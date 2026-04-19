തലയിണക്കടിയിൽ പാമ്പ്; വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ എട്ട് വയസുകാരൻ പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചു, സഹോദരൻ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
തൃശൂരിലെ കോടാലിയിലാണ് സംഭവം. ആൽജോ ആണ് മരിച്ചത്. സഹോദരനും കടിയേറ്റിരുന്നു. കുട്ടികൾ കിടന്ന മുറിയിലെ തലയണക്കടിയിൽ നിന്നാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്.
Published : April 19, 2026 at 8:50 PM IST
തൃശൂർ: തൃശൂരിലെ കോടാലിയിൽ എട്ട് വയസുകാരൻ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു. കോടാലി സ്വദേശി സിൽജോയുടെ മകൻ ആൽജോ ആണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. മൂത്ത സഹോദരൻ അനോജിനും പാമ്പ് കടിയേറ്റിരുന്നു. അനോജ് ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയാണ്.
ഇന്നലെ രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം. കുട്ടികൾ കിടന്ന മുറിയിലെ തലയണക്കടിയിൽ നിന്നാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവ സമയം കുട്ടികൾ അമ്മയോടൊപ്പം കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. രാത്രിയോടെ കുട്ടികൾക്ക് ദേഹസ്വസ്ഥതയും വയറുവേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് കുട്ടികൾ ബോധരഹിതരാവുകയും ചെയ്തു. ഉടൻ തന്നെ കുട്ടികളെ ചാലക്കുടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ആൽജോയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പാമ്പ് കടിയേറ്റതാണെന്ന് വ്യക്തമാവുന്നത്.
രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും ശരീരത്തിൽ പാമ്പ് കടിയേറ്റത്തിൻ്റെ അടയാളവും ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് വീടിനുള്ളിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് കുട്ടികൾ കിടന്നിരുന്ന മുറിയിലെ തലയണക്ക് അടിയിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്.
"ആദ്യം ഭക്ഷ്യവിഷബാധ കാരണമായിരിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നാണ് കുടുംബം കരുതിയിരുന്നത്. പിന്നീട് ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കുട്ടികളെ പാമ്പ് കടിച്ചതാണെന്ന് മനസിലാക്കുന്നത്. കടിച്ചെന്ന് സംശയിക്കുന്ന പാമ്പിനെ പിന്നീട് വീട്ടിലെ മുറിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്", പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം സഹോദരൻ അനോജ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ശങ്കുവരയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഷുമുള്ള പാമ്പാണ് കുട്ടികളെ കടിച്ചതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിഎൻഎസ് പ്രകാരം സെക്ഷൻ 194 അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെ നൽകാം
- കടിയേറ്റാല് ഒന്നരമിനിറ്റിനുള്ളില് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം.
- ആദ്യം തന്നെ കടിയേറ്റ സ്ഥലം ശുദ്ധജലത്തില് വൃത്തിയായി കഴുകണം.
- കടിയേറ്റ മുറിവിലൂടെ രക്തം പുറത്തേക്ക് ഞെക്കിക്കളയുക. മുറിവു കീറാന് പാടില്ല.
- ശേഷം കടിയേറ്റതിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻ്റീ മീറ്റര് മുകള് ഭാഗത്തായി തുണി ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടുക. കെട്ട് അധികം മുറുകാനോ അയയാനോ പാടില്ല.
- കടി കൊണ്ടയാള് അധികം നടക്കാനും ഓടാനും പാടില്ല. ശരീരം ഇളകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.
- അതേപൊലെ രോഗിയുടെ മാനസിക ധൈര്യം വളരെ അധികം പ്രധാനമാണ്. ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല.
- കടിച്ചത് ഏതു പാമ്പാണ് എന്നു മനസിലാക്കാന് സാധിച്ചാല് ചികില്സയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാം.
- കടിയേറ്റാല് ആറു മണിക്കൂറിനുള്ളിലെങ്കിലും പ്രതിവിഷം നല്കിയിരിക്കണം
