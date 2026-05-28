കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ; സ്നേഹസന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറി നാട്
പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ത്യാഗസന്നദ്ധതയുടെ സ്മരണയായാണ് വിശ്വാസികൾ വലിയ പെരുന്നാള് ആചരിക്കുന്നത്.
Published : May 28, 2026 at 7:13 AM IST|
Updated : May 28, 2026 at 7:22 AM IST
പർവീസ് .കെ
എറണാകുളം: ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ത്യാഗസ്മരണ പുതുക്കി സംസ്ഥാനത്തെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബി, ഭാര്യ ഹാജറ ബീവി, മകൻ ഇസ്മാഈൽ നബി എന്നിവരടങ്ങുന്ന പുണ്യകുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെയും ഹജ്ജ് കർമത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം. ദൈവപ്രീതിക്കായി അവർ അനുഭവിച്ച വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ എക്കാലവും ഓർമിക്കണമെന്നാണ് ഈദ് നൽകുന്ന സന്ദേശം.
പള്ളികളിൽനിന്നും പ്രതിധ്വനിച്ച തക്ബീർ മന്ത്രങ്ങളോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പെരുന്നാൾ ദിനം പുലർന്നത്. അല്ലാഹുവാണ് (അല്ലാഹു എന്ന പദത്തിനർഥം ഏകനായ ദൈവം- The God) ഏറ്റവും വലിയവനെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ മന്ത്രങ്ങൾ സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ മുന്നിൽ മനുഷ്യൻ എത്ര നിസാരനാണെന്ന യാഥാർഥ്യം വിളിച്ചോതുന്നു. കേവലമൊരു ആഘോഷം എന്നതിനപ്പുറം മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൻ്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് ബലിപെരുന്നാൾ പകർന്നു നൽകുന്നത്. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും തളരാതെ സ്രഷ്ടാവിൻ്റെ സ്മരണയിൽ ധീരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ആത്മീയ കരുത്താണ് ഈ ദിനം വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുന്നത്.
മക്കയിലെ അറഫയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ ജനലക്ഷങ്ങൾ ലോകസമത്വമെന്ന ആശയമാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചതെന്ന് പണ്ഡിതൻ ഫൈളു റഹ്മാൻ ഇർഫാനി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ത്യാഗത്തിൻ്റെയും കഠിനമായ സഹനത്തിൻ്റെയും അന്തിമ ഫലം വിജയമാണെന്നാണ് ബലിപെരുന്നാൾ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശുഭ്രവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചും നിർമലമായ മനസുമായി പുലർച്ചെ തന്നെ വിശ്വാസികൾ ഈദ് നമസ്കാരത്തിനായി പ്രദേശത്തെ പള്ളികളിൽ ഒത്തുകൂടി. പ്രാർഥനകൾക്ക് ശേഷം പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്തും സ്നേഹാശംസകൾ കൈമാറിയുമാണ് എല്ലാവരും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.
കർമങ്ങളും കരുതലും
ബലിപെരുന്നാളിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമങ്ങളിലൊന്നാണ് മൃഗബലി. ഈദ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് വിശ്വാസികൾ ഈ കർമം നിർവഹിക്കുന്നത്. ദൈവമാർഗത്തിൽ തൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതിനെ പോലും ത്യജിക്കാനുള്ള ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സന്നദ്ധതയെയാണ് ഇത് ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്. ബലിമൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം മൂന്നായി ഭാഗിച്ചാണ് വിതരണം ചെയ്യുക. ഒരു ഭാഗം തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മാറ്റിവയ്ക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ബന്ധുക്കൾക്കും അയൽക്കാർക്കും മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം പാവപ്പെട്ടവർക്കും നൽകും. വിശപ്പകറ്റാനും പാവപ്പെട്ടവരെ ചേർത്തുപിടിക്കാനുമുള്ള മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രായോഗികമാവുന്നത്.
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ആഘോഷം ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അയൽക്കാരൻ പട്ടിണികിടക്കുമ്പോൾ വയറുനിറച്ച് ഉണ്ണുന്നവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന പ്രവാചക വചനം ഈ ദിനത്തിൽ പ്രസക്തമാകുന്നു. ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചോദിച്ചറിയാനും അവർക്ക് താങ്ങാവാനും വിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. മതസൗഹാർദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ കേരളം എക്കാലവും മുന്നിലാണ്. ആഘോഷങ്ങളിൽ മതഭേദമന്യേ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകുന്നത് ഈ സന്ദേശം കൂടുതൽ അർഥവത്താക്കുന്നു.
ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി മക്കയിലെത്തിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർഥാടകർ ഹജ്ജ് കർമത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. കഅ്ബയെ വലംവച്ചും മിനയിലും അറഫയിലും മുസ്ദലിഫയിലും രാപ്പാർത്തും അവർ പുണ്യകർമങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും അതിരുകളില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നുചേരുന്ന അപൂർവ കാഴ്ചയാണ് പുണ്യനഗരത്തിൽ കാണുന്നത്.
കേരളത്തിൽനിന്നും ഇത്തവണ നിരവധി പേർ ഹജ്ജ് കർമത്തിനായി യാത്രയായിട്ടുണ്ട്. ബന്ധുവീടുകൾ സന്ദർശിച്ചും വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുമാണ് പെരുന്നാൾ ദിനം കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ചെലവഴിക്കുന്നത്. മഴകാരണം ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും പള്ളികളിലാണ് ഇത്തവണ പ്രാർഥനകൾ നടന്നത്. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നാണെന്ന ചിന്ത പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ ശ്രമിക്കുന്നത്.
