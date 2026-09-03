എഐയുടെയും സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും വളർച്ച ഉയർത്തിക്കാട്ടി എൻഐടി വിദ്യാർഥികൾ; ഏകസ്വ 2026 ഇന്നോവേഷൻ മീറ്റ് ആൻഡ് പാറ്റൻ്റ് എക്സ്പ്പോക്ക് തുടക്കം
എൻ ഐ ടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠന മികവിലൂടെയും ആശയങ്ങളിലൂടെയും തയ്യാറാക്കിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് എക്സ്പോയിൽ പ്രധാനം
Published : September 3, 2026 at 9:06 PM IST
കോഴിക്കോട്: റൂറൽ ടെക്നോളജീസ്, അഫോർഡബിൾ ഹെൽത്ത് കെയർ, എ ഐ /എം എൽ ടെക്നോളജീസ്, ഡിഫൻസ് സ്പെയ്സ് ആൻഡ് ഏവിയേഷൻ, റോബോട്ടിക് ആൻഡ് ഓട്ടോമേഷൻ,സ്മാർർട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ,ക്ലീൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് സർക്കുലർ,സ്മാർട്ട് മൊബിലിറ്റി ടെക്നോളജി തുടങ്ങി ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അനുയോജ്യമായതും ചിലവു കുറഞ്ഞതുമായ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും നാടിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഏകസ്വ 2026 സെക്കൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ മീറ്റ് ആൻഡ് പാറ്റൻ്റ് എക്സ്പ്പോക്ക് തുടക്കം.
കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലത്തെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (NIT)യിലാണ് വേറിട്ട എക്സ്പോ ഒരുക്കിയത്. എൻ ഐ ടിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠന മികവിലൂടെയും ആശയങ്ങളിലൂടെയും തയ്യാറാക്കിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് എക്സ്പോയിൽ ഉള്ളത്. എൻ ഐ ടി ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഒരുക്കിയ എക്സ്പോയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സ്റ്റാളുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചത്. അതിൽ മുപ്പത് സ്റ്റാളുകൾ ഇന്നോവേഷൻ ഹാർഡ് വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആശയങ്ങളുടെ പ്രദർശനമാണ്. മറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റാളുകളിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുമാണ് ഒരുക്കിയത്.
രണ്ട് വർഷമായി കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരുപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള കമ്പിനികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ മേളയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ എക്സ്പോയിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രി വിദഗ്ധർ, എക്സ്പേർട്ട്സ്,മറ്റ് ടെക്നോളജി വിദഗ്ധർ,സർക്കാർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരിലൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് എൻ ഐ ടി യിൽ തയ്യാറാക്കിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും കൈമാറുക എന്ന ലക്ഷ്യ പ്രവർത്തികമാകും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. സി.ഐ ഇ.ഐ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോ: എ പി.സുധീർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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എൻ ഐ ടി യിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഇന്നോവേഷൻസ്, പാറ്റൻ്റ് ടെക്നോളജികൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അവയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എൻ ഐ ടി ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന എക്സ്പോയിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രി വിദഗ്ധർ, എക്സ്പേർട്ട്സ്,മറ്റ് ടെക്നോളജി വിദഗ്ധർ,സർക്കാർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തവും ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിലൂടെമറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് എൻ ഐ ടി യിൽ തയ്യാറാക്കിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും കൈമാറുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി എക്സ്പോക്കുണ്ട്.
ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അനുയോജ്യമായ രക്ഷാ ദൗത്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആളില്ലാത്ത ഡിങ്കി ബോട്ടുകൾ എക്സ്പോയിലെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയാണ്. കൂടാതെ കഴുത്തിനു താഴെ തളർന്ന്കിടപ്പുരോഗികൾ ആയവർക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന വീൽചെയറുകളും ഏതൊരാളെയുംആകർഷിക്കും.
നിരവധി പേരാണ് എൻ ഐ ടി ക്യാമ്പസിൽ ഒരുക്കിയ ഏകസ്വ 2026 ഇന്നോവേഷൻ മീറ്റ് ആൻഡ് പാറ്റൻ്റ് എക്സ്പോ കാണുന്നതിന് എത്തിച്ചേരുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ യുഗപ്പിറവിക്ക് കാരണമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇത്തരം എക്സ്പോകളും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നാളെയുടെ വികസന കുതിപ്പിന് ഉതകുന്നതാകും.
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