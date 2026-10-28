ഉംറയും ജോലിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ചതിച്ചു; ലഹരിക്കടത്ത് കേസിൽ മലയാളി ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സൗദിയിൽ വധശിക്ഷ
പലസ്തീനിലെയും സുഡാനിലെയും കുട്ടികൾക്കുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്ന വ്യാജേനയാണ് പ്രതികൾ ലഹരിമരുന്ന് കൊടുത്തയച്ചത്.
Published : October 28, 2026 at 11:47 AM IST
തൃശൂർ: ഉംറയും ജോലിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിരപരാധികളെ ലഹരിക്കടത്തിന് ഉപയോഗിച്ച കേസിൽ മലയാളി യുവാവ് ഉൾപ്പെടെ എട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ സൗദി അറേബ്യയിൽ വധശിക്ഷാ ഭീഷണിയിൽ. തൃശൂർ കൊച്ചന്നൂർ മുതുവമ്മൽ സ്വദേശി 40 കാരനായ ഉമർ ഷെരീഫും പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശികളായ ഏഴുപേരുമാണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചതിയിൽപ്പെട്ട് ജിദ്ദയിലെ ജയിലിൽ കഴിയുന്നത്. സൗദിയിൽ വിസിറ്റിങ് വിസയിൽ ജോലിയും ഉംറയ്ക്കുള്ള ചെലവുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്.
ലഹരിക്കടത്ത് മധുരപലഹാരങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ
പലസ്തീനിലെയും സുഡാനിലെയും കുട്ടികൾക്കുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്ന വ്യാജേനയാണ് പ്രതികൾ ലഹരിമരുന്ന് കൊടുത്തയച്ചത്. ജിദ്ദ വിമാനത്താവളത്തിൽ വച്ച് ലഹരിമരുന്നുകളുമായി പിടിയിലായ എട്ടംഗ സംഘം കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസമായി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്. തൃശൂർ കൊച്ചന്നൂർ സ്വദേശി ആഷിഖ് തങ്ങൾ, മലപ്പുറം നന്നംമുക്ക് സ്വദേശി അലി എന്നിവരാണ് ഈ വൻ ലഹരിക്കടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഉമർ ഷെരീഫിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.
നിരോധിത ലഹരി വസ്തുക്കളായ 'ലിറിക്ക' (പ്രീഗബാലിൻ) ഗുളികകളാണ് ഇവരുടെ ലഗേജുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഉമർ ഷെരീഫിൻ്റെ പക്കൽനിന്ന് മാത്രം 14 കിലോ ലഹരിമരുന്നാണ് പിടികൂടിയത്. പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശികളായ കമൽ, ഖഫിജുൽ സിഖ്, അബ്രഹാം സിഖ്, സവാദിൻ സിഖ്, നാസിമുദ്ദീൻ, ജിജുൽ ഗാസി എന്നിവരാണ് ഉമർ ഷെരീഫിനൊപ്പം പിടിയിലായ മറ്റ് ഏഴുപേർ.
ഇവരുടെ പക്കൽനിന്നും സമാനമായ രീതിയിൽ ലഹരിമരുന്ന് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. കനത്ത പിഴ ചുമത്തുന്നതിനൊപ്പം പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾ കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്. സൗദി അറേബ്യയിൽ ലഹരിക്കടത്തിന് വധശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുകയെന്നത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭയം വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ചതിയിൽപ്പെടുത്തിയത് സുഹൃത്ത്
ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തായ ആഷിഖ് തങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോലിയും സൗജന്യമായി ഉംറയും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഉമർ ഷെരീഫിനെ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് ഭാര്യ കണ്ണീരോടെ പറയുന്നു. മൂന്നുമാസത്തേക്ക് ജിദ്ദയിൽ മേസൺ പണിക്ക് സൂപ്പർവൈസറായി കൊണ്ടുപോകാമെന്നും, മാസം 1,00,000 രൂപ ശമ്പളം നൽകാമെന്നുമായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. യാത്രയ്ക്കായി കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് വരാനാണ് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അവിടെനിന്ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് യാതൊരു വിവരവുമില്ലായിരുന്നു.
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ഭർത്താവിനെ ഫോണിൽ കിട്ടാതായപ്പോൾ ആഷിഖ് തങ്ങളെ വിളിച്ചു. ഫോൺ താഴെ വീണ് പൊട്ടിയതാണെന്നായിരുന്നു മറുപടി. പിന്നീട് വിളിച്ചപ്പോൾ ആഷിഖിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഫോണെടുത്തതെന്നും, മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ ഭർത്താവ് ജയിലിൽ കഴിയുകയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞതായും ഉമർ ഷെരീഫിൻ്റെ ഭാര്യ വ്യക്തമാക്കി. 11 ഉം നാലും വയസ്സുള്ള രണ്ട് ചെറിയ മക്കളും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളുമാണ് ഉമർ ഷെരീഫിനുള്ളത്. എന്തുചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിധിക്കു മുന്നിൽ പകച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം.
സർക്കാർ ഇടപെടൽ തേടി കുടുംബം
സംഭവത്തിൽ എഡിജിപിക്കും സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും കമ്മിഷണർ ഓഫിസിലേക്കും കുടുംബം പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ എംപി വഴി കോൺസുലേറ്റ് മുഖാന്തരവും മോചനത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവിനെ തിരികെ കിട്ടാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. നിരപരാധികളായ ഇവരെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തിയ യഥാർഥ പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും, സൗദിയിലെ നിയമനടപടികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും കുടുംബം അഭ്യർഥിക്കുന്നു.
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