതാവ് ഷൈഖ് പി ഹാരിസ് ആയിരുന്നു പ്രധാന എതിരാളി. 52,489 വോട്ടുകളാണ് ഹാരിസ് നേടിയത്. ബിജെപിയുടെ വിവി രാജൻ 11,901 വോട്ടുകളും നേടി.

2016ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എകെ ശശീന്ദ്രൻ തന്നെയായിരുന്നു എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. അക്കൊല്ലവും ശശീന്ദ്രൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 76,387 വോട്ടുകള്‍ നേടിയെങ്കിലും വോട്ടിങ് ശതമാനം കുറവായിരുന്നു. യുഡിഎഫിനായി മത്സരിച്ച കിഷൻ ചന്ദ് 47,330 വോട്ടുകള്‍ നേടി. യുഡിഎഫിന്‍റെയും വോട്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബിജെപി വമ്പൻ ലീഡാണ് ഇക്കൊല്ലം ഉയർത്തിയത്. 29,070 വോട്ടുകളാണ് ബിജെപിയുടെ രാജൻ നായർ നേടിയത്.

എലത്തൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർഥികള്‍ (ETV Bharat)

2021ലും ശശീന്ദ്രൻ ചരിത്രം ആവർത്തിച്ചു. എലത്തൂരില്‍ നിന്ന് ശശീന്ദ്രന്‍റെ ഹാട്രിക് ആയിരുന്നു അക്കൊല്ലം. വമ്പിച്ച ലീഡ് നേടിയാണ് ശശീന്ദ്രൻ എലത്തൂരില്‍ നിന്ന് മൂന്നാം തവണ നിയമസഭയിലെത്തിയത്. 83,639 വോട്ടുകള്‍ ശശീന്ദ്രൻ നേടി. യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രൻ സുല്‍ഫിക്കർ മയൂരി 45,137 വോട്ടുകളും ബിജെപിയുടെ ടിപി ജയചന്ദ്രൻ 32,010 വോട്ടുകളും നേടി. 2026ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും എലത്തൂരില്‍ നിന്ന് വീണ്ടും മത്സരിക്കുകയാണ് ശശീന്ദ്രൻ. എലത്തൂരിനൊപ്പം നാലാം കൊല്ലമാണെങ്കിലും, ശശീന്ദ്രന്‍റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രയാണത്തിന് പക്ഷേ പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പരിചയസമ്പത്തുണ്ട്. 1980 മുതലാണ് ശശീന്ദ്രൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ സജീവമായത്. ഏഴ് തവണ വിജയിച്ചു. പത്ത് വർഷം മന്ത്രി സ്ഥാനവും അലങ്കരിച്ചു.

എന്നാല്‍ ഇത്തവണ എലത്തൂരിലെ പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥിയില്‍ പ്രാദേശിക നേതാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ശശീന്ദ്രന് പകരം മറ്റൊരാള്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ പാർട്ടി ശീശന്ദ്രനെ എലത്തൂരില്‍ നിർത്തി, ശശീന്ദ്രനാകട്ടെ പാർട്ടിയെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എലത്തൂരിലെ പ്രാദേശിക വികാരം ശശീന്ദ്രന്‍റെ ഫലത്തില്‍ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് ഒരുകൂട്ടം വിലയിരത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പാർട്ടിയും ശശീന്ദ്രനും ഒരുപോലെ പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

നിയസഭയില്‍ കന്നിയങ്കത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന വിദ്യ ബാലകൃഷ്‌ണനാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. കോപ്പറേഷനില്‍ രണ്ട് തവണ മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് വിദ്യ എത്തുന്നത്. എലത്തൂരില്‍ യുഡിഎഫിന് അുകൂലമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് മുന്നണി. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലമാണ് യുഡിഎഫിനെ വിജയ പ്രതീക്ഷയിലെത്തിക്കുന്നത്. മണ്ഡലത്തിലെ നാല് പഞ്ചായത്തുകള്‍ യുഡിഎഫ് ഭണത്തിലാണ്. തദ്ദേശത്തിലെ ട്രന്‍റ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം യുഡിഎഫിനുണ്ട്. ടി ദേവദാസ് ആണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി. ജയം പിടിക്കാനായില്ലെങ്കിലും ഇടതിനും വലതിനും ദേവദാസ് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്നാണ് ചിലരുടെ നിരീക്ഷണം. നാലാം തവണയും ശശീന്ദ്രൻ എലത്തൂർ ഉറപ്പിക്കുമോ, വിദ്യ ബാലകൃഷ്‌ണന്‍റെ കന്നിയങ്കം നിയസഭയിലേക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ആകുമോ എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട്.

