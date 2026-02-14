എളമക്കരയിലെ പിതാവിൻ്റെയും മകളുടെയും മരണം: കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് ദീർഘകാലം; പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്
സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ അച്ഛനും മകളും മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നത് കേസിൽ അച്ഛൻ്റെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് സംശയമുയർത്തുന്നു
Published : February 14, 2026 at 12:22 PM IST
എറണാകുളം: എളമക്കരയിൽ അച്ഛനെയും പത്തുവയസ്സുകാരിയായ മകളെയും വീടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ കേരള മനസ്സാക്ഷിയെ നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. മരിച്ച പെൺകുട്ടി ക്രൂരമായ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായിരുന്നുവെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായി. ഇതോടെ സംഭവത്തിൽ പോക്സോ വകുപ്പുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മാസം 16-നായിരുന്നു കൊച്ചി നഗരത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. യുവാവിനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും മകളെ വിഷം ഉള്ളിൽച്ചെന്ന് മരിച്ച നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കൊച്ചിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ഷോപ്പിങ് മാളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയുടെ അമ്മ ജോലി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി പതിവുപോലെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. വാതിൽ തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യം ആത്മഹത്യയെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു പൊലീസെങ്കിലും കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പരിശോധന കേസിൻ്റെ ഗതി മാറ്റി.
കുട്ടി നിരന്തരമായി പീഡനത്തിന് ഇരയായിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ അച്ഛനും മകളും മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നത് കേസിൽ അച്ഛൻ്റെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് സംശയമുയർത്തുന്നു. പീഡനവിവരം പുറംലോകം അറിയാതിരിക്കാൻ അച്ഛൻ കുട്ടിയെ വിഷം നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണോ എന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. മകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവരം താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ അമ്മ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴി. ഇത് അന്വേഷണ സംഘത്തെ കൂടുതൽ കുഴപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തുടർച്ചയായ പീഡനം നടന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങളും സംഭവവും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്.
പീഡനത്തിന് പിന്നിൽ അച്ഛൻ തന്നെയാണോ അതോ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ഫോൺ രേഖകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അയൽവാസികളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും പൊലീസ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. ഒരു പിതാവ് തൻ്റെ മകളോട് ഇത്തരമൊരു ക്രൂരത കാണിക്കുമോ എന്ന ഞെട്ടലിലാണ് കുടുംബവും നാട്ടുകാരും.
കേരളത്തിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സംഭവം വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ മാത്രമേ ഈ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.
Also Read: വികസന കുതിപ്പിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ്; ശസ്ത്രക്രിയാവിഭാഗം ഉൾപ്പെടെ 283 കോടിയുടെ 15 വികസന പദ്ധതികൾ, 16 ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും