"കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫാസിസ്റ്റുകൾ അഴിഞ്ഞാടി; ജാള്യത മറയ്ക്കാനാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ വർഗീയ കാർഡ്", മയില്പീലി വിവാദത്തില് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
സ്കൂളുകളിലെ ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവരുമെന്നും, എൽപിഎസ്ടി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അഞ്ചിൽ നാല് ആവശ്യങ്ങളും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി
Published : November 17, 2026 at 7:48 PM IST
പാലക്കാട്: സ്കൂളുകളിൽ 'മയിൽപീലി' പരീക്ഷ നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനും എം ബി രാജേഷിനുമെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ തിരിച്ചടിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അഡ്വ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ. സിപിഎം ഇപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ജാള്യത മറയ്ക്കാനാണ് തനിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനുമെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വർഗീയ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആർഎസ്എസിൻ്റെ മയിൽപീലി ചൂടിയിരിക്കുകയാണെന്ന എം ബി രാജേഷിൻ്റെ പ്രസ്താവനയോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
എൽഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് മോഹൻ ഭാഗവത് സ്കൂളുകളിൽ വന്നു
കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഭരണകാലത്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ അഴിഞ്ഞാടിയതെന്നും, എം ബി രാജേഷ് സൂചിപ്പിച്ച സംഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചതും ആ കാലത്താണെന്നും മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു.
"കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദയനീയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൈവിടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സിപിഎം ഭൂരിപക്ഷ കാർഡ് ഇറക്കുകയാണ്. വിജയരാഘവൻ്റെ പുതിയ പ്രസ്താവന ഇതിന് തെളിവാണ്. ഭൂരിപക്ഷ-ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയ കാർഡുകളാണ് സിപിഎം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം സിപിഎമ്മിന് വെറും രാഷ്ട്രീയ കാർഡുകൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ, യുഡിഎഫിന് അത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകളാണ്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ആർഎസ്എസ് നേതാവ് മോഹൻ ഭാഗവത് കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ മൂന്നുതവണ വന്ന് പതാക ഉയർത്തിയത്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾക്ക് കർശന മാനദണ്ഡം
കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപക സംഘടനകൾക്ക് പരീക്ഷകളും ക്വിസ് മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിലവിൽ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും, ഇത്തരം പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ വഴിവിട്ട ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സർക്കാർ കർശനമായി ഇടപെടുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 'മയിൽപീലി' പരീക്ഷ വരുന്ന പശ്ചാത്തലം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണെന്നും, ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്കൂളുകളിൽ ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം രൂപീകരിക്കും. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനിടെ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ നടന്നതായി അറിവില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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അതേസമയം, എൽപിഎസ്ടി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാരുടെ നിയമന വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അനുഭാവപൂർവ്വമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. സമരം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത്. ഇതിനായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധസംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സമരക്കാർ ഉന്നയിച്ച അഞ്ചിൽ നാല് ആവശ്യങ്ങളും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും, തുടർചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയുടെ വിദേശയാത്രയും അട്ടപ്പാടി റോഡ് വികസനവും
മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയുടെ വിദേശയാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ആറിലൊന്ന് പേരും വിദേശത്തായ സാഹചര്യത്തിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് വിദേശയാത്രകൾ അനിവാര്യമാണെന്നായിരുന്നു ഷംസുദ്ദീൻ്റെ മറുപടി. സർക്കാരിൻ്റെ കൃത്യമായ അനുമതിയോടെയാണ് യാത്രയെന്നും ഇതിനെ പോസിറ്റീവായാണ് കാണേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അട്ടപ്പാടി - മണ്ണാർക്കാട് ചുരം റോഡിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ ഊർജ്ജിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 54 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഈ പ്രധാന പാതയുടെ നിർമ്മാണം മൂന്ന് റീച്ചുകളായാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കരാറുകാരൻ്റെ അനാസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ റീച്ചിൽ ഇനി വെറും ഒരു കിലോമീറ്റർ റോഡ് നിർമ്മാണം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ റീച്ചിൽ കലുങ്ക് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ റീച്ചിൻ്റെ കരാർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. മഴ വിട്ടുനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും, ഒരു വർഷത്തിനകം അട്ടപ്പാടി റോഡിൻ്റെ പണി പൂർണമായും പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി.
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