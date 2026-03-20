'വ്രതനാളുകളിൽ നേടിയെടുത്ത വിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം', വിശ്വാസികൾക്ക് സന്ദേശം നൽകി എറണാകുളം ഇമാം

റമദാനിൽ നേടിയ ആത്മീയ വിശുദ്ധിയായിരിക്കണം വരുന്ന പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം വിശ്വാസികളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഈദ് ആശംസകളും നേർന്നു.

ഈദുൽ ഫിത്വർ 2026 മുഹമ്മദ് ത്വാഹാ അശ്അരി എറണാകുളം തോട്ടത്തുംപടി ഇമാം സന്ദേശം ഈദ് സന്ദേശം
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 20, 2026 at 7:30 PM IST

എറണാകുളം: വ്രതനാളുകളിൽ നേടിയെടുത്ത വിശുദ്ധി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരോ വിശ്വാസിയും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എറണാകുളം തോട്ടത്തുംപടി മസ്‌ജിദ് ഖത്തീബ് ഹാഫിള് മുഹമ്മദ് ത്വാഹാ അശ്അരി. ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന വ്രതാനുഷ്‌ഠാനം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. മനസും ശരീരവും സൃഷ്‌ടാവിന്‍റെ പ്രീതിക്കായി സമർപ്പിച്ച മുപ്പത് ദിനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെറിയ പെരുന്നാൾ സമാഗതമായതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾ. ആഹ്ളാദത്തിന്‍റെ പ്രതിഫലനമായി മണ്ണിലും വിണ്ണിലും തക്‌ബീറിന്‍റെ മന്ത്ര ധ്വനികൾ ഉയരുകയാണ്. ഈ ദിനത്തിലാണ് അശ്‌അരിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ.

ഈദുൽ ഫിത്വർ 2026 മുഹമ്മദ് ത്വാഹാ അശ്അരി എറണാകുളം തോട്ടത്തുംപടി ഇമാം സന്ദേശം ഈദ് സന്ദേശം
റമദാനിൽ നേടിയ ആത്മീയ വിശുദ്ധിയായിരിക്കണം വരുന്ന പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം വിശ്വാസികളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ മനുഷ്യർ യുദ്ധക്കെടുതി അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അവരോട് ഐക്യപ്പെടുകയും സമാധാനത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തണമെന്നും അദേഹം വിശ്വാസികളോട് ഉപദേശിച്ചു.

ഈദുൽ ഫിത്വർ 2026 മുഹമ്മദ് ത്വാഹാ അശ്അരി എറണാകുളം തോട്ടത്തുംപടി ഇമാം സന്ദേശം ഈദ് സന്ദേശം
ഈദുൽ ഫിത്വർ 2026 മുഹമ്മദ് ത്വാഹാ അശ്അരി എറണാകുളം തോട്ടത്തുംപടി ഇമാം സന്ദേശം ഈദ് സന്ദേശം
വിശ്വാസിയുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മഹത്തായൊരു സംസ്‌കാരമാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അനുഷ്‌ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇവിടെ ആഘോഷങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ഈദിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള നിർബന്ധദാനമായ ഫിത്തർ സക്കാത്ത് വിതരണം വിശ്വാസികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. ആഘോഷ വേളയിൽ എല്ലാവരും സുഭിക്ഷരായിരിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഫിത്വർ സക്കാത്ത് വിതരണത്തിനുള്ളത്. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചും, പെരുന്നാൾ നിസ്ക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തും, പരസ്‌പരം ഈദ് ആശംസകൾ നേർന്നും, പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം നൽകിയും, സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണമൊരുക്കിയുമാണ് വിശ്വാസികൾ ഈദ് ആഘോഷത്തെ സമ്പന്നമാക്കുന്നത്.

ഈദുൽ ഫിത്വർ 2026 മുഹമ്മദ് ത്വാഹാ അശ്അരി എറണാകുളം തോട്ടത്തുംപടി ഇമാം സന്ദേശം ഈദ് സന്ദേശം
അതേസമയം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മൈലാഞ്ചിയണിഞ്ഞും, മുതിർന്നവർ കുട്ടികൾക്ക് പെരുന്നാൾ കൈ നീട്ടം നൽകിയും പെരുന്നാൾ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചു. വിശുദ്ധ റമദാൻ വിട പറഞ്ഞതിന്‍റെ സന്താപത്തിലും പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണവുമായാണ് ഈദുൽ ഫിത്വർ അഥവാ ചെറിയ പെരുന്നാൾ സമാഗതമായത്. സുഗന്ധം പൊഴിക്കുന്ന മനസും ശരീരവുമായാണ് പെരുന്നാൾ നമസ്‌കാരത്തിനായി പള്ളികളിൽ വിശ്വാസികൾ ഒത്തുകൂടിയത്. അവർ പരസ്‌പരം ഈദാശംസകൾ നേർന്ന്, പെരുന്നാൾ സന്തോഷം പങ്കു വെച്ചാണ് പള്ളികളിൽ നിന്നും മടങ്ങിയത്.

ശാരീരിക ഇച്ഛകളെ അതിജീവിച്ച് ആത്മ സംസ്‌കരണം നേടിയെടുത്തവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക നൽകുകയാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ. ഒരുമയുടെയും ഐക്യത്തിന്‍റെയും മഹത്തായ സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഈദ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്. അറ്റുപോയ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ വിളക്കിച്ചേർക്കുകയും ഉള്ളവ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയുമാണ് ഈദ് ആഘോഷത്തിന്‍റെ കാതൽ.

ഈദുൽ ഫിത്വർ 2026 മുഹമ്മദ് ത്വാഹാ അശ്അരി എറണാകുളം തോട്ടത്തുംപടി ഇമാം സന്ദേശം ഈദ് സന്ദേശം
ഈദുൽ ഫിത്വർ 2026 മുഹമ്മദ് ത്വാഹാ അശ്അരി എറണാകുളം തോട്ടത്തുംപടി ഇമാം സന്ദേശം ഈദ് സന്ദേശം
ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് അർഥം വരുന്ന ഈദ് എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന വിശ്വാസിയുടെ പ്രബലമായ ആഘോഷം പകർന്ന് നൽകുന്നത് സ്നേഹവും സഹിഷ്‌ണുതയുമാണ്. സമൂഹത്തിൽ വെറുപ്പിന്‍റെയും വിദ്വേഷത്തിന്‍റെയും പ്രചാരകർ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്ത്, സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും പാരസ്‌പര്യത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമാണ് ഈദ് പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഈദുൽ ഫിത്വർ 2026
മുഹമ്മദ് ത്വാഹാ അശ്അരി
എറണാകുളം തോട്ടത്തുംപടി ഇമാം സന്ദേശം
ഈദ് സന്ദേശം
EID CELEBRATIONS IN KERALA

