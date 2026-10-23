കേസ് വന്നാൽ പേടിച്ച് വിയറ്റ്നാമിൽ പോകുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ; രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽന്നുവെന്ന് കെ ശ്രീകാന്ത്
രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ അപകീർത്തി പരാമർശംത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ബിജെപി നേതാവ്.
Published : October 23, 2026 at 7:20 PM IST
കാസർകോട്: ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ബിജെപി കണ്ണൂർ മേഖല പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. കെ. ശ്രീകാന്തിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. അതേസമയം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള പ്രസംഗത്തിലെ പരാമർശങ്ങളിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണെന്ന് കെ ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
ടി. ഒ. മോഹനൻ എംഎൽഎയാണ് ശ്രീകാന്തിനെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. കേസിനെ രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടും. ടി. ഒ. മോഹനൻ്റെ നടപടി ബാലിശമാണ്. കേസെടുത്ത് ബിജെപിയെ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം വിലപ്പോവില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഇനിയും പ്രസംഗിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉൾപ്പടെ എത്ര മ്ലേച്ചമായാണ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനൊന്നും കേസെടുക്കാത്ത പൊലീസ് കേസെടുത്ത് ബിജെപിയെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്നും അഡ്വ. ശ്രീകാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കണ്ണൂരിൽ നടന്ന ഒരു ബിജെപി പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് തെരുവ് നായയുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു കെ. ശ്രീകാന്തിൻ്റെ പരാമർശം. കണ്ണൂർ ടൗൺ പൊലീസ് ആണ് കേസ് എടുത്തത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും കോൺഗ്രസ്-ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനും കെ. ശ്രീകാന്ത് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ഇത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയെന്നും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ടി. ഒ. മോഹനൻ എംഎൽഎ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
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"രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അപമാനിക്കാനോ മറ്റോ അല്ല ശ്രമിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അതിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരയോ കോൺഗ്രസിനെതിരെയോ സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് കലാപം ആവുക. പലരും ബിജെപി നേതാക്കളെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി സംസാരിക്കുകമ്പോൾ അതിനെതിരെ കേസ് എടുക്കാത്ത പൊലീസാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കേസ് എടുത്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പരിധിയിൽ നിർത്താമെന്ന മോഹം നടക്കില്ല. കേസ് വന്നുവെന്ന് പേടിച്ച് വിയറ്റ്നാമിൽ പോയി സുഖവാസത്തിന് പോകുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ. ഇത് പേടിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരല്ല. ഈ കേസിനെ രാഷ്ട്രീയപരമായമായും നിയമപരമായും നേരിടും. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭയമില്ല. ഇനിയും പോസ്റ്റിടും. ബിജെപിക്കെതിരെ പരാതി പറയാനോ കേസ് എടുക്കാനോ കോൺഗ്രസിന് യാതൊരു അധികാരവുമില്ലെന്ന്" അഡ്വ കെ ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.
"തെരുവ് നായ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു"
കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കണ്ണൂരിലെ സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുന്നിൽ വച്ച് നടന്ന ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ബിജെപി നേതാവിൻ്റെ പരാമർശം വിവാദമായത്. ‘തെരുവ് നായ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് രാഹുൽഗാന്ധിയും. നാട്ടിലെ ഭ്രാന്തന്മാരെപ്പോലെയാണ് അയാൾ’ എന്നൊക്കെയുള്ള പരാമർശങ്ങളായിരുന്നു നേതാവിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസ്.
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