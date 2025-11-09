വന്ദേ ഭാരത് ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ വിദ്യാര്ഥികള് ഗണഗീതം ആലപിച്ച സംഭവം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുട്ടികളുടെ മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ വിട്ട് വീഴ്ചയില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു
Published : November 9, 2025 at 11:31 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: എറണാകുളം - ബെംഗളൂരു വന്ദേ ഭാരത് ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ആർഎസ്എസ് ഗണഗീതം പാടിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണിതെന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ വർഗീയ അജണ്ടകൾക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണിതെന്നും മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കുട്ടികളുടെ മതനിരപേക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ വിട്ട് വീഴ്ചയില്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എറണാകുളം- ബെംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലാണ് 'പരമപവിത്രമതാമീ മണ്ണില് ഭാരതാംബിയെ പൂജിക്കാന്' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം കുട്ടികൾ ആലപിച്ചത്. എളമക്കര സരസ്വതി വിദ്യാനികേതൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്. ദേശഭക്തിഗാനം എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ ദക്ഷിണ റെയിൽവേ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
സർക്കാർ പരിപാടികളെ ആർഎസ്എസ്വത്ക്കരിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണവുമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമർശനം നേരിട്ടതോടെ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതേസമയം സ്കൂളിൽ ആലപിക്കാറുള്ള ഗാനമാണിതെന്ന് കുട്ടികളും സ്കൂൾ അധികൃതരം വ്യക്തമാക്കിയതോടെ വീഡിയോ വീണ്ടും റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാട്ടിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.
വിമർശനമുയർത്തി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ
കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ഗണഗീതം പാടിപ്പിച്ച ദഷിണ റെയില്വേയുടെ നടപടി അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. അപരമത വിദ്വേഷവും വർഗീയ വിഭജന രാഷ്ട്രീയവും വളർത്തുന്ന ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഗാനം സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഭരണഘടനാതത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് മതനിരപേക്ഷതയെ തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ മനസാണ് എന്നും ഇതു തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടേയും പ്രതിഷേധമുയരണമെന്നും' മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഗണഗീതം ദേശഭക്തിഗാനം എന്ന പേരിൽ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നായിരുന്നു ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പ്രതികരണം. കെ സി വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പടെയുള്ള നിരവധി പ്രമുഖർ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.
പൊതു സ്ഥാപനങ്ങൾ ആർഎസ്എസ് വത്കരിക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാറിൻ്റെ നടപടിയുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഗണഗീതം പൊതുപരിപാടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നും മതനിരപേക്ഷതയേയും ഭരണഘടനയേയും അംഗീകരിക്കാത്ത ആർഎസ്എസിനെ വെള്ളപൂശാനുള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ചെറുക്കണം എന്നുമാണ് ഇടതുപക്ഷ യുവജന സംഘടനയായ ഡിവൈഎഐ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.
ALSO READ: നിലത്ത് കടലാസിട്ട് കുട്ടികള്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പിയ സംഭവം; രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് പിന്നാലെ സ്റ്റീല് പ്ലേറ്റുമായി സ്കൂള് അധികൃതര്