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മൺസൂൺ ദുർബലമാകും, കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകും; എൽ നിനോ നൽകുന്ന കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ

ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീളുന്ന തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തെ മാത്രമല്ല, തുടർന്നു വരുന്ന തുലാവർഷത്തെയും ഈ പ്രതിഭാസം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത്.

NINO MONSOON SEASON CLIMATE CHANGE CLIMATE JUSTICE
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 5, 2026 at 6:07 PM IST

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സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ

കാസർകോട്: കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മരണം പോലെയാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും സംസാരിക്കില്ലെന്നുമുള്ളത് ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരനായ അമിതവ് ഘോഷിൻ്റെ വരികളാണ്. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഈ വരികൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. മരണം എന്നത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ, ജീവിതത്തിൽ നാം അതിനെ മറന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും. നാം അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും മറക്കുന്നു.

നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും കടുത്ത വരൾച്ചയിലേക്കാണ് സംസ്ഥാനം നീങ്ങുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ നാളുകളാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എൽ നിനോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ വരവ് കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്നു. എൽ നിനോ രാജ്യത്തെയാകെ ബാധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ജനങ്ങളെയും ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെയും ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിൽ. ഇത് ആദ്യമായല്ല എൽ നിനോ കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്നത്.

കാലാവസ്ഥാ പാഠങ്ങൾ മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് (ETV Bharat)

കേരള കാലാവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന എൽ നിനോ

രാജ്യത്തെയാകെ ബാധിക്കുന്ന എൽ നിനോ കേരളത്തിലും വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മുൻപ് 2002, 2015, 2016, 2023, 2024 വർഷങ്ങളിലും എൽ നിനോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ ചക്രത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ പ്രതിഭാസം കൂടുതൽ ഭീകരമാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും കടുത്ത വരൾച്ചയും അനുഭവപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം കാർഷിക മേഖലയെയും ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2027ലെ വേനൽക്കാലം എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ ചുട്ടുപൊള്ളിയേക്കാം. ഈ വർഷം ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീളുന്ന തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തെയും തുടർന്നുവരുന്ന തുലാവർഷത്തെയും പ്രതിഭാസം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

EL NINO MONSOON SEASON CLIMATE CHANGE CLIMATE JUSTICE
representative image (graphics taeam ETV Bharat)

എൽ നിനോ എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ ചക്രത്തെ ബാധിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകനായ രാജീവൻ എരിക്കുളത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ. അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് എൽ നിനോ വർഷമായ 2023ലും കാലവർഷം കേരളത്തിൽ എത്തിയത് വളരെ വൈകി ജൂൺ എട്ടിനായിരുന്നു. അതായത് 19 ദിവസം വൈകിയാണ് കാലവർഷം എത്തിയത്. അപ്പോൾ മഴയുടെ അളവും വളരെ കുറവായിരുന്നു.

ഇതുപോലെതന്നെയാണ് ശക്തമായ എൽ നിനോ വർഷമായ 2015ലും കാലവർഷം 20 ദിവസം വൈകി ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. അന്നും മഴ കുറവായിരുന്നു. മറ്റൊരു ശക്തമായ എൽ നിനോ വർഷമായ 1997ലും 24 ദിവസമെടുത്ത് ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് മഴമേഘങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. എൽ നിനോ വർഷമായ ഇത്തവണയും കാലവർഷം ആൻഡമാനിൽ ആറ് ദിവസം നേരത്തെ എത്തിയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ എത്തിയത് പതിവിലും മൂന്ന് ദിവസം വൈകിയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൽ നിനോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയാണ്.

മഴയുടെ ഗതിയെ മാറ്റുന്ന എൽ നിനോ

എൽ നിനോ വർഷംഎൽ നിനോ സ്ഥിതിആൻഡമാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്താൻ എടുത്ത സമയംകേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തിയത്

മഴയുടെ സ്ഥിതി

1997ശക്തമായ എൽ നിനോ 24 ദിവസം ജൂൺ 9 കൂടുതൽ മഴ
2002എൽ നിനോ വൈകി മെയ് 29 മഴ കുറവ്
2004എൽ നിനോ വൈകി മെയ് 21 മഴ കുറവ്
2015ശക്തമായ എൽ നിനോ 20 ദിവസം ജൂൺ 5 മഴ കുറവ്
2023എൽ നിനോ 19 ദിവസം ജൂൺ 8 മഴ കുറവ്
2026എൽ നിനോ 19 ദിവസം ജൂൺ 1 (പതിവിലും 3 ദിവസം വൈകി)മഴ കുറയാൻ സാധ്യത

മഴ കുറയും; വരൾച്ച കടുക്കും

എൽ നിനോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഫലമായി കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും വരൾച്ചയും ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടും. കൃഷിയുടെ വിളവിനെയും സാരമായി ബാധിക്കും. 2027ലെ വേനൽക്കാലം ചുട്ടുപൊള്ളിയേക്കും. ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നീളുന്ന തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തെ മാത്രമല്ല, തുടർന്നു വരുന്ന തുലാവർഷത്തെയും ഈ പ്രതിഭാസം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപക്ഷേ 100 വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും മഴ കുറഞ്ഞ വർഷമാകാൻ 2026 ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രാജ്യത്താകെ ഈ മൺസൂൺ കാലയളവിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മഴ സാധാരണ ലഭിക്കാറുള്ളതിൻ്റെ (LPA) 90 ശതമാനം മാത്രമായിരിക്കുമെന്നത് വലിയ ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നതാണ്.

EL NINO MONSOON SEASON CLIMATE CHANGE CLIMATE JUSTICE
representative image (graphics taeam ETV Bharat)

ജൂൺ പകുതി വരെ സാധാരണ രീതിയിൽ മഴ ലഭിക്കുമെങ്കിലും, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ എൽ നിനോ തീവ്രമാകുന്നതോടെ മഴയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ഈ പ്രതിഭാസം അടുത്ത വർഷം ജനുവരി അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരി വരെ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കടുത്ത ജലക്ഷാമത്തിലേക്കും വരൾച്ചയിലേക്കും രാജ്യം നീങ്ങിയേക്കാമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷത്തെ (മൺസൂൺ) ദുർബലപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് എൽ നിനോയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനവും അതിനെത്തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ആഗോള കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവുമാണ് എൽ നിനോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ.

ഭൂഗർഭജല വിനിയോഗം വർധിക്കും

ഭൗമോപരിതലത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നതാണ് ഭൂഗർഭജലം. നിലവിൽ ഭൂഗർഭജലം കേരളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ സമൃദ്ധമായുണ്ട്. ഭൂഗർഭജലം അദൃശ്യമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും ഗുണവും എല്ലായിടത്തും ദൃശ്യമാണ്. ഭൂഗർഭജലം എന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനടിയിൽ പാറകളിലും മണ്ണിലുമുള്ള സുഷിരങ്ങളിലും ശിലാരൂപങ്ങളുടെ ഒടിവുകളിലുമുള്ള ജലമാണ്. ലോകത്ത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ 30 ശതമാനവും ഭൂഗർഭജലമാണ്.

എന്നാൽ മഴ കുറഞ്ഞാൽ ഭൂഗർഭജലം കുറയും. ഇത് മനുഷ്യരാശിയെ തന്നെ ബാധിക്കും. മനുഷ്യനിൽ കടന്നുകൂടിയ വികസന മോഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഭൂഗർഭ സ്രോതസുകളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മഴ കൂടി കുറഞ്ഞാൽ പ്രതിഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും. കണക്കുകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഭൂഗർഭജല വിനിയോഗം ഏകദേശം 53.78 ശതമാനമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവേ ജലലഭ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഭൂഗർഭജലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് (73.19 ശതമാനം). കാസർകോട് ചിറ്റൂർ, മലമ്പുഴ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഭൂഗർഭജല ലഭ്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഗുരുതരനിലയിലാണ് തുടരുന്നത്.

സൂചിക

കണക്ക് / സ്ഥിതി

കണക്ക് / സ്ഥിതി
കേരളത്തിലെ ആകെ ഭൂഗർഭജല വിനിയോഗം

53.78%

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂഗർഭജലം ഉപയോഗിക്കുന്ന ജില്ല

 മലപ്പുറം

മലപ്പുറത്തെ ഭൂഗർഭജല വിനിയോഗം

 73.19%

ഭൂഗർഭജല ലഭ്യതയിൽ ഗുരുതരനിലയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ

കാസർകോട്, ചിറ്റൂർ, മലമ്പുഴ

എൽ നിനോ എന്ന പ്രതിഭാസം

എൽ നിനോ എന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൻ്റെ മധ്യ-കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിലെ ഉപരിതല ജലത്തിൻ്റെ താപനില സാധാരണയേക്കാൾ ഉയരുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസമാണ്. ഇത് സാധാരണയായി രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ ഇടവേളകളിൽ സംഭവിക്കുകയും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എൽ നിനോ എന്ന സ്പാനിഷ് പദത്തിന് ക്രിസ്തു ശിശു എന്നാണ് അർഥം. ക്രിസ്മസ് കാലയളവിലാണ് ഈ പ്രതിഭാസം സാധാരണയായി രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നതിനാലാണ് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്.

EL NINO MONSOON SEASON CLIMATE CHANGE CLIMATE JUSTICE
wmo grafics (x@wmo)

സമുദ്രോപരിതലത്തിലെ കാറ്റിൻ്റെ ഗതിമാറ്റം മൂലം തെക്കേ അമേരിക്കൻ തീരത്ത് സമുദ്രജലം അസാധാരണമായി ചൂടുപിടിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണിത്. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ കടുത്ത വരൾച്ചയ്ക്കും ചൂടിനും കാരണമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ന്യൂനമർദങ്ങളും ചക്രവാതച്ചുഴികളും ചുഴലിക്കാറ്റുകളും കാരണം കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. കാലവർഷത്തിലും തുലാവർഷത്തിലും ന്യൂനമർദം നിർണായകമായി. എന്നാൽ എൽ നിനോയുടെ ഫലമായി ഇവയുടെ എണ്ണത്തിൽ ഈ വർഷം വലിയ കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

എൽ നിനോയുടെ ഫലമായി മഴയുടെ വിതരണത്തിലും താപനിലയിലും കാറ്റിൻ്റെ ഗതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് പലപ്പോഴും മൺസൂൺ മഴ കുറയുന്നതിനും വരൾച്ചാ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ലോകത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും അനുഭവപ്പെടാം. അതിനാൽ ആഗോള കാലാവസ്ഥയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലൊന്നായി എൽ നിനോ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

എൽ നിനോയും സുസ്ഥിര വികസനവും

എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. മഴയുടെ ലഭ്യതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കാർഷികോത്പാദനത്തെയും ജലവിഭവങ്ങളെയും ഊർജോത്പാദനത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം എന്നിവയ്ക്ക് ഭീഷണി ഉയരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗം, ജലസംരക്ഷണം, കാലാവസ്ഥാ സൗഹൃദ കൃഷിരീതികൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ഭാവി തലമുറകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സുസ്ഥിര വികസനം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ എൽ നിനോയുടെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുന്നതിൽ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്.

എൽ നിനോയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളും

എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വരൾച്ച, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഇതുവഴി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളായ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം, പട്ടിണി ഇല്ലാതാക്കൽ, ശുദ്ധജല ലഭ്യത, കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനം എന്നിവയുടെ നേട്ടങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാർഷികോത്പാദനം കുറയുന്നതും ജലവിഭവങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം വർധിക്കുന്നതും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

EL NINO MONSOON SEASON CLIMATE CHANGE CLIMATE JUSTICE
representative image (graphics taeam ETV Bharat)

അതേസമയം, എൽ നിനോ പോലുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിഭാസങ്ങൾ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടുന്നതിനുള്ള ആഗോള സഹകരണം, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, ദുരന്തസാധ്യത കുറയ്ക്കൽ, കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.

എൽ നിനോ അതിവേഗം രൂപപ്പെടുന്നതായി ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന

പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ അസാധാരണമായ ചൂടുപിടിക്കലിനെത്തുടർന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം അതിവേഗം രൂപപ്പെടുന്നതായി ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎംഒ) മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിരുന്നു. വരും മാസങ്ങളിൽ കടുത്ത ചൂടിനും അതിതീവ്ര മഴയ്ക്കും വരൾച്ചയ്ക്കും ഇത് കാരണമായേക്കാം. ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എൽ നിനോ രൂപപ്പെടാൻ 80 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.

ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ വരാനിരിക്കുന്ന കാലവർഷത്തിൻ്റെ ശക്തി ഗണ്യമായി കുറയാനും ജൂൺ മാസം പതിവിലും കൂടുതൽ ചൂടുള്ളതാകാനും സാധ്യതയേറി. മുൻപ് 2023- 2024 കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ എൽ നിനോ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒന്നായിരുന്നു. അത് 2024ൽ ആഗോള താപനില റെക്കോഡ് നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ കാരണമായെന്ന് ഡബ്ല്യുഎംഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെലസ്റ്റ് സൗലോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഇത്തവണ വരാനിരിക്കുന്ന എൽ നിനോ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒന്നായിരിക്കാമെന്ന് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന ഈ പ്രവചനങ്ങളെ പൂർണമായി ശരിവച്ചിട്ടില്ല. ഭാവി പ്രവചനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നേരിയ അനിശ്ചിതത്വമുണ്ടെന്ന് ഡബ്ല്യുഎംഒ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സെലസ്റ്റ് സൗലോ പറഞ്ഞു. ചില കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇത് കടുത്ത എൽ നിനോ ആയിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ അത്ര തീവ്രത പ്രവചിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സംഘടന ഓർമിപ്പിച്ചു.

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വരും മാസങ്ങളിൽ കനത്ത ചൂടിനും വരൾച്ചയ്ക്കും കാരണമായേക്കാവുന്ന എൽ നിനോ അതിവേഗം രൂപപ്പെടുന്നതായി ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎംഒ) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പ്രതിഭാസം രൂപപ്പെടാൻ 80 ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട്. മുൻപ് 2023- 2024 കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ എൽ നിനോയാണ് 2024ൽ ആഗോള താപനില വലിയ തോതിൽ ഉയരാൻ കാരണമായതെന്ന് ഡബ്ല്യുഎംഒ സെക്രട്ടറി ജനറൽ സെലസ്റ്റ് സൗലോ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വരാനിരിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ എൽ നിനോ ആകാനിടയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സാങ്കേതികമായി നേരിയ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആഗോളതലത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഡബ്ല്യുഎംഒ ഓർമിപ്പിച്ചു.

EL NINO MONSOON SEASON CLIMATE CHANGE CLIMATE JUSTICE
wmo grafics (x@wmo)

എൽ നിനോയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ നീതിയുടെ പ്രാധാന്യം

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ആഘാതങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ, കർഷകർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരാണ് കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘാതം നേരിടുന്നത്. എന്നാൽ ആഗോളതാപനത്തിനും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളലിനും ഇവരുടെ സംഭാവന വളരെ കുറവാണ്. ഈ അസമത്വം പരിഹരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് കാലാവസ്ഥാ നീതി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.

EL NINO MONSOON SEASON CLIMATE CHANGE CLIMATE JUSTICE
wmo grafics (x@wmo)

എൽ നിനോ പോലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ വരൾച്ച, ജലക്ഷാമം, കാർഷിക നഷ്ടം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരായ നയങ്ങളും പദ്ധതികളും രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും ആവശ്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ്. സുസ്ഥിര വികസനവും സാമൂഹിക നീതിയും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിന് കാലാവസ്ഥാ നീതി അനിവാര്യമാണ്.

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