ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ കുരിക്കത്തൂർ; വരവേൽക്കാൻ പെലെയും മറഡോണയും എത്തും, അതും എട്ടടി ഉയരത്തിൽ
ശിൽപ്പികളായ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി കൊപ്പം സ്വദേശി മഹേഷ് കെ നാരായണനും കോതച്ചിറ ഒ കെ രാകേഷുമാണ് ഈ വമ്പൻ പ്രതിമകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്.
Published : June 5, 2026 at 5:27 PM IST
കോഴിക്കോട്: ലോകം ഫുട്ബോൾ എന്ന ആവേശത്തിലേക്ക് ഒന്നിക്കാൻ ഇനി വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും മെക്സിക്കോയിലുമായി 48 വമ്പന്മാർ കൊമ്പ് കോർക്കുമ്പോൾ ആവേശം കടലുപോലെ ഇരമ്പും. അതിൻ്റെ അലയൊലികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും കണ്ടു തുടങ്ങി. ഇഷ്ട കളിക്കാരുടെയും ടീമിൻ്റെയും പലതരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും വർണ്ണനകളും വാക്പോരുകളും വാതുവെപ്പുകളും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു.
വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ആരവങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുന്ദമംഗലം കുരിക്കത്തൂരിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ സോക്കർ കാർണിവൽ ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിലും ഒരു വ്യത്യസ്തത തീർക്കുകയാണ്. ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം പെലെയുടെയും ഫുട്ബോൾ മാന്ത്രികൻ ഡീഗോ മറഡോണയുടെയും എട്ടടി ഉയരമുള്ള പ്രതിമയാണ് ഇവിടുത്തെ ആകർഷണം. അതിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ശിൽപ്പികളായ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി കൊപ്പം സ്വദേശി മഹേഷ് കെ നാരായണനും കോതച്ചിറ ഒ കെ രാകേഷും.
ഈ തെർമോകോൾ ശിൽപങ്ങൾക്കൊപ്പം ലോകകപ്പ് മാതൃകയും ഇവിടെ ഉയരും. കുരിക്കത്തൂരിലെ സെൽഫി പോയൻ്റിലാണ് ഇത് സ്ഥാപിക്കുക. ജൂൺ ഏഴിന് വൈകീട്ട് നാലിന് പെരുവഴിക്കടവിൽ നിന്ന് കുരിക്കത്തുരിലേക്ക് വിവിധ ടീമുകളുടെ ആരാധകരുടെ ഘോഷയാത്രയോടെ കാർണിവലിന് തുടക്കമാകും. അന്ന് മുതൽ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ വരെ വിവിധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും. സരിലയ മ്യൂസിക് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് ആണ് സംഘാടകർ.
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മത്സരം തുടങ്ങിയാൽ അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ബിഗ് സ്ക്രീസിൽ എല്ലാ ദിവസവും കളി കാണാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും. 200 ഇഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള ബിഗ് സ്ക്രീനാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ ചിത്രകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന ബിഗ് ക്യാൻവാസ് ഫുട്ബോൾ ചിത്രരചന, വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ജേഴ്സികൾ അണിഞ്ഞുള്ള ആരാധകരുടെ ഫുട്ബോൾ മത്സരം, ഫുട്ബോൾ ഗോൾഡൻ മൂവ്മെൻ്റ് ഫോട്ടോ കലക്ഷൻ, ഫുട്ബോൾ ക്വിസ് മത്സരം, ഷൂട്ടൗട്ട്, ഫുട്ബോൾ പ്രമേയമായുള്ള സിനിമാ പ്രദർശനം, ഗാനമേള, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടക്കും.
സമ്മാന പദ്ധതിയിലൂടെ ഒരു ഏക്കർ വരുന്ന കളിക്കളം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി ക്ലബ്ബാണ് സരിലയ. ബിഎസ് ജിജിനാണ് പ്രസിഡൻ്റ് കെടി നിഥിനാണ് സെക്രട്ടറി. വി ശ്രീജിത്താണ് സ്പോർട്സ് കൺവീനർ. സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനം.
കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ആണ് ലോകകപ്പിനെ വരവേൽക്കുന്നതെന്ന് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹിയായ എം എം സുധീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. വലിയ തെർമോകോൾ കട്ടകൾ വാങ്ങിച്ചാണ് ശിൽപങ്ങൾ തീർക്കുന്നത്. ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ രൂപ കൊടുത്താണ് ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത്. രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് 13 ദിവസമായി ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ട്.
പെലയും മറഡോണയും കളിക്കളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ പോലെ ജേഴ്സി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുക. നിറത്തിലും ആകൃതിയിലും ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താതെയാണ് ജേഴ്സി നിർമ്മാണവും നടക്കുന്നത്. ഏഴാം തീയതി പണി പൂർത്തിയാക്കി പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും സുധീഷ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
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